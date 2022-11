Así se crean los personajes basados en figuras reales en 'The Crown': Entrenadores de movimiento y voz

'The Crown'

Además del extenso trabajo de investigación del equipo liderado por Peter Morgan, para el proceso de construcción de los personajes de The Crown un grupo de profesionales le enseñan a los actores a moverse o a hablar con la entonación e inflexiones correctas para poder encarnar con realismo y naturalidad a los miembros de la familia Windsor.

Cómo camina Diana de Gales, cómo mantiene la compostura sin gesticular Carlos de Inglaterra o cómo fuma la princesa Margarita son algunos de los detalles que los actores trabajan con la asesoría de Polly Bennet, coreógrafa y entrenadora de movimiento (movement coach) de la serie en sus cinco temporadas, que también ha colaborado en otros proyectos como Bohemian Rapsody, en el que asesoró a Ramy Malek para interpretar a Freddie Mercury.

El trabajo de Bennet no es tan conocido como el de otros miembros del equipo técnico, pero es vital para este tipo de producciones basadas en personas reales y figuras públicas. Así lo destacaron los nuevos protagonistas de la temporada 5 de The Crown en la rueda de prensa internacional de la serie a la que pudo asistir SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL antes de su estreno en Netflix.

Así es la temporada 5 de 'The Crown'

Un trabajo minucioso y colaborativo

Además del guion, la disponibilidad de Morgan para resolver todas sus dudas y una enorme cantidad de material de archivo con fotos y vídeos de la familia real (algunos de ellos inéditos) y todas las figuras históricas que aparecen en la serie, los actores tienen a su disposición a Bonnet y a Nick Tumble, entrenador de acento y voz (dialect coach) para trabajar sus interpretaciones: "es una red de apoyo", anota Leslie Manville, la princesa Margarita de esta entrega.

Tal como explica la actriz británica, cuando reciben los guiones cada actor empieza su preparación por cuenta propia revisando imágenes de las personas reales a las que darán vida y "conectando con la parte emocional y humana que aporta el drama de Morgan", pero tres meses antes de empezar el rodaje comienzan a darle forma a sus personajes con la ayuda del equipo de maquillaje, peluquería, vestuario y los entrenadores de movimiento y voz.

Cómo trabajar la postura es uno de los aspectos más importantes de esta parte del proceso para Jonathan Pryce: una de las cosas más valiosas sobre las que me llamó la atención Polly (Bennet) es cómo le daba Felipe la mano a la gente. Es un movimiento muy generoso y muy característico de él", señaló el actor que interpreta al esposo de la reina Isabel II esta temporada.

Para Dominic West esta parte requirió dedicación, pero lo hizo meterse de lleno en su personaje: "yo soy muy extrovertido, me muevo mucho y me encanta gesticular, pero Carlos es muy contenido. Cuando saluda a la gente son los demás los que tienen que acercarse, porque él mantiene la distancia", apuntó, remarcando la diferencia entre ambos y su padre en la ficción. Ese ejercicio de contención también lo practicó Imelda Staunton, "el guion es el 80% del trabajo, pero mi principal objetivo es hacer que el público entienda lo que la reina Isabel siente, con el inconveniente de que no puedo mostrar lo que siente".

Jonny Lee Miller es el primer ministro en esta temporada de 'The Crown'.

La clave está en los pequeños detalles

Jonny Lee Miller, que da vida a John Mayor, el primer ministro de la época, recuerda que trabajó mucho con Bennet la forma de caminar, aunque en la serie realmente no llega a verse mucho. Se centraron en esa parte, porque en su autobiografía Mayor cuenta que tuvo un accidente de coche en África que le causó una lesión en la rodilla que nunca llegó a curarse del todo, "son pequeños detalles y capas que hace que nos sintamos seguros con la interpretación".

Para captar esos detalles hace falta mucha preparación previa, con horas de lecturas y visionado de material gráfico. Tener esas fuentes inagotables a su disposición fue muy importante para Elizabeth Debicki, la estrella de esta entrega con su encarnación de Diana de Gales. "Algunas de las cosas que más nos ayudaron con Diana fueron pequeños fragmentos de imágenes de archivo que nunca llegaron a las noticias, porque no estaban editados, no tenían voz en off ni ninguna narrativa informativa, eran fascinantes".

"Es una profesora fantástica", apunta Leslie Manville sobre Bennet. En su caso, uno de los detalles que trabajaron fue la forma de fumar de la princesa Margarita, "tuve que aprender a sostener un cigarrillo con boquilla. Es una cosa diferente a tener un cigarrillo normal, porque las que ella usaba pesaban un poco". Además del peso, también tuvo que fijarse en la forma concreta en que lo sostenía y fumaba Margarita, "porque tenía un estilo propio, un poco dramático", añade.

