Así se hizo 'Reina Roja', según sus creadores: "El gran reto era estar a la altura del libro y lo que espera el público"

Poco a poco, en secreto y durante cinco años muy intensos, Reina Roja se fue fraguando hasta convertirse en la esperadísima adaptación de Juan Gómez-Jurado y en la serie de Amazon Prime Video. Una ficción hecha para los fans de las novelas que conforman la saga y el universo del autor, pero que también recibe con los brazos abiertos a cualquier amante del thriller.

La serie presenta a Antonia Scott (Victoria Luengo), una mujer que, con un cociente intelectual de 242, es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la “Reina Roja” de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo.

Todo comienza cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, haciendo que la organización Reina Roja se ponga rápidamente en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia.

El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos Jon y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran y complementan mutuamente casi tanto como se irritan el uno al otro.

A lo largo de estos últimos años, los creadores de la serie han cuidado milimétricamente hasta el más mínimo detalle, conscientes del tesoro que tenían entre manos y de lo importante que es la historia ppara tantísimos lectores. Sobre esto mismo y el proceso creativo de Reina Roja habló SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL con los guionistas Amaya Muruzábal y Salvador Perpiñá, y con el director Koldo Serra.

Así es 'Reina Roja', la adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado que estrena Prime Video

Retos de la producción

"Lo más atractivo de la historia era la relación entre Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Es una historia de amor sin sexo que es muy interesante y que es lo que le da, digamos, sustancia y solidez a la historia", comenzó señalando Salvador Perpiñá. Después, indicó que "era muy atractivo y también un gran reto intentar proyectar el interior de la cabeza de Scott, que en los libros se explica literariamente, pero que a la hora de adaptar hay que verlo. Y eso fue lo más fascinante".

Su compañera Amaya Muruzábal coincidió con él. "Yo creo que el principal atractivo de la novela de Juan Gómez-Jurado es su voz narrativa, sus direcciones, sus ideas. Pero nosotros estábamos desnudos de todo eso porque no teníamos comparaciones", dijo.

En cuanto al aspecto más técnico, Koldo Serra explicó que "lo más complicado fue todo lo relacionado con la cabeza de Antonia", tanto "a nivel de infraestructura, técnica y de planteamiento". El director explicó que tuvo que "trabajar mano a mano con el equipo de los efectos visuales desde antes de rodar, porque había que trabajar con un diseño ya conceptual de cómo iba a ser la cabeza de Antonia por dentro".

Sin embargo, Serra admitió también que "el mayor reto de la producción era conseguir que esa relación entre los protagonistas funcione y estar a la altura de lo que estaba escrito y a la altura de lo que esperan los espectadores. Por mucha pirotecnia que tenga la serie, al final, si no funcionan Vicky y Hovik, no hay salida".

Referencias

Victoria Luengo en 'Reina Roja' Amazon Prime Video

Aunque pudiera ser complicado el proceso de adaptación, lo cierto es que hubo ciertos factores que ayudaron a que fuera posible. Uno de ellos fue el lenguaje que el propio Juan Gómez-Jurado utiliza a la hora de escribir, que es muy cinematográfico y visual.

"Cuando leí la novela que no conocía a Juan en persona todavía, pero el texto me llevaba visualmente a muchos mundos cinematográficos. Después le conocí y me dio 800.000 referencias", recordó Koldo Serra. "Y Juan también ha estado muy presente en la mesa de escritura también, aunque ha sido muy generoso a la hora de dejarnos trabajar", respondió Amaya Muruzábal.

"El de la novela y el de la serie son dos mundos distintos", indicó Perpiñá. "Juan es un ilusionista y en el libro es un maestro creando ilusiones, te engatusa cno las palabras mientras hace el truco de magia. Al adaptarlo estás desnudo ante el ojo de la cámara, que lo ve todo, pero ese trabajo ha sido ha sido muy divertido de hacer".

Un sentido estético y visual

En Reina Roja, todos los detalles son importantes y sus creadores sabían que tenían que cuidar mucho la estética en pantalla. "Hay una idea que es conceptual, que está consensuada por todas las partes y es que todo está atravesado por 'el concepto del arriba y el abajo'. Es el gran hallazgo semántico de la serie", comentó Muruzábal.

Hovik Keuchkerian en 'Reina Roja' Amazon Prime Video

"La dirección es el plus que se le da al guion. El hecho de que comience en unas escaleras en realidad es la distancia que separa a Jon de Antonia y el esfuerzo que supone para la gente encontrar a otra persona", señaló. "Nos dimos cuenta de que en el material literario estaba ese potencial y que arriba podíamos tener un Madrid bajo el cielo azul y abajo el horror. De repente la serie empezó a tener ese significado del horror en la cotidianeidad, de que existe en lo que vemos, pero sin darle el matiz negativo, sino desde los positivos de la luz".

"También queríamos huir de esos thrillers que son casi monocromáticos y ultra oscuros. Y buscábamos esa diferencia entre el arriba y el abajo, justamente para marcar esa diferencia emocional entre los personajes. Eso nos daba pie a poder ser más expresionistas, por decirlo así, en la parte subterránea, y jugar a crear una realidad más cercana al espectador, contando cosas extraordinarias dentro de un mundo más verosímil", añadió Koldo Serra.

"Nosotros pensamos a años vista, porque cuando empiezas a ver el concepto de algo hasta que lo ruedas, lo terminas y lo estrenas, pasan tres años en tu vida y quizá en ese momento hayan cambiado las tendencias. Hemos ido un poco a la contra, no queríamos ir hacia ninguna tendencia".

La estrategia de estreno

Una de las cosas que pueden llamar la atención es el hecho de que Reina Roja estrene toda la temporada el mismo día, en lugar de llevar una estrategia de lanzamiento semanal que permita extender en el tiempo la conversación alrededor de la serie. Sobre esto, Amaya Muruzábal dijo que era algo que decidía la plataforma, pero contó cómo se dosifica la información en cada capítulo.

Una imagen de 'Reina Roja'

"Comenzamos haciendo ocho episodios y bajamos a siete, lo cual dice bastante de cómo respondimos a la necesidad dramática, no a ningún imperativo legal de márketing", dijo la guionista. "La parte más interesante a la hora de adaptar un libro es decidir cuántos capítulos, dónde empieza y dónde termina cada uno y trocear la trama. Y en este caso, la plataforma nos dio bastante libertad. Y siete era el número exacto para contar todo de la manera más efectiva", acuñó Perpiñá.

"Podían haber sido seis y adaptar un poco menos, pero decidimos tener un poco más. Y ahí Adriana [Izquierdo] fue fundamental. Decidimos tener a los personajes un poquito más despojados y eso nos obligó a inventarnos algunas cosas", recordó Muruzábal. "Es una buena idea darle ese toque diferencia con respecto al libro, de ampliar un poco con cosas que estaban latentes en la novela, pero ampliándolas, esponjando la narración. Debe ser fluida y rápida, pero a veces debe dejar ciertas pausas para que conozcas a los personajes, para que te importe lo que le pasa", concluyó Perpiñá.

Una adaptación accesible

"Siempre escribo para generar una catarsis", expresó Amaya Muruzábal, pensando en el público potencial de la serie. "Y creo que es imposible dirigir si no sabes qué quieres conseguir con una escena. Siempre tienes a una idea de quién es el espectador y aquí sabíamos que teníamos al espectador lector, que era una relación que teníamos que cuidar y no traicionar; pero sobre todo teníamos al espectador que se merece ver la serie de nuevas. Ese es nuestro espectador objetivo", agregó.

"Al lector fiel de Juan [Gómez-Jurado] ya lo tienes. No conviene confiarse, pero queríamos coonservar la virginidad que tienen los que están a punto de sumergirse en l historia", comentó después Perpiñá.

El dúo de protagonistas

'Reina Roja'

Finalmente, los guionistas y el director hablaron del dúo protagonista que forman Antonia Scott y Hovik Keuchkerian, comentando las semejanzas con otras parejas de personajes icónicos en la ficción española, especialmente en la literaria. "Yo creo que la novela realista inaugural de la amistad es el Quijote. A partir de Don Quijote y Sancho Panza se han construido todas las demás", comenzó diciendo Muruzábal.

"Creo que la vida compartida es mejor y de ese deseo que muchos de nosotros tenemos íntimamente, pues nace toda la exploración de la historia", se sinceró. "Si hablas con el autor, empieza a hablar de superhéroes, de Batman y Robin. Pero Sancho y Quijote estaban ahí. Nos hemos encontrado con Sanchos y Quijotes por todos lados", completó Koldo Serra.

"Además no hay una relación sexual y de atracción física ni nada de esto, no hay ningún tipo de de interés más allá del puramente emocional. Entonces, es muy bonito poder trabajar esto desde ese lugar", concluyó el director.

'Reina Roja' está disponible en Amazon Prime Video.