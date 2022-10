Judi Dench acusa a 'The Crown' de "injusta, sensacionalista y cruel"

Judi Dench pide más responsabilidad a los creadores de 'The Crown': "es muy injusta y cruel"

A falta de apenas unos días para el estreno de su quinta temporada, The Crown sigue siendo fuente de nuevas polémicas y sigue siendo criticada por su manera de retratar a la familia real británica.

La última persona en opinar sobre la ficción ha sido la actriz británica Judi Dench, que ha escrito una carta abierta a The Times UK en la que describía a la serie como "cruelmente injusta". Dench hizo énfasis en su apoyo a la libertad artística, pero también instó a Netflix a añadir un aviso previo a cada episodio en el que se enfatice que la serie es un relato ficticio de ciertos eventos históricos.

A tiempo del estreno de la temporada

Fotograma de la quinta temporada de 'The Crown'. Netflix

"Cuanto más se acerca la serie a nuestra era actual, más parece estar dispuesta serie a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”, dice la carta de Judi Dench, que se ha publicado antes del estreno de la quinta temporada de The Crown el 9 de noviembre. Los nuevos episodios cubren algunos de los años más tumultuosos de la familia real en la década de los 90, incluyendo el amargo divorcio entre el príncipe Carlos (Dominic West) y la princesa Diana (Elizabeth Debicki).

“Dadas algunas de las sugerencias hirientes aparentemente contenidas en la nueva serie, que el rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o que una vez sugiriese que la crianza de su madre era tan deficiente que podría haber merecido una sentencia de cárcel... Es cruelmente injusto para estas personas y daña a la institución que representan", continúa la carta de Dench.

"Nadie cree más en la libertad artística que yo, pero esto no puede pasar desapercibido. A pesar de que esta semana declaró públicamente que The Crown siempre ha sido un 'drama ficticio', los creadores se han resistido a todos los llamados para que incluyan un descargo de responsabilidad al comienzo de cada episodio", mantenía.

"Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y de una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años, y para preservar su propia reputación ante los ojos de los suscriptores británicos”, concluía.

Netflix hace oídos sordos

'The Crown'. Netflix

A pesar de la insistencia, Netflix ha seguido manteniéndose firme en su postura, siempre sosteniendo que "la serie se presenta como un drama basado en eventos históricos". Sin embargo, no es la primera vez que alguien pide más responsabilidad a la plataforma.

En noviembre de 2020, el secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, habló sobre la necesidad de que Netflix agregase un aviso de responsabilidad previo a la serie, avisando de que se trata de ficción.

“Es una bellísima obra de ficción, por lo que, al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debe ser muy claro desde el principio, es solo eso. Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivieron estos eventos podría confundir la ficción con la realidad", dijo Dowden en ese momento, en el que se acababa de estrenar la cuarta temporada.

Los creadores se defienden

Elizabeth Debicki y Dominic West en 'The Crown'.

Netflix sigue negándose a añadir un aviso y ha llegado a declarar que "siempre han presentado The Crown como un drama de ficción y tienen plena confianza en que sus miembros entienden que es una obra de ficción basada ampliamente en eventos históricos". De hecho, no tienen planeado hacer caso a las peticiones, ya que "no ven la necesidad" de añadir nada.

Emma Corrin, que interpretó el papel de la princesa Diana en la cuarta entrega, se pronunció a favor de Netflix: "Está claro que es una versión dramatizada de los hechos. Esto es ficticio de la misma manera que la gente no confunde Succession con lo que realmente sucedió con los Murdoch. Aunque entiendo que las peticiones provienen de un lugar de sensibilidad y protección de la familia real y Diana".

Ante el inminente estreno de la quinta temporada, los actores y el equipo de The Crown han vuelto a defender la producción después de ser acusados de explotar a la familia real. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, la serie ha sido objeto de críticas por su representación de la realeza, en particular del recién coronado rey Carlos.

Aun así, tanto los miembros del elenco de los nuevos episodios como el creador de la serie Peter Morgan siguen sin hacer caso a las acusaciones y aunque reconocen que el tema es delicado, han prometido que The Crown lo trata con mucho respeto.

"Creo que todos debemos aceptar que la década de 1990 fue una época difícil para la familia real, y es casi seguro que el rey Carlos tendrá algunos recuerdos dolorosos de ese período. Pero eso no significa que, con el beneficio de la retrospectiva, la historia fuera cruel con él o con la monarquía", dijo Morgan.

