Ya está en streaming 'Cat Person', un provocativo thriller psicológico sobre citas, miedos y 'red flags'

En 'Cat People', una joven sale con un hombre mayor, pero hasta el tercer acto no sabrás si es o no un asqueroso

"Los hombres tienen miedo de lo que las mujeres digan, mientras que las mujeres tienen miedo de lo que los hombres hagan". Esta frase, variación de otra que se le atribuye a Margaret Atwood, y que Gillian Anderson inmortalizó en The Fall, define a la perfección la diferencia (muchas veces mortal) entre miedos e inseguridades según el género. Y así fue como vendió el equipo de Cat People, la premisa de la película para conseguir financiación.

Este provocativo, incómodo, terrorífico y a veces divertido thriller psicológico que llega hoy a Movistar Plus+ (directa del Festival de Sundance de 2023 sin pasar por los cines), está basado en el relato homónimo de Kristen Roupenian, que se viralizó en redes sociales tras ser publicado en 2017 en 'The New Yorker'.

Su publicación coincidió con la explosión del MeToo en todo el mundo, por lo que fue compartido hasta la saciedad en Estados Unidos, y lo que explora son los peligros de las citas en el siglo XXI, a partir de la experiencia de una universitaria de 20 años, que tiene una con un hombre de 34 al que conoce en Internet, y durante la cual decide fingir un orgasmo tras imaginar que él la ataca como represalia.

Así es 'Cat Person'

Un polémico tercer acto

La película está contada desde el punto de vista del personaje de la joven protagonista, Margot, por lo que el espectador no sabrá si sus miedos son reales o infundados o cuáles son las intenciones reales de Robert o si le ha mentido sobre quién es hasta el tercer acto.

Un tercer acto que ha dividido a la crítica por el giro que toma la historia, que algunos, como en Vulture, valoran de forma positiva porque "confirma que Cat People es un cuento de terror"; mientras otros, como en The Guardian, afirman que se pierde "en un clímax escabroso, desordenadamente violento y genérico".

'Cat Person'

Delante y detrás de cámaras

La película está protagonizada por la nominada al BAFTA Emilia Jones, de CODA, y Nicholas Braun, el primo Greg de Succession, en el papel de Robert, con un impresionante reparto que incluye a Isabella Rossellini, Geraldine Viswanathan, Hope Davis y Michael Gandolfini.

Está dirigida por Susanna Fogel (The Flight Attendant, The Wilds, Utopia), que ha explicado en Radio Times por qué Braun era su protagonista perfecto.

"Quería un actor que gustara a los hombres, y Nick es una especie de favorito de culto de Succession", dijo. "Quería que ese sesgo fuera positivo para él, de modo que se le pudiera llevar a situaciones extremas, y que aún así estuvieras más de acuerdo con él de lo que lo estarías de otro modo. Necesitaba crear un personaje que metiera fácilmente a los hombres en la conversación; las mujeres entendían desde la primera línea de qué estaba hablando.