Elton John consigue entrar en el exclusivo club de los EGOT tras ganar su primer Emmy: solo 19 actores lo han logrado

La noche de los Emmy no sólo llevó a lo más a alto a algunas de las series más populares de los últimos meses, sino que también coronó a un monarca ya coronado: Elton John. El cantante se unió oficialmente al club de élite EGOT gracias a la obtención del premio por su documental especial: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium, de Disney+.

Unirse a las filas de los EGOT (el acrónimo reservado para quienes ganan un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony) le iguala a otros artistas legendarios como Jennifer Hudson, Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg o Audrey Hepburn, entre otros muchos. Y es que tan solo 19 actores y actrices han conseguido entrar en esta exclusiva lista de los ganadores que lo han logrado todo.

Elton John ya había ganado anteriormente dos premios Óscar en la categoría de 'Mejor canción original', en los años 2020 y 1995, por (I'm Gonna) Love Me Again en Rocketman y Can You Feel The Love Tonight en El rey león, respectivamente