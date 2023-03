Qué opina Jonathan Majors sobre las malas críticas de ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’

Aunque las críticas no hayan sido buenas para Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Jonathan Majors -que interpreta al gran villano Kang en la producción- no parece preocupado al respecto. El actor acaba de estrenar en cines Creed III, la tercera entrega de la revitalizada franquicia Rocky y ha compartido su opinión después de que muchos hayan considerado Ant-Man 3 como una de las peores películas de Marvel.

El actor compartió su opinión al respecto en el pódcast Talk Surking de Indiewire. En el último programa se habló del largometraje protagonizado por Paul Rudd, que ha cosechado críticas muy negativas y solo un 48 por ciento en Rotten Tomatoes -situándose solo por detrás de Eternals-.

En un momento dado del programa, se le preguntó "cómo afectan estas opiniones en la forma de verse a sí mismo". Él contestó: "Bueno, puedo saltar al final de la pregunta: no cambia cómo me veo, punto. Es una interpretación dentro de una historia, ¿sabes?".

"Cuando nos fuimos del estreno, todos estaban leyendo reseñas y yo dije: '¿Cómo está yendo la película?'. Yo me preocupo de mi parte nada más. Y su respuesta fue: 'Eres bueno, les gustas'. Y luego me cuentan más sobre la película en sí. A veces la película también está al nivel, otras no, pero entonces te das cuenta de que es la opinión de la gente". Después, el actor admitió que a él, "como ser humano", le importa lo que sus críticos piensen de su arte.

"Tienen una opinión", dijo. "Tú siempre tienes una opinión... No soy tonto, tengo 33 años y allá donde voy, sé que estas son personas que se dedican a escribir. Ellos no son mis profesores de Yale, ni tampoco mis maestros de teatro. Son personas que tienen hijos, que tienen una perspectiva, probablemente tienen una educación religiosa o carecen de ella. O viven en una ciudad o en otra, o quieren ser vistos de una manera o no le gusta que se vea algo de cierta manera...".

'Ant-Man: Quantumanía'

El actor siguió expresando: "Así que digo: 'Ok, genial, un 47 [por ciento], genial, pero ¿cómo se compara eso con la taquilla? ¿Qué significan estas cosas?' En mi opinión, es información, dependiendo de con quién estés hablando. Pero no jugaré conmigo mismo. Si eres un crítico de nivel, probablemente te conozca y entiendo tu política".

Después de esto, Majors explicó que los críticos ocupan un papel importante en el mundo del entretenimiento. "Si el teatro y el arte forman parte de una democracia, creo que los críticos son escritores políticos. Eres un escritor político. Yo soy actor, político, ciudadano y lo encuentro bastante fascinante. Dicho esto, soy un ser humano como cualquier otra persona y si alguien dice algo de la película, yo digo: 'Se estrena Creed, pero no olvidéis que todavía tenemos Ant-Man en los cines'".

Majors concluyó animando a los críticos a recordar que él, junto a sus compañeros de reparto, han invertido una gran cantidad de tiempo y de amor en el trabajo. "Invertí mucho en esto, que es la otra parte que no se comenta tanto: cómo los artistas y cineastas que hicieron estas películas invirtieron años en ellas, que solo se aprecian en dos horas y 15 minutos. No digo que sea fácil o que sean amables, solo pido que se entienda el esfuerzo real cuando pones el lápiz sobre el papel".

Los números de taquilla tampoco acompañan a la película, que ha sido uno de los peores estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque comenzó en el primer puesto con 105 millones de dólares de recaudación, el pasado fin de semana cayó a 32,2 millones.

