'Valeria' anuncia su regreso por sorpresa: la serie que adapta a Elísabet Benavent dirá adiós con su temporada 4

Pensábamos que la tercera entrega sería la última, pero Netflix acaba de anunciar por sorpresa que acaba de iniciarse el rodaje de la temporada final de Valeria. La serie que adapta la saga de novelas de Elísabet Benavent volverá con una cuarta temporada, que será el cierre definitivo de la serie.

Elísabet Benavent, productora ejecutiva y autora de las novelas en las que se basa la serie, explica que "Valeria me abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. Desde su 'nacimiento' me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir".

La autora ha adelantado que "esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar".

[De ‘Nowhere’ a la princesa guerrera de ‘Damsel’: Netflix apuesta por éxitos de supervivencia feminista]

Los últimos episodios marcan el regreso de Valeria (Diana Gómez), Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott), que vuelven en una última entrega cargada de conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida… y hasta un bebé.

Esta temporada de Valeria está escrita por Marina Pérez y Montaña Marchena, dirigida por Laura M. Campos y Marina Pérez y producida por César Benítez. La producción ejecutiva corre a cargo de Marina Pérez, Ángel Armada y Elísabet Benavent. Completan el reparto Maxi Iglesias (Ingobernable), Juanlu González (Operación Camarón), José Pastor (Bosé), Federico Aguado (Venus) y Mima Riera (El Inocente).

Así es 'Valeria'

Las protagonistas de 'Valeria'. Netflix

A lo largo de la serie, los espectadores conocieron a Valeria, una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Por todo ello Val se refugia en sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje emocional.

Las tres están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

En la tercera temporada, Valeria ya se ha consagrado como escritora de éxito y por fin lleva una relación “relajada” con Víctor (Maxi Iglesias). Sin embargo, su mundo sigue tambaleándose de vez en cuando. Por suerte, Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) dan la mano a su amiga en este camino hacia la madurez, que parece estar más impregnado de incertidumbres que de certezas.