Pierce Brosnan, multado por entrar en zonas prohibidas y peligrosas del parque natural Yellowstone

Pierce Brosnan se ha declarado culpable en la vista judicial presentada en el Tribunal de Distrito de Wyoming (Estados Unidos) en la que se le acusó de haber entrado en una zona prohibida del Parque Nacional Yellowstone en noviembre de 2023, infracción por la que fue descubierto tras publicar fotos en el lugar de los hechos en sus redes sociales. Las fotos fueron borradas posteriormente.

La fiscalía había recomendado una multa de 5.000 dólares y una condena de dos años de libertad condicional, pero finalmente el actor ha sido multado por un importe de 500 dólares y se le ordenó hacer una donación de 1.000 dólares a la ONG Yellowstone Forever antes del 1 de abril, según los registros judiciales.

El actor compartió una declaración oficial en su cuenta Instagram tras el juicio. "Como ecologista tengo el máximo respeto y amor por nuestro mundo natural. Sin embargo, cometí un error impulsivo -que no me tomo a la ligera- al entrar en una zona termal cubierta de nieve en el Parque Nacional de Yellowstone para hacer una fotografía. No vi ninguna señal de "prohibido el paso" que advirtiera del peligro ni caminé por las inmediaciones", escribió.

"Lamento profundamente mi transgresión", añadió "y ofrezco mis más sinceras disculpas a todos por invadir esta zona tan delicada. Yellowstone y todos nuestros Parques Nacionales deben cuidarse y preservarse para que todos los disfruten".

Pierce Brosnan, de 70 años, se encontraba en Wyoming el pasado mes de octubre rodando su próximo proyecto: The Unholy Trinity, un wéstern que mayoritariamente se ha grabado en el Yellowstone Film Ranch, en Paradise Valley, y en el que comparte reparto con Samuel L. Jackson, Brandon Lessard y Ethan Peck.

Sin embargo, según ha declarado la Fiscalía de Wyoming, el actor se encontraba en el parque el día de los hechos de visita personal y no por motivos de trabajo. El 1 de noviembre de 2023 se desvió por una zona prohibida en Mammoth Terraces, en la parte norte de Yellowstone, cerca de la frontera entre Wyoming y Montana, según las citaciones emitidas por el parque.

Mammoth Terraces es un paraje de aguas termales incrustadas de minerales que burbujean desde una ladera. Son solo algunas de las cientos de fuentes termales del parque, que van desde géiseres a ollas de barro con agua a punto de ebullición.

Salirse de los límites de estas zonas puede ser peligroso, tal como advierten en la página web oficial y en las señales del parque. Según informan, miles de visitantes sufren cada año quemaduras graves por ignorar las señales que les advierten de que no se salgan del sendero.

Según la web de Yellowstone, en todo momento los visitantes deben permanecer en los senderos señalizados, porque “las piscinas son lo suficientemente ácidas como para quemar las botas”. Normas que no solo protegen a los senderistas de posibles quemaduras si llegaran a tocar las aguas termales, sino también la riqueza natural y geotermal de uno de los parques nacionales más visitados del país, que fue descubierto en 1807 por Lewis y Clark