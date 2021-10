Las mejores películas de animación del Studio Ghibli están en Netflix: las 10 que tienes que ver

Las películas del Studio Ghibli han logrado hacerse un hueco no solo en los manuales de la historia del cine y en el corazón de todos los amantes de las grandes historias y de las películas de animación, si no también en el catálogo de Netflix. Han pasado ya más de 30 años desde que fuera fundado por el animador Hayao Miyazaki, el cineasta Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. Tras la producción de 20 largometrajes, el japonés es considerado como uno de los mejores estudios del cine de animación de todos los tiempos.

Sin embargo, hasta hace relativamente poco, en España no era sencillo acceder a sus películas, y después de verlas en el cine, resultaba realmente complicado volver a verlas de forma legal. Algunas de ellas fueron distribuidas por Vértigo Films, pero la situación cambió radicalmente el pasado 2020, cuando al fin Netflix llegó a un acuerdo con el Studio Ghibli y trajo todas sus películas al catálogo. La plataforma ya ha firmado incluso la producción de otros largometrajes como Earwig and the Witch que, escrita por Hayao Miyazaki y dirigida por su hijo Goro Miyazaki, contará la historia de una niña y su primera toma de contacto con la magia a través de la animación 3D. Se estrenará el próximo 18 de noviembre.

A pesar de que Miyazaki anunció que se retiraría al finalizar la producción de El viento se levanta, el director volvió a implicarse en un nuevo proyecto que parece que le llevará más tiempo y dinero de lo previsto. Puede parecer obvia la razón económica que oculta el acuerdo entre el Studio Ghibli y la plataforma, pero el propio Suzuki explicó que, en realidad, Miyazaki terminó aceptando al no saber exactamente qué es Netflix y no estar en contacto con las nuevas tecnologías ni los smartphones.

Con motivo del histórico acuerdo al que llegaron ambas potencias creativas, enumeramos un total de diez películas del Studio Ghibli que podéis ver en Netflix.

'El castillo ambulante' (Hayao Miyazaki, 2004)

'El castillo ambulante' | Tráiler | Netflix

Una joven llamada Sophie se dedica sin descanso a trabajar en la tienda de sombreros de su familia hasta que un día se encuentra con Howl, un misterioso mago que esconde muchos secretos. El inocente acercamiento enfurece a la Bruja de las Landas, que arroja un maleficio contra la joven, convirtiéndola en una anciana a la que nadie reconoce. Presa de su propio cuerpo y de que nadie sepa quién es en realidad, Sophie decide buscar a Howl para pedirle ayuda, yendo a parar en el Castillo Ambulante. Lo que no sabe es que tal vez sea Howl el que necesite la ayuda de Sophie.

'El castillo en el cielo' (Hayao Miyazaki, 1986)

Fotograma de 'El castillo en el cielo'. Netflix

Durante una noche de luna llena, una aeronave surca un infinito mar de nubes. En su interior viajan Muska, un agente secreto del gobierno, y Sheeta, una joven que le acompañará en su travesía hacia la fortaleza de Tedis. Sin embargo, antes de llegar serán atacados por unos piratas que, al igual que el gobierno, buscan el secreto que esconde la piedra mágica que cuelga del cuello de Sheeta. Ese amuleto es capaz de abrir las puertas de La Fortaleza Celeste, una isla flotante en medio del cielo.

'El cuento de la princesa Kaguya' (Isao Takahata, 2013)

'El cuento de la princesa Kaguya' | Tráiler | Netflix

Esta historia se basa en una clásica leyenda japonesa anónima del siglo IX que se llama El cuento del cortador de bambú. En ella, un anciano campesino encuentra a una diminuta niña dentro de una planta de bambú y decide llevarla a su casa y criarla junto a su mujer como si fuera su hija. La pequeña comienza a crecer a velocidad de vértigo hasta convertirse en una hermosa mujer que deberá tomar las riendas de su vida y alcanzar su propio destino.

