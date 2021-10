Hollywood evita (por ahora) la huelga tras un acuerdo tentativo alcanzado entre los técnicos y los estudios

Los representantes del sindicato IATSE (Alianza internacional de empleados de teatro, cine y televisión) y los estudios de Estados Unidos llegaron el pasado sábado a un acuerdo de última hora que ha evitado la huelga que estaba convocada para el 18 de octubre. Dicha huelga, que agrupaba a los profesionales técnicos del sector audiovisual, habría paralizado la industria del entretenimiento en Hollywood de una forma mucho más contundente que la que realizaron los guionistas en 2007.

La convocatoria había sido aprobada el pasado 4 de octubre por el 98% de los afiliados, en una decisión sin precedentes que habría detenido las producciones de compañías de streaming, como Netflix, Disney+ o Apple TV+ (el contrato vigente con canales de cable como HBO está vigente hasta 2022). No solo habría puesto en pausa los rodajes, tampoco permitiría avanzar los proyectos en otras fases de producción, porque no se podrían construir decorados, diseñar vestuarios, buscar localizaciones o hacer la posproducción de otros materiales rodado previamente, por ejemplo.

El origen del conflicto: un acuerdo caduco

Según se ha estado haciendo público durante las fases de negociación, las protestas surgieron por las precarias condiciones laborales que ofrecían las empresas de streaming, que aún se acogían a un contrato firmado en 2009. Según ese acuerdo, como compañías New Media, podían ofrecer salarios reducidos y exigir flexibilidad en cuanto a horarios, porque en aquel momento no contaban con la infraestructura de la que disponían los estudios establecidos en el sector. Es de sobra conocido por todos, que la situación en la que se encuentran estos gigantes del entretenimiento, que desembolsan constantemente cifras multimillonarias en la adquisición de derechos de adaptación, es muy diferente más de una década después.

Entre las peticiones básicas de los miembros de la IATSE estaban, además de una subida del salario, aspectos contractuales tan básicos como una pausa estipulada y respetada a la hora de la comida durante los rodajes, jornadas de trabajo que no superaran las 12 horas y disponer de, por lo menos, 10 horas entre una jornada y otra que les garantizaran tiempos de desplazamiento y descanso mínimos.

Imagen del rodaje de la temporada 3 de 'Stranger Things'.

Las medidas del nuevo acuerdo, pendiente de ratificación

Dentro del acuerdo, que estaría vigente durante los próximos tres años, una vez se ratifique, los trabajadores han logrado unas condiciones laborales más dignas que incluyen, entre otras cosas, un incremento de las horas y días de descanso.

Estos son los puntos principales:

• Logro de un salario digno para los asalariados peor pagados

• Mejores salarios y condiciones laborales en las producciones de streaming

• Aumentos salariales retroactivos del 3% anual

• Compensación por pausas de comida perdidas por trabajo

• Períodos de descanso diario de 10 horas sin excepciones

• Períodos de descanso de fin de semana de 54 horas

• Festivo por el cumpleaños de Martin Luther King Jr.

• Adopción de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión

A los miembros de la IATSE se les enviará un memo de este acuerdo para su ratificación con todas las especificaciones correspondientes a salarios y el resto de detalles que no se mencionan en el listado general. Este proceso podría llevar semanas y ya hay algunas voces que afirman que las medidas logradas no son suficientes. De todas formas, no será hasta que dispongan de toda la información cuando podrán emitir un veredicto formado para emitir su voto a favor o en contra. Dependiendo del resultado, se tomarán las medidas que correspondan.

La IATSE representa a más de 60000 profesionales del cine y la televisión que conforman el grueso del equipo técnico de las producciones, que incluye asistentes de producción, operadores de cámara, diseñadores de vestuario, constructores de decorados, maquilladores, directores de fotografía, directores de arte, músicos, encargados de efectos visuales o editores, por mencionar algunos ejemplos.

También te puede interesar...

• Las 10 series más esperadas de octubre de 2021

• ‘Succession’ (3x01): Empieza la guerra entre Logan y Kendall

• Todo lo que sabemos de 'Dune: The Sisterhood,' la serie precuela de la película que prepara HBO Max

Sigue los temas que te interesan