El motivo por el que Emma Stone le dio más de 20 bofetadas a Willem Dafoe durante su último rodaje

Con más de cuarenta años de carrera a sus espaldas, Willem Dafoe sigue dedicándose a su trabajo en cuerpo y alma. Tanto es así que incluso está dispuesto a acudir a los rodajes cuando no es necesario que esté allí e incluso a dejar que Emma Stone le dé más de 20 bofetadas para una escena en la que ni siquiera aparece.

Así lo ha desvelado The New York Times, contando que el actor fue abofeteado bajo las órdenes del director Yorgos Lanthimos, con el que ambos actores trabajan para la producción de sus dos próximas películas: AND y Poor Things.

El cineasta y el actor protagonista dieron un paso más durante el rodaje, pidiéndole a la coprotagonista que abofeteara a Dafoe hasta 20 veces para una escena de AND, aunque él estuviera fuera de plano y no aparezca en pantalla.

La actriz expresó su admiración hacia el actor por su personalidad y buen carácter. "Existe este instinto que tienen muchos actores, que cada vez que aparecen en pantalla dicen '¡Mírame, mírame! Él es lo contrario de todo eso. Tal vez haya cambiado con el paso de los años. Muchos actores con los que he trabajado han tenido otra actitud durante mucho tiempo y han pasado del 'yo' al 'nosotros'", dijo.

Esto lo dijo después de haber rodado esta escena. The New York Times informó de que se suponía que el actor no tenía por qué estar en el set ese día y que solo acudió para ayudar a la actriz a rodar una parte de una secuencia.

Dafoe sintió que Stone necesitaba interactuar con él detrás de escena para acostumbrarse a su personaje. Y no le importó que esto implicase que acabara siendo abofeteado.

Aparentemente, Dafoe acordó dejar que Stone le abofeteara tantas veces como fuera necesario. Después, Lanthimos lo elogió y dijo "esto es lo que quieres de los actores. Que quieran formar parte de tu proyecto de cualquier forma".

Dos nuevas películas

Emma Stone y Yorgos Lanthimos regresan después de La favorita (2018) para dos largometrajes, que también estarán producidos por la actriz junto a Andrew Love.

Poor Things es una película basada en una novela de 1992 del mismo nombre de Alasdair Gray. En ella se cuenta la historia de una mujer que fue traído de entre los muertos al reemplazar su cerebro con el de su hijo.

Por otro lado, aún no se han revelado más detalles sobre AND y su trama, pero sí que se sabe que está protagonizada por Dafoe y Stone junto a Jesse Plemons (El poder del perro), Joe Alwyn (Harriet), Margaret Qualley (La asistenta) y Hong Chau (La ballena).

