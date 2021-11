10 episodios de Acción de Gracias para ver este fin de semana sin series de estreno

Habréis notado que estos días no hay nuevos episodios de algunas series y que no hay ningún estreno destacado para el fin de semana. La culpa la tiene el Día de Acción de Gracias, que se celebra hoy, una festividad que en Estados Unidos es casi más importante que los días de Navidad. Las cadenas y plataformas saben que esos días la gente estará metida de lleno en los preparativos, la cena y las ofertas del Black Friday, así que hacen parón en sus emisiones porque no pueden competir con la atención de los espectadores.

Pero no queremos que os quedéis sin series que ver, así que os proponemos un maratón de episodios centrados en Thanksgiving, que siempre ha sido una cita fija en las series. La lista incluye los 10 más divertidos, todos disponibles en las plataformas de streaming. Y como sabemos que es posible que si veis uno de una serie que os gusta mucho os entren ganas de ver los de otras temporadas, también os los dejamos apuntados para que no tengáis que buscarlos y podáis hacer la sesión completa.

'Bob's Burger' - Episodio 5x04 (Disney+)

Episodio 5x04 de 'Bob's Burger'.

La familia traiciona a Bob cuando deciden irse a un parque de atracciones local en lugar de celebrar tradicionalmente la fiesta y disfrutar de la comida que ha preparado con tanto esmero. Este podría ser un día cualquiera, pero de repente aparecen pavos zombis, porque así es la vida de los Belcher.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 3x05, 4x05, 7x06, 12x08.

'Brooklyn Nine-Nine' - Episodio 2x07 (Netflix)

Episodio 5x07 'Brooklyn Nine-Nine'.

Katey Sagal, Bradley Whitford y Jimmy Smith (los dos últimos coincidieron en el Ala Oeste de la Casa Blanca), nervios, un accidente cortando el pavo y el humor alocado característico de la serie, ¿qué más le podemos pedir a un episodio festivo?

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 1x10, 2x07, 3x08, 4x07.

'Cómo conocí a vuestra madre' - Episodio 3x09 (Disney+)

Episodio 3x09 de 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Barney vive con el terror de la anticipación por no saber en qué preciso momento va a llegar esa bofetada que le espera. Lo que sí sabe es que será durante el Día de Acción de Gracias, el primero que celebran Marshall y Lily como pareja casada.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 1x09, 5x02, 6x10, 7x11.

'El príncipe de Bel-Air' - Episodio 1x12 (HBO Max)

Episodio 1x12 'El príncipe de Bel-Air'.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 6x09, 6x10.

'Friends' - Episodio 5x08 (HBO Max)

Episodio 5x08 de 'Friends'.

Los episodios de Acción de Gracias de Friends son todos clásicos de la televisión, pero como destacado nos quedamos con este, conocido también como El de los flashbacks, porque es divertidísimo, nos cuenta el origen de muchas cosas y bueno, no lo vamos a negar, es muy gracioso ver a Joey con un pavo en la cabeza.

Todos los episodios de Acción de Gracias de la serie: 1x09, 2x08, 3x09, 4x08, 6x09, 7x09, 8x09, 9x08 y 10x08.

'Modern Family' - Episodio 6x08 (Disney+)

Episodio 6x08 de 'Modern Family'.

¿Qué es mejor que un pavo para la cena? Tres. Phil decide cocinar con la ayuda de Luke y Claire, como no confía en que vaya a salir algo comestible de ese experimento cocina otro en secreto, mientras Gloria también se pone manos a la obra después de que se cancele el viaje que tenían planeado.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 3x09, 8x07, 9x07, 11x07.

'New Girl' - Episodio 1x06 (Disney+)

Episodio 1x06 de 'New Girl'.

Aunque sus compañeros no están de acuerdo, Jess organiza la cena e invita a Paul, el profesor de música que le gustaba cuando estaba en el instituto. Y hay un pavo en la secadora. Este episodio es marca el tono de todos los centrados en esta fiesta que vendrá después.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie:2x08, 3x10, 4x09, 5x07.

'Seinfeld' - Episodio 6x08 (Netflix)

Episodio 6x08 de 'Seinfeld'.

Un coche que fue propiedad de Jon Voight, una tienda de reparación de calzados a punto de cerrar, un concurso de la radio y Bryan Cranston como Tim Whatley, el dentista de las estrellas.

'South Park' - Episodio 4x13 (Amazon)

Episodio 4x13 de 'South Park'.

Quizá hay otros mucho más populares, pero este episodio está tan centrado en la fiesta que lo hace muy especial. Y hay obras de teatro musicales, es muy divertido y tiene un gran final.

Otros episodios de Acción de Gracias de la serie: 1x08, 3x13, 15x13, 17x18.

'Superstore' - Episodio 2x09 (Netflix)

Episodio 2x09 de 'Superstore'.

Después de la fiesta de Acción de Gracias viene la locura del Black Friday, y qué mejor ejemplo de lo que esa avalancha de clientes desesperados por comprar ofertas representa para los pobres empleados que trabajan ese día que un episodio de Superstore.

También te puede interesar...

• 10 series cortas disponibles en Netflix ideales para ver en un fin de semana

• 5 razones para ver 'Selena + Chef', el entretenido programa de cocina de HBO Max

• 'Arcane', la serie de animación que deberías ver aunque no hayas jugado al 'League of Legends'

Sigue los temas que te interesan