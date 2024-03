Elton John, Paul McCartney y Questlove confirman sus cameos en la secuela de 'This is Spinal Tap'

En el mes del 40 aniversario del legendario falso documental This is Spinal Tap, se ha confirmado que su secuela empieza su rodaje. Dirigida por Rob Reiner (Cuando Harry encontró a Sally), la nueva película ha comenzado la producción en Nueva Orelans con Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer de nuevo delante de la cámara como los iconos del heavy metal.

Anunciada en 2022, This Is Spinal Tap 2 reunirá a la banda para un último concierto que no les apetece hacer, pero la viuda de su mánager, interpretado por el difunto Tony Hendra en la película original, amenaza con emprender acciones legales si no cumplen su contrato.

Además de dirigir, Reiner también volverá como el documentalista Martin "Marty" DiBergi. La película ha confirmado los cameos de Elton John, Paul McCartney, Questlove, Garth Brooks y Trisha Yearwood.

La película original

This Is Spinal Tap se estrenó en 1984 y se convirtió en un clásico de culto. Dirigida por Rob Reiner, está rodada como un falso documental que sigue a una banda de heavy metal creada por él mismo y los actores del reparto.

Casi todos los diálogos de la película están improvisados. A los actores solo se les daban indicaciones sobre cuándo empezaban y la información del personaje necesaria para evitar contradicciones. Todo lo demás salió de ellos. Siempre que fue posible se usó la primera toma para capturar las reacciones naturales y las canciones originales también fueron escritas por los actores.

El veterano cámara de documentales Peter Smokler trabajó como cámara de la película. Según Reiner, Smokler tenía un gran instinto para colocar la cámara y es el responsable del estilo de cámara en mano cinéma vérité, sin embargo, no comprendía lo que tenía que ser gracioso en la película, por lo que The Spinal Tap no se rodó como una comedia sino como un documental y se filmaron más de 100 horas.

A raíz del rotundo éxito conseguido por la cinta, el grupo llegó a sacar discos posteriormente, haciendo incluso giras de presentación de los mismos. En 2002, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó a This is Spinal Tap en el Registro Nacional de Cine para su preservación histórica, al considerar "su importancia cultural, histórica o estéticamente significativa".

La película original está protagonizada por Christopher Guest (Nigel Tufnel, guitarrista líder), Michael McKean (David St. Hubbins, vocalista y guitarrista), Harry Shearer (Derek Smalls, bajista) y el propio director, Rob Reiner (Marty DiBergi, director del documental). Los cuatro fueron también los autores del guion.

Además, participan en roles secundarios y cameos Paul Shaffer, Fred Willard, Fran Drescher, Bruno Kirby, Howard Hesseman, Ed Begley, Jr., Patrick Macnee, Anjelica Huston, Vicki Blue, Dana Carvey, Paul Shortino y Billy Crystal.