Sundance 2023: de 'Flora and Son' a 'Fair Play, las películas del festival que veremos en plataformas

Ya está en marcha el Festival de Sundance, la meca del cine independiente y también centro de algunas de las pujas por derechos de distribución más sonadas de los últimos años. Como la de CODA en 2021, por la que Apple TV+ desembolsó más de 25 millones de dólares, en un movimiento que le salió redondo al conseguir el Oscar a la mejor película en 2022.

Tras el éxito conseguido por el remake de la película francesa La familia Bélier, los ojos están puestos en las películas que han despertado el interés de los compradores, entre las que posiblemente estén algunas de las cintas de las que más se hable este año. Algunas de ellas ya han sido adquiridas por las plataformas de streaming, esto de alguna manera democratiza el acceso a este tipo de películas que hasta hace unos años solo podían ver los asistentes al festival, ya que mucha de ellas no tenían distribución posterior en salas en nuestro país.

Según informó Variety, el thriller psicológico Fair Play, uno de los más codiciados de esta edición, ha sido adquirido por Netflix para su distribución global por 20 millones de dólares. La ópera prima de Chloe Domont (Suits, Ballers, Billions) sigue a la pareja formada por Emily (Phoebe Dynevor, Los Bridgerton) y Luke (Alden Ehrenreich, Solo: A Star Wars Story), cuyo romance es puesto a prueba hasta límites insospechados cuando surge la oportunidad de un ascenso en la empresa financiera en la que ambos trabajan.

'Flora and Son', de John Carney.

Por un poco menos de los 20 millones que pagó Netflix, Apple TV+ se quedó con Flora and Son, la nueva película de John Carney (Once, Begin again) y protagonizada por Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt, Oren Kinlan y Jack Reynor, tras una batalla de ofertas muy competida.

Otro de los títulos que ha llamado la atención de los compradores es Talk to Me, una propuesta australiana que se ha proyectado en la sección Midnight -de la que en anteriores ediciones han salido éxitos como Hereditary o Déjame salir-, en la que una adolescente busca distraerse del aniversario de la muerte de su madre haciendo una sesión de espiritismo con un grupo de amigos. Esta ópera prima está firmada por Danny Philippou y Michael Philippou, hermanos famosos por su canal de YouTube @RackaRacka, y los derechos de distribución los ha adquirido A24.

[10 películas del Festival de Sundance que transformaron el cine de Hollywood]

Mientras se anuncia quién se hará definitivamente con los derechos de distribución de estos títulos y otros que se cotizan al alza como Eileen, lo nuevo de Willian Oldroyd, que sorprendió con Lady Macbeth hace unos años; y La memoria infinita, el nuevo documental de Maite Alberdi, nominada al Oscar por El Agente topo; ya conocemos cuáles son las películas que ya han sido adquiridos por las plataformas para su estreno global.

Netflix se queda la codiciada 'Fair Play'

Las compras de Netflix en Sundance 2023

'The Deepest Breath' (Premieres) - Documental dirigido por Laura McGann que sigue a Alessia Zecchini mientras se adentra en lo que ella describe como el último lugar tranquilo de la Tierra. La campeona italiana está decidida a batir un nuevo récord mundial de apnea, un peligroso deporte extremo en el que los competidores intentan alcanzar la mayor profundidad sin utilizar equipo de buceo.

(Premieres) - Documental dirigido por Laura McGann que sigue a Alessia Zecchini mientras se adentra en lo que ella describe como el último lugar tranquilo de la Tierra. La campeona italiana está decidida a batir un nuevo récord mundial de apnea, un peligroso deporte extremo en el que los competidores intentan alcanzar la mayor profundidad sin utilizar equipo de buceo. 'Run Rabbit Run' (Midnight) - Película australiana de terror dirigida por Daina Reid (El cuento de la criada) y protagonizada por Sarah Snook (Succession), que interpreta a Cuando su hija empieza a comportarse de forma extraña, una doctora especialista en fertilidad que debe cuestionarse sus valores y enfrentarse a un fantasma del pasado cuando su hija empieza a comportarse de forma extraña.

'Victim/Suspect' (US Dramatic Competiton) - Documental de investigación en el que una reportera descubre un sorprendente número de casos judiciales y grabaciones de interrogatorios que implican a mujeres que denuncian agresiones sexuales a la policía, sólo para ser acusadas de fabricar sus acusaciones.

'Fair Play' (Us Dramatic Competition) - La ópera prima de Chloe Domont (Billions) sigue a la pareja formada por Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), cuyo romance es puesto a prueba hasta límites insospechados cuando surge la oportunidad de un ascenso en la empresa financiera en la que ambos trabajan.

