'Nolly': Helena Bonham Carter protagonizará un biopic de Noele Gordon creado por Russell T. Davies

Helena Bonham Carter no va a dejar que los fans de las series tengan tiempo para echarla de menos. La segunda princesa Margarita de The Crown será la protagonista de Nolly, la nueva miniserie para el canal ITV del prolífico Russell T. Davies. Antes de su anunciado regreso a Doctor Who, una marca legendaria que él mismo ayudó a revitalizar en el cambio de siglo, el autor de Years & Years, It's a Sin, A Very English Scandal y Queer as Folk ha trabajado en un repaso a la figura de una de las mayores estrellas de la televisión inglesa en los años 60 y 70: Noele Gordon. Nolly no tiene casa todavía en España, pero los últimos trabajos de Davies se vieron en HBO.

Gordon se hizo un nombre en la cultura pop británica gracias a su papel en la telenovela Crossroads. En 1981, en el momento de más éxito de la serie, la actriz fue despedida de forma fulminante, sin previo aviso y sin explicación. A los 62 años se había quedado repentinamente sin el que había sido su hogar durante dos décadas. Las únicas palabras que le dedicó su jefe no le ayudaron a entender lo que había pasado: "todo lo bueno se acaba".

A través de tres episodios, Nolly explorará el ascenso y la caída de Noele Gordon, una actriz y presentadora que se convirtió en una de las mujeres más famosas de Reino Unido antes de caer abruptamente en el olvido. Nolly es el primer proyecto de Quay Street Productions, una productora asociada a ITV que dirige Nicola Shindler, colaboradora de Davies desde hace más de 20 años y productora de la mayoría de sus series de televisión.

Noele Gordon en 'Crossroads'. ITV

El propio Davies tiene una conexión personal con la popular serie. "Uno de mis primeros trabajos en televisión fue un guion de prueba para Crossroads. He querido escribir la historia de lo que pasó entre bambalinas durante 40 años. ¡Por fin, se puede decir la verdad!", celebró el guionista en el anuncio del nuevo proyecto de ITV. Desde la cadena venden el proyecto como una "exploración audaz de cómo el sistema se vuelve contra las mujeres que se niegan a seguir las reglas, así como contra las mujeres que no puede entender y las mujeres a las que teme", además de "una carta de amor a una leyenda de la televisión y a la loca telenovela que protagonizó".

"Noele Gordon era una mujer fascinante, compleja, brillante y valiente - y yo no sabía nada de esto antes de leer el guion de Russell T. Davies", dijo Bonham Carter en la presentación del proyecto. "Estoy muy emocionada de ayudar a contar una historia olvidada y que merece ser recuperada. El guion de Russell es un trabajo brillante y espero hacerles justicia a él y a Nolly. Estoy deseando empezar a trabajar en la serie".

Nolly no será el único proyecto televisivo en el que veremos próximamente a la cinco veces nominada al Emmy. Bonham Carter estará en la versión británica de Call my agent, la serie francesa que acaba de ganar el Emmy Internacional a la mejor comedia de la televisión. La actriz formará parte del club de cameos ilustres de la serie junto a Phoebe Dynevor (Los Bridgerton), Dominic West (el nuevo príncipe Carlos de The Crown), David Oyelowo (Selma), Kelly Macdonald (Line of Duty) y Olivia Williams (The Nevers), entre otros. La nueva Call my agent se podrá ver en Amazon en Reino Unido y Sundance Now en Estados Unidos. Por el momento se desconoce cuál será su hogar en España.

