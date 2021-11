Todas las bazas de Netflix para lograr su deseado Oscar a la Mejor Película

Netflix quiere su Oscar a la Mejor película. La plataforma ya ha logrado el premio de la Academia a la Mejor dirección, al Mejor documental… pero siguen con la espinita de no ganar el premio gordo de la noche. No lo logró Alfonso Cuarón con Roma. Tampoco Martin Scorsese con El irlandés, y el año pasado Aaron Sorkin y David Fincher no pudieron con Chloé Zhao y su Nomadland.

Este año vuelven con un buen arsenal de propuestas para llevarse el gato al agua frente a las grandes favoritas como Belfast. Títulos de directoras de prestigio, como Jane Campion, y que ya han sido testados en festivales internacionales donde han arrasado en los premios. La carrera por el Oscar comienza ahora, y estas son todas las bazas que tiene Netflix para llevarse ese galardón que les falta.

'El poder del perro'

Fotograma de la película "El poder del perro".

Estreno en Netflix: 1 de diciembre

Jane Campion es historia del cine. Fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes y una de las pocas que ha optado al Oscar a la Mejor dirección. En ambos casos fue por esa obra maestra llamada El Piano. Es increíble que Campion llevara 12 años sin rodar una nueva película. Ha sido Netflix quien le dio la libertad creativa para rodar su mejor filme desde entonces, otro peliculón llamado El poder del perro que adapta la novela de Thomas Savage. Un wéstern sobre masculinidades tóxicas que pone patas arriba el icono del macho que impuso las películas del oeste.

Un filme complejo sobre relaciones de poder que ya ganó el León de Plata a la Mejor dirección y que, de momento, está colocada como una de las grandes favoritas para las nominaciones a todos los premios. Es un filme, quizás, demasiado complejo y enfermizo para el voto preferencial de los Oscar, pero es también la mejor película del año. Se da por hecho que estará nominado a Mejor película, dirección, actor protagonista (Benedict Cumberbatch), actriz de reparto (Kirsten Dunst), y casi todos los apartados técnicos (fotografía, banda sonora, diseño de arte).

'Fue la mano de dios'

'Fue la mano de Dios'.

Estreno en Netflix: 15 de diciembre

Las películas rodadas en una lengua que no sea el inglés siempre tienen más complicado entrar entre las nominadas a Mejor película, pero Paolo Sorrentino es un conocido ya para los académicos y con Fue la mano de dios ha realizado una de sus mejores películas y la más accesible y emotiva. Cuenta su propia historia, marcada por la muerte de sus padres en un accidente del que se salvó por quedarse a ver un partido de Maradona. Un filme personal y emocionante que ganó el León de Plata en Venecia y que es una de las favoritas para estar nominada en la categoría de Mejor película internacional, pero que habrá que seguir de cerca según empiecen los primeros premios de la crítica, porque cada vez es más normal ver como directores ‘extranjeros’ se cuelan en nominaciones importantes, y Sorrentino de la mano de Netflix es uno de los mejor posicionados este año.

'No mires arriba'

'No mires arriba'.

Estreno en Netflix: 24 de diciembre

Las dos últimas películas de Adam Mckay (Vice y La gran apuesta) han estado nominadas al Oscar y él como director y guion, así que Netflix se ha apuntado el tanto de producir el nuevo filme del realizador, una sátira bestial en la que Mckay coge como excusa un meteorito que va a extinguir la raza humana para desplegar su estilo y reírse de la extrema derecha, los medios, el sensacionalismo, las redes sociales… Todo con un reparto en el que caben todos: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ariana Grande… Habrá que ver cómo juega Netflix sus bazas en las categorías de interpretación y cómo se materializa la buena recepción que se ha visto en redes sociales en forma de críticas, pero parece que No mires arriba puede ser junto a El poder del perro su gran apuesta este año.

'The lost daughter'

'La hija oscura'.

En España no se estrenará en Netflix

Otra película que se presentó en Venecia, donde cazó el premio al Mejor guion, y que parece que puede tener su hueco en la temporada de premios. En España llegará a los cines de la mano de Vértigo, pero en el resto del mundo será Netflix quien la estrene. Será la plataforma quien lleve la estrategia de cara a los Oscar, donde parece que Olivia Colman puede conseguir una nueva nominación por su papel protagonista de una madre que se obsesiona con una joven y su hija en unas vacaciones. Una inteligente adaptación de la novela de Elena Ferrante que ofrece una mirada a la maternidad más real y menos idealizada de lo que suele mostrar Hollywood y que puede tener también su hueco en la categoría de Mejor guion adaptado.

'Tick, tick… Boom!'

Andrew Garfield en ‘Tick, Tick… Boom!’.

Ya disponible en Netflix

Parecía que este iba a ser el año de los musicales y que podrían entrar con fuerza en la temporada de premios, pero de momento, y a falta de ver qué ocurre con la versión de Steven Spielberg de West Side Story, la única que llega al comienzo de la carrera con alguna posibilidad es esta adaptación de la obra autobiográfica de Jonathan Larson que ha dirigido Lin-Manuel Miranda, uno de los hombres de moda y uno de los renovadores del género en Broadway. Quizás su presencia será mucho más abultada y numerosa en los Globos de Oro -que este año no se retransmitirán debido a las polémicas del año pasado-, pero nadie duda de que Andrew Garfield estará nominado como Mejor actor protagonista por su increíble interpretación que lo ha colocado como uno de los favoritos.

'Claroscuro'

Fotograma de la película 'Claroscuro'. Netflix

Ya disponible en Netflix

La película dirigida por Rebecca Hall está pasando bastante desapercibida aunque las críticas tras su paso por bastantes festivales siempre han sido muy positivas. Hall cuenta una historia muy potente, la de Clare, una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época. Ahora mismo no aparece en las principales quinielas, pero no habría que descartar que intenten colarse entre las nominadas a mejor actriz sus dos grandes protagonistas, Tessa Thompson y Ruth Negga,

'Los Mitchell contra las máquinas'

'Los Mitchell contra las máquinas', una joya para todos los públicos. Netflix

Ya disponible en Netflix

La categoría de animación está más abierta que nunca. Este año no ha habido un gran título de Pixar que domine la carrera, por lo que otras muchas entran como favoritas. La que hasta ahora ha recibido más apoyo de la crítica es esta joya producida por Phil Lord y Chris Miller, que también estaban detrás de la producción de otro de los mejores estrenos de animación reciente: Spider-Man: un nuevo universo.

