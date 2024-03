Llega 'La idea de tenerte', la película en la que Anne Hathaway se enamora de un artista basado en Harry Styles

Prime Video ha desvelado el tráiler y la fecha de estreno de la película La idea de tenerte, adaptación del aclamado libro homónimo de Robinne Lee (The Idea of You) publicado en 2017, centrado en la historia de amor de una madre soltera de 40 años con el vocalista del grupo musical masculino adolescente más popular del momento.

Anne Hathaway interpreta a Solène, una mujer que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 años, cantante de August Moon, la banda de chicos más sexy del planeta.

La historia comienza cuando Solène, una galerista, se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento. Allí, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable.

[Así se hizo 'Reina Roja', según sus creadores: "El gran reto era estar a la altura del libro"]

Lo que comienza como una serie de encuentros clandestinos se convierte rápidamente en una apasionada relación. Para Solene, es tanto una recuperación de sí misma como un redescubrimiento de la felicidad y el amor.

Cuando su romance se convierte en una sensación viral, y tanto ella como su hija se convierten en el blanco de críticas y ataques en redes y medios, Solene debe enfrentarse a cómo su nuevo estatus ha impactado no sólo en su vida, sino en la de sus seres más cercanos.

La película, que se estrena en Prime Video el 2 de mayo, está dirigida por Michael Showalter, y escrita por Michael Showalter y Jennifer Westfeldt, basada en el libro de Robinne Lee. Junto a Anne Hathaway, y Nicholas Galitzine, también figuran en el reparto Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall.

¿Está basada en un fanfic de Harry Styles?

La idea de tenerte, publicada originalmente en 2017, tuvo una segunda vida durante la pandemia, momento en el que se convirtió en un absoluto fenómeno. Existe la creencia de que es un fanfic sobre Harry Styles, el exmiembro de One Direction; las similitudes surgen porque su autora se inspiró en su figura para modelar al protagonista masculino de su historia, pero aclara que nunca fue un fanfic sobre el artista.

Según explica Lee, su idea principal era hacer un comentario sociocultural sobre el envejecimiento y el valor de la mujer. "Nunca se pretendió que fuera un libro sobre Harry Styles", afirma en una entrevista en Vogue. "Es la historia de una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el momento en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas".

['Reina Roja' recorre el mapa de Madrid: los lugares más icónicos donde se rodó la serie de Prime Video]

Tras dos décadas en Hollywood, Lee, que es actriz (Hitch, Cincuenta sombras más oscuras) sabía lo que era ser marginada. Las audiciones disminuían, los papeles cambiaban. "Ya no eres la atractiva. Ya no eres la novia. Ahora ni siquiera eres la esposa sexy. Eres la madre", dice en la entrevista. "Me rompió el espíritu y me enfadé por ello, así que mucho de eso se reflejó en este libro".

Con Soléne, Lee da voz a un sentimiento muy natural entre las mujeres que llegan a los 40, en especial a las que son madres, pero que no se atreven a decir en voz alta: "A veces sólo quieres vivir como cuando estabas en la universidad, o a los veinte años, cuando eres libre y nunca tienes que pensar en nadie más que en ti misma", confiesa.