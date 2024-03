Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, sobre cómo surge la chispa en 'La idea de tenerte': "Fue algo casi espiritual"

Uno de los actores de los que más se habla últimamente en redes sociales últimamente es Nicholas Galitzine. Desde que protagonizó Blanco, rojo y sangre azul, el intérprete británico ha pasado a ganarse una base de fans en todo el mundo y su popularidad le ha llevado a estar en algunos de los próximos proyectos audiovisuales de las plataformas. Después de la serie Mary & George, su siguiente estreno será La idea de tenerte, una película que protagoniza junto a nada más y nada menos que Anne Hathaway.

El largometraje se estrena el próximo 2 de mayo en Amazon Prime Video y ya ha sido proyectado en el Festival South by Southwest (SXSW), donde ha tenido una gran acogida por el público asistente. Así lo han recogido medios como Variety, que fueron testigos de cómo la audiencia y los fans de la novela de Robinne Lee en la que se basa, se volvieron locos en algunos momentos de la proyección y ante la llegada de los creadores y los actores protagonistas del filme.

La propia Hathaway se sintió abrumada por tal recibimiento y se emocionó al subir al escenario del Paramount Theatre de Austin cuando terminó la película. "No puedo hablar", dijo al público entre lágrimas. "No os hacéis una idea del regalo que nos hacéis con esta acogida y al conectar con cada pequeño matiz de esto. Nunca olvidaré esta proyección".

La idea de tenerte sigue a Sophie (Hathaway), una madre divorciada de 40 años que desafía al calor para ir con su hija a Coachella, después de que su padre cancelara su viaje con ella. Allí comienza su inesperado romance con Hayes Campbell (Galitzine), de 24 años, el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon.

"Por alguna razón, cuando hablamos de historias coming of age, lo hacemos como si eso fuera algo que te sucede en la primera parte de tu vida, y no sé vosotros, pero yo siento que sigo floreciendo", siguió diciendo. "Cuando Cathy [Schulman] y Gabrielle [Union] me ofrecieron tan generosamente el papel, me emocioné y tuve que aceptarlo".

Por su parte, Galitzine reconoció que la química entre él y Hathaway fue instantánea durante el proceso de audición. "Esas habitaciones pueden ser extremadamente intimidantes y antinaturales, pero allí sucedió algo casi espiritual, y sentí una conexión inmediata con Annie", expresó el actor.

“Teníamos un sentido del humor simpático y lo compartíamos. Fue muy sencillo. Recuerdo salir de esa habitación pensando: 'Independientemente de lo que pase con esto, estoy muy orgulloso de que esto que es tan especial haya sucedido'. Me llamaron al día siguiente".

La idea de tenerte está dirigida por Michael Showalter, conocido por otras películas como La gran enfermedad del amor o la más reciente Los ojos de Tammy Faye. "Queríamos posponer el beso el mayor tiempo posible", explicaba Showalter en relación al primer contacto que surge entre Sophie y Hayes. "Una gran parte de esta película consiste en ganárselo. Sientes que estas dos personas han compartido y han llegado juntas hasta ahí y una vez que ocurre ese beso, sientes que se lo merecen y que no queda nada más que decir".