'El viaje de Chihiro' (Hayao Miyazaki, 2001)

'El viaje de Chihiro' | Tráiler | Netflix

Siendo capaz de alzarse con el Oscar en 2003, la película nos presenta a Chihiro, una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar lo que parece ser un túnel, acaba llegando a un nuevo mundo en el que los seres humanos no existen y donde sólo hay cabida para los dioses de primera y segunda clase. Una vez allí, la pequeña protagonista descubrirá que nada es lo que parece y se embarcará en mil y una aventuras mientras esquiva a una poderosa bruja capaz de convertir en animal a todo aquel que se atreva a desobedecer sus órdenes.

'La princesa Mononoke' (Hayao Miyazaki, 1997)

'La princesa Mononoke' | Tráiler | Netflix

En el siglo XV, durante la era Muromachi, el bosque japonés, que en otro tiempo había sido protegido por animales gigantes, está siendo asolado por culpa de los insaciables seres humanos. Un día, un jabalí transformado en demonio ataca de repente el pueblo de Ashitaka, futuro jefe del clan Emishi. Herido por el jabalí al que termina matando, Ashitaka se ve obligado a partir en busca del dios Ciervo para que le ayude a acabar con la maldición que le ha causado gangrena en el brazo.

'La tumba de las luciérnagas' (Isao Takahata, 1988)

'La tumba de las luciérnagas'. Netflix

Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Japón, La tumba de las luciérnagas nos sitúa en casa de Seita y Tetsuko, dos hermanos que hacen lo que pueden para sobrevivir mientras esquivan los últimos bombardeos, el hambre y la precariedad en su día a día. La película representa a la perfección la agonía que sufrió el país durante la contienda especialmente en los últimos frentes, adaptando la historia original de Akiyuki Nosaka de manera satisfactoria, también para el propio autor.

'Mi vecino Totoro' (Hayao Miyazaki, 1988)

'Mi vecino Totoro' | Tráiler | Netflix

Este largometraje se traslada a los años 50 y cuenta la historia de Satsuki y Mei, dos niñas que se mudan con su padre a una casa cerca del bosque mientras su madre se recupera de la tuberculosis en un sanatorio rural. Para estimular a sus hijas, el padre les relata toda clase de fábulas e historias mágicas, encaminándolas a dejarse llevar por la fantasía y el mundo de la imaginación. Un día, las pequeñas conocerán a Totoro, un ser también conocido como el Rey del Bosque que solo puede ser visto por aquellos que tengan un corazón puro y de verdad.

'Nausicaä del Valle del Viento' (Hayao Miyazaki, 1984)

'Nausicaä del Valle del Viento'. Netflix

Considerada como la primera película del Studio Ghibli, Nausicaä del Valle del Viento nos sitúa mil años después de que tenga lugar una guerra apocalíptica y la Tierra se cubra de bosques plagados de hongos venenosos y solo vivan en ella insectos gigantescos. Nausicaä es la princesa de El Valle del Viento, un minúsculo reino en el que viven algunos de los supervivientes de la raza humana y que se verá amenazado por una inminente guerra con el reino vecino de Tolmekia.

'Ponyo en el acantilado' (Hayao Miyazaki, 2008)

'Ponyo en el acantilado'. Netflix

La película sigue los pasos de una pequeña sirena que sueña con ser humana y que de vez en cuando, sube a la superficie para observar el extraño y peligroso mundo de los humanos desde lejos. Un día, quedará atrapada en un frasco de cristal y llegará a parar hasta las manos de Shosuke, un niño de cinco años que la libera y la guarda en su pecera, ofreciéndose a cuidarla y protegerla. Esto dará pie al inicio de un vínculo tan mágico como inocente y al nacimiento de una verdadera amistad que reinventa el cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen.

'Porco Rosso' (Hayao Miyazaki, 1992)

'Porco Rosso'. Netflix

Marco Pagot era un experimentado y hábil piloto que participó en la Primera Guerra Mundial, de la que regresó convertido en cerdo. Una vez se retira del mundo militar, comienza a ganarse la vida como mercenario a sueldo, pilotando un hidroplano rojo que le regalará su nuevo apodo: Porco Rosso, que en italiano significa Cerdo Rojo. La película nos sitúa en la Italia de entreguerras, acompañando al protagonista mientras observamos con asombro el cielo y las islas que viven ancladas en el mar Adriático.

