Los jóvenes Julian Baring y Billy Jenkins fueron los primeros en interpretar al príncipe Carlos en la segunda temporada de The Crown, cuando el menor de edad adelanta oficialmente en la línea de sucesión a su propio padre y es enviado -contra su voluntad- a la estricta escuela escocesa en la que estudió Felipe cuando era un niño. Josh O’Connor (God's Own Country) entró en la serie en su tercera temporada, donde protagonizó dos tramas fundamentales antes de convertirse en uno de los protagonistas de la serie en su cuarta entrega: su investidura como príncipe de Gales (incluyendo sus problemas para aprender el idioma del país o su controvertido acercamiento al nacionalismo galés) y su triángulo sentimental con Andrew Parker Bowles y una joven llamada Camila Parker Bowles.

La cuarta temporada se centró en la problemática relación de Carlos y Diana, el fantasma de Camila, la histórica boda real o su mediática y tensa luna de miel. El príncipe también tuvo que lidiar con la muerte de Lord Mountbatten, con el que mantenía una relación más cercana que con su propio padre. O’Connor ganó el Emmy al mejor actor protagonista por el episodio en el que Diana y Carlos recorren Australia mientras sus tensiones florecen y la popularidad de su propia esposa amenaza su posición pública.

Un todoterreno de la televisión como Dominic West será el encargado de capturar las contradicciones del príncipe de Gales (ya reyy de Inglaterra) en las dos temporadas finales de la serie. A sus 53 años, West es un histórico del medio gracias a series como The Wire, The Hour, The Affair y Call my agent!.