[Rumbo a los Oscar: 'Sin novedad en el frente', la gran apuesta de Netflix en la categoría de mejor película]

'Flora and Son' se verá en Apple TV+

'Flora and Son', la gran adquisición de Apple TV+ en Sundance 2023.

'Flora and Son' (Premieres) - Cuando los policías animan a Flora (Eve Hewson) a buscarle un hobby a su problemático hijo Max, ella le regala una guitarra que ha rescatado de un contenedor. Él rechaza el regalo y Flora decide tomar clases a través de Zoom con un profesor amante de la música (Gordon-Levitt).

(Premieres) - Cuando los policías animan a Flora (Eve Hewson) a buscarle un hobby a su problemático hijo Max, ella le regala una guitarra que ha rescatado de un contenedor. Él rechaza el regalo y Flora decide tomar clases a través de Zoom con un profesor amante de la música (Gordon-Levitt). 'Stephen Curry: Underrated' (Premieres) - El galardonado cineasta Peter Nicks regresa a Sundance (Homeroom) con esta mirada íntima a la vida personal de Curry, que compagina las exigencias de su carrera profesional con el cumplimiento de una promesa que le hizo a su madre cuando abandonó los estudios para presentarse al draft de la NBA: conseguir su título universitario.

(Premieres) - El galardonado cineasta Peter Nicks regresa a Sundance (Homeroom) con esta mirada íntima a la vida personal de Curry, que compagina las exigencias de su carrera profesional con el cumplimiento de una promesa que le hizo a su madre cuando abandonó los estudios para presentarse al draft de la NBA: conseguir su título universitario. 'Still: A Michael J. Fox Movie' (Premieres) - Junto a Pretty Baby: Brooke Shield, que en Estados Unidos podrá verse en Hulu (y seguramente en Disney+ en España), otro de los documentales más mediáticos de esta edición es este perfil de Michael J. Fox que ha hecho Davis Guggenheim, ganador del Oscar por Una verdad incómoda, sobre la vida y obra de este actor al que le diagnosticaron Parkinson cuando solo tenía 29 años.

'Cassandro', el fichaje de Prime Video

Prime Video adquiere los derechos de 'Cassandro' en el Festival de Sundance

'Cassandro' (Premieres) - El documentalista Roger Ross Williams (ganador del Oscar por el corto Music by Prudence) se estrena en la ficción con una película basada en hechos reales que está cosechando muy buenas críticas en el festival. Gael García Bernal es Cassandro, el excéntrico alter ego creado por Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso (Texas) que se convirtió en estrella internacional.

(Premieres) - El documentalista Roger Ross Williams (ganador del Oscar por el corto Music by Prudence) se estrena en la ficción con una película basada en hechos reales que está cosechando muy buenas críticas en el festival. Gael García Bernal es Cassandro, el excéntrico alter ego creado por Saúl Armendáriz, un luchador amateur gay de El Paso (Texas) que se convirtió en estrella internacional. 'In My Mother's Skin' (Midnight) - El guionista y director Kenneth Dagatan impregna este espantoso cuento de hadas con una intrigante mezcla de catolicismo y folclore filipino para conjurar una visión de pesadilla de una tierra devastada por la guerra.

(Midnight) - El guionista y director Kenneth Dagatan impregna este espantoso cuento de hadas con una intrigante mezcla de catolicismo y folclore filipino para conjurar una visión de pesadilla de una tierra devastada por la guerra. 'Judy Blume Forever' (Premieres) - Con humor, sensibilidad y una buena dosis de nerviosismo adolescente, este documental cuenta la historia de esta pionera cuyos libros cambiaron la forma en que millones de lectores de varias generaciones se entienden a sí mismos, su sexualidad y lo que significa crecer.

Los documentales de HBO Max

Documentales adquiridos por HBO en Sundance 2023

'Little Richard: I Am Everything' (US Documentary) - El revelador documental de la directora Lisa Cortés arroja una luz esclarecedora sobre los orígenes negros y queer del rock 'n' roll, y establece el big bang del género: Richard Wayne Penniman.

(US Documentary) - El revelador documental de la directora Lisa Cortés arroja una luz esclarecedora sobre los orígenes negros y queer del rock 'n' roll, y establece el big bang del género: Richard Wayne Penniman. 'The Stroll' (US Documentary Competition) - The Stroll era el lugar al que las mujeres trans de color, expulsadas del mercado laboral, acudían en busca de un medio de supervivencia. Sus perspectivas y puntos de vista constituyen un riguroso archivo de cómo la fuerte vigilancia policial, la violencia y la gentrificación masiva se combinaron para crear el actual entorno de Manhattan.

Sigue los temas que te interesan