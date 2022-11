'The Crown' no ataca a la familia real británica, "la humaniza": los nuevos actores defienden la serie

Los visionados de The Crown se dispararon en Netflix tras el fallecimiento de Isabel II. El drama histórico creado por Peter Morgan generó desde entonces un nuevo interés, por lo que esta quinta temporada llegará en medio de gran expectación y escrutinio ante el retrato que la ficción hace de la monarca y la familia Windsor.

Figuras como actriz Judy Dench o el ex primer ministro John Major (que en esta entrega está interpretado por Johnny Lee Miller), se han manifestado en contra de la serie, acusándola con calificativos como "injusta, sensacionalista y cruel". Un recelo que se agudiza porque esta entrega se centra en un período complicado y de grandes crisis mediáticas para la monarquía del Reino Unido.

Pero el renovado elenco de la serie está orgulloso del trabajo que han hecho. Así lo expresaron Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Leslie Manville y Jonny Lee Miller en la rueda de prensa internacional de la serie a la que pudo asistir SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL antes de su estreno en Netflix.

Imelda Staunton interpreta a Isabel II en la temporada 5 de 'The Crown'. Netflix

La reina en 'The Crown': "el líder que nos gustaría tener"

Las personas que han sentido personalmente la pérdida de la monarca como una figura a la que han admirado y por la que han sentido cariño se enfrentarán a estos nuevos episodios con reparo. Sin embargo, tal como señaló Edith Bowman, la periodista moderadora de la rueda de prensa, esta temporada "muestra y reafirma el increíble compromiso tenía Isabel II con su trabajo desde joven".

Esto se nota, especialmente, en el difícil contexto de los hechos alrededor de los cuales gira esta entrega, porque muestra cómo la monarca supo mantener la compostura y cumplir sus responsabilidades a pesar de los problemas domésticos de su familia. Ver este retrato puede ser inspirador. Así lo piensa Jonathan Pryce, que ve a la reina en The Crown como "el tipo de líder que nos gustaría tener, no como ese que se ha ido. No puedo recordar su nombre", dijo irónico el actor británico refiriéndose a Boris Johnson.

Sobre esa entereza y esa capacidad de compromiso, Imelda Staunton añade que "Isabel II fue una mujer dedicada al 100% a su trabajo", que siempre siguió la línea recta que le marcaba su posición, algo que compara con su conexión con los caballos, "es como si ella también llevara anteojeras. Miraba siempre hacia adelante sin distraerse del rumbo que le habían encomendado", apunta la actriz que interpreta a la reina, que afirma estar "completamente orgullosa del trabajo hecho esta temporada".

Así es la temporada 5 de 'The Crown'

Personajes escritos con empatía y generosidad

Pensando en quienes tienen dudas sobre las intenciones de Peter Morgan, Staunton hace énfasis en que, si bien son situaciones dramatizadas e imaginadas (porque nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurría a puerta cerrada), el creador se basa en eventos reales para darle a sus personajes sentimientos y pensamientos que no podían expresar públicamente, "de alguna forma les da una vida dentro del confinamiento que les imponía el protocolo".

En esa misma línea se expresa Leslie Manville. La actriz que interpreta a la princesa Margarita destaca que la serie "no ataca a la familia real, la humaniza" porque se centra en imaginar lo que podían pensar y sentir en momentos que para el resto son titulares de la prensa sensacionalista. Y en "entender lo que podrían haber sentido", añade Jonny Lee Miller, que como actor de esta temporada y fan de las anteriores, cree que Morgan escribe a sus personajes "con gran empatía y generosidad".

