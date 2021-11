'The Responder', la serie policial protagonizada por Martin Freeman llegará a Movistar+ en 2022

El drama policial es uno de los géneros explorados con más éxito por la televisión británica. El último estreno es The Responder, una serie inspirada en las experiencias reales del expolicía y escritor Tony Schumacher, en la que Martin Freeman (Fargo, Bendita paciencia) interpreta el papel principal, que llegara a España a través de Movistar+ a comienzos de 2022.

La producción de BBC es una miniserie de seis episodios cuya acción se desarrollará a lo largo de una semana de turnos nocturnos, en los que Chris (Freeman), un agente de emergencias poco convencional y moralmente comprometido, patrulla las peligrosas calles de Liverpool junto a su nueva compañera novata, interpretada por Adedayo Adedayo (Londres: distrito criminal).

Noche tras noche, ambos se enfrentan a la delincuencia, la violencia y la adicción, mientras Chris lucha con sus demonios personales, los cuales amenazan con desestabilizar su trabajo, su matrimonio y su salud mental. "No recuerdo cuál fue la última vez que hice algo bueno" dice Chris en el tráiler. Él y su nueva compañera descubren que la supervivencia en este implacable mundo nocturno dependerá de que se ayuden o se destruyan mutuamente.

Además de Freeman y Adedayo también están en el reparto Ian Hart (Tin Star, The Last Kingdom, The Terror), MyAnna Buring (The Witcher), Warren Brown (Luther); David Bradley (Broadchurch) y Rita Tushingham (El misterio de Pale Horse). The Responder está escrita por Tony Schumacher y dirigida por Tim Mielants (The Terror, Legión, Peaky Blinders).

'The Responder' se estrena en Movistar+ en los primeros meses de 2022.

