Así es la nueva versión de 'Las amistades peligrosas', una serie sobre "una mujer en un mundo masculino"

Una de las propuestas que llegan en el mes de noviembre a Lionsgate+ es Las amistades peligrosas, una serie creada por Harriet Warner y producida por Colin Callender que adapta de nuevo la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos -y que ya ha sido renovada por una segunda temporada-.

Aportándole un aire de frescura a la historia original, la producción se adentra en los orígenes de la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont y cómo se conocieron e iniciaron un apasionado romance en la ciudad de París antes de que estallara la revolución francesa.

Esta versión moderna del clásico seguirá a Camille en su viaje personal y dejará ver cómo se abre paso en un mundo de hombres, utilizando el poder de los secretos para recuperar el control.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los creadores de esta nueva adaptación Harriet Warner y Colin Callender, y también con las actrices Carice van Houten y Kosar Ali, sobre las principales diferencias con el resto de producciones basadas en la novela.

[Lionsgate+ se va de España y deja en el aire 'Nacho' y 'Express']

Una adaptación muy diferente al resto

"Fue maravilloso volver al libro y ver a estos personajes tan extraordinarios, la seducción y el ingenio que desprenden y también, como amante de la historia, volver a visitar ese periodo", dijo Harriet Warner, guionista de la ficción. "El dilema era cómo contar esta historia de nuevo y cómo traer de vuelta lo que ha sido una novela maravillosa y adaptada frecuentemente, ¿qué queda por decir?", se preguntó.

"Mientras releía la novela, me encontré con una carta en particular que hablaba de una mujer que se había creado a sí misma, que se sublevó a sus propios deseos y sentimientos para sobrevivir en el mundo en el que le había tocado vivir. Y eso me hizo pensar que, tal vez esta mujer, que tenía un gran lugar en la sociedad, no pertenecía a ese mundo", añadió.

Carice van Houten, que interpreta a Jacqueline de Montrachet recordó cuáles fueron sus primeras impresiones al leer el guion y lo describió como "relevante" y como "un montón de ingenio muy moderno y sin polvo acumulado, anticuado o demasiado pesado". Para ella, "fue como si las vibraciones de un espíritu libre salieran de la pantalla".

La mirada femenina

Camille y Victoire en 'Las amistades peligrosas'. Lionsgate+

"En definitiva, esta serie es una interpretación del libro. Es más como un preludio en lugar de una precuela", concretó Carice van Houten sobre la naturaleza de la serie. "No tiene sentido compararlo con el libro original o con la película de los años ochenta porque han pasado ya cuarenta años y eso es mucho tiempo".

"Obviamente, el producto original era fantástico, pero hay una razón por la que estamos adaptándolo de nuevo, como por ejemplo para centrarnos en contar la historia desde el prisma de una mirada femenina", añadió.

Su compañera de reparto Kosar Ali, que da vida a Victoire, coincidió con van Houten, insistiendo en que "la serie explora cómo funcionan las mujeres en un mundo duro y tan restrictivo como ese, y cómo aún así lograron destacar como pudieron con su carácter y carisma".

[La serie 'biopic' del actor porno Nacho Vidal ya tiene fecha de estreno en Lionsgate+]

Mujeres en un mundo masculino

Fotograma de 'Las amistades peligrosas'. Lionsgate+

"La serie trata de una mujer en un mundo de hombres y habla del poder y del privilegio de clase, pero también del amor. Y creo que son ese tipo de temas universales y atemporales los que con suerte conectarán con una audiencia contemporánea", adelantó Harriet Warner.

"Esta noción de navegar en un universo masculino siendo una mujer joven sigue siendo un tema del que se debe hablar. Y a la gente le encantan las historias de amor, así que creo que la combinación de esas dos cosas le aportarán una frescura a la serie que la gente incluso olvidará que está ambientada en la ciudad de París antes de la revolución francesa", opinó Collin Callender.

Equilibrio entre una serie de época y ser contemporáneo

Camille en una escena de 'Las amistades peligrosas'. Lionsgate+

"Lo que Harriet ha hecho con el guion y los diálogos de los personajes es caminar por una línea brillante entre tener una especie de sensación de época, pero al mismo tiempo no recurrir a expresiones contemporáneas", expresó el productor Colin Callender, valorando el trabajo de Harriet Warner.

"Creo que la combinación de este guion tan brillante de Harriet y el reparto se sienten fieles a la época, pero también accesibles para el público en general", añadió. Warner respondió a las palabras de Callender, concretando que "se hizo enorme trabajo para ofrecer algo que fuera inmersivo" y que "el público olvidará que está viendo un drama de época".

Después, Harriet Warner incidió en la importancia de la representación en pantalla y en la diversidad que se puede palpar en Las amistades peligrosas. "Como mujer queer, la representación es inherente en todos mis trabajos, y no solo en términos de sexualidad y género, también se trata de la clase y la posición social".

['Gaslit' hace justicia con Martha Mitchell, la mujer que destapó el Watergate y cayó en el olvido]

Conexión con Juego de tronos

Carice van Houten como Jacqueline en 'Las amistades peligrosas'. Lionsgate+

Uno de los papeles más emblemáticos de Carice van Houten es el del personaje de Melisandre en Juego de Tronos y la actriz supo encontrar ciertas semejanzas entre la bruja del universo de George R. R. Martin y su participación en Las amistades peligrosas.

"Hay algunas similitudes entre Jacqueline y Melisandre, por supuesto. Ambas son muy devotas y religiosas, y aunque creo que Melisandre usa su sexualidad como arma y asusta más, su interior es más vulnerable que el de Jacqueline. Y ambas pueden también ver el lado más tierno de la situación", concretó.

'Las amistades peligrosas' está disponible en Lionsgate+.

Sigue los temas que te interesan