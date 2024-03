Michael Keaton ya ha visto 'Beetlejuice 2' : "Es realmente bonita y emotiva, puedo decir que es genial"

Hay buenas noticias para los fans de Beetlejuice (o Bitelchús en español). Michael Keaton ya ha visto la secuela y no tiene más que buenas palabras para describirla. Según el actor protagonista, la nueva película de Tim Burton conserva la esencia de la original y ha prometido que es "genial".

Durante una entrevista en el programa The Jess Cagle Show, el actor reveló que ya ha podido ver un primer corte de la secuela dirigida por Tim Burton, que oficialmente se titula Beetlejuice Beetlejuice. Y su reacción es más que positiva.

"La he visto ya. La volveré a ver después de un par de pequeños ajustes en la sala de edición, pero puedo decir con confianza que es genial", expresó Keaton. "La original fue muy divertida, emocionante y muy visual. [La secuela es] todo eso, pero también es realmente bonita y emotiva en todos los sentidos. No estaba preparado para eso. Es genial".

La secuela de Beetlejuice marca la reunión entre Keaton, Burton y el reparto original, que incluye a Winona Ryder y Catherine O'Hara. Al elenco se incorporan Jenna Ortega y Willem Dafoe. El propio Tim Burton confirmó que se estrenará el próximo 6 de septiembre y aunque todavía se desconocen los detalles de la trama, Ortega ha confirmado que interpretará a la hija de Lydia Deetz, el personaje de Ryder en la primera película.

"Ella es rara, pero de una manera diferente, no de la manera que uno suele asumir, diría yo", explicó Ortega en una entrevista con Vanity Fair. "El vínculo entre Lydia y Astrid, mi personaje, es muy importante. Y también es realmente extraño porque implica ponerse mucho al día y juntar las piezas de lo que ha sucedido en la vida de Lydia desde entonces, lo cual creo que es agradable también para cualquiera que quiera al personaje y sienta emoción por verla de nuevo".

Quizás sea este enfoque y la trama de madre e hija lo que ha causado en Keaton una emoción que no esperaba. En la entrevista de The Jess Cagle Show, el actor confesó que sólo había visto la Beetlejuice original una o dos veces de principio a fin, y que esto fue antes de decidir volver a verla antes de iniciar el rodaje de la secuela.

"Es como una obra de arte, ¿sabes a qué me refiero? Es casi como si quisieras ponerla en un museo", dijo Keaton sobre la original. "Simplemente no hay nada igual. Supongo que hacerla de nuevo fue un poco intimidante, y estaba nervioso por ello. Quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Pensé que tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, pero luego la idea desapareció y nadie parecía entusiasmado con ello. Después las ganas regresaron y me emocioné".

En otra entrevista con la revista People, el actor reconoció que rodar la secuela de Beetlejuice fue "lo más divertido que ha vivido en el set en mucho tiempo".

"Por un lado, dirías: 'Bueno, por supuesto que es lo más divertido. Parece divertido'. Pero no siempre funciona así", dijo Keaton. "Lo único que [Tim] y yo decidimos desde el principio era que, si alguna vez lo volvíamos a hacer, no estaba en absoluto interesado en hacer algo donde hubiera demasiada tecnología. Tenía que parecer hecho a mano. Es lo más emocionante. Cuando puedes volver a hacer eso después de años de estar parado frente a una pantalla gigante, fingiendo que hay alguien frente a ti, es simplemente muy divertido".