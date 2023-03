Chris Pine aclara la verdad detrás del escupitajo de Harry Styles en el Festival de cine de Venecia

Chris Pine acaba de pronunciarse sobre el que fue uno de los grandes debates del 2022: ¿escupió Harry Styles al actor durante la proyección de No te preocupes querida en el Festival de Cine de Venecia?

Después de que se hiciera viral el momento en el que ambos protagonistas de la película aparecen en el patio de butacas, el representante de Chris Pine quiso zanjar rápidamente la cuestión y emitió un comunicado.

"Esta es una historia ridícula -una absoluta invención y el resultado de una extraña ilusión que claramente es engañosa y que da pie a una especulación muy absurda", decía. Sin embargo, esto no disolvió las dudas y Pine ha decidido pronunciarse al respecto.

"Harry no me escupió", dijo el actor, dejando claro que "Harry es un tipo muy amable"."Estaba en el avión con mi publicista -que dice que me parezco a Rachel de Friends por mi peinado actual-. Estábamos volando de regreso de Venecia", comenzó a contar Pine.

"Yo estaba durmiendo, pasando un buen rato en el avión. Me encantan los aviones", declaró a Esquire. "Y ella me despierta y me dice: 'Tenemos que elaborar un comunicado sobre lo que sucedió en Venecia'. Y yo pensé '¿sobre qué?' y ella me dijo "sobre el momento del escupitajo de Harry'. Era algo de lo que no tenía ni idea. Ella me mostró el clip y, de hecho, se ve cómo Harry me escupe. Pero no me escupió".

'No te preocupes querida'

"Creo que Harry se inclinó y dijo: 'Son solo palabras, ¿no?'", siguió contando Chris Pine. "Estuvimos bromeando. Todos estábamos lidiando con el jet lag e intentando responder preguntas y, a veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro se confunde y comienzas a balbucear, así que compartíamos una broma y nos decíamos: 'Son solo palabras'".

'Spitgate'

El Spitgate -que fue el nombre con el que empezó a conocerse el debate generado en redes sociales- formó parte de al gran controversia que se generó alrededor de No te preocupes querida, el largometraje de Olivia Wilde.

La polémica comenzó entre la directora Olivia Wilde y la protagonista Florence Pugh, sobre lo que Pine también quiso hablar, quitándole hierro al asunto y declarando que "hubo drama". "No sabía nada al respecto, pero tampoco me hubiera importado", reconoció.

"Si me siento mal es porque el revuelo que generó la película fue absolutamente desproporcionado y no estuvo relacionado con lo que ocurre en la pantalla", agregó Pine. "En Venecia ocurrían cosas normales que eran arrastradas en una narración que la gente quería hacer, y que se agravaron por la metástasis que puede suceder en la esfera de Twitter. Fue ridículo".

"Solo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine", agregó el representante de Pine en su declaración fuera del festival y para respaldar al intérprete. "No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y sugerir lo contrario es un intento descarado de crear un drama donde no lo hay".

Próximos proyectos

Después del drama generado con No te precupes querida, el actor estrenará en cines el 31 de marzo Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, la adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, que fue publicado por primera vez en 1974.

En ella, un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

El popular juego de mesa permite a los jugadores convertirse en magos, guerreros, monjes y otros héroes para luchar contra todo tipo de bestias fantásticas, trolls y nigromantes y ha vuelto a ganar popularidad gracias a producciones como Stranger Things o la webserie Critical Role que se convirtió en la serie animada The Legend of Vox Machina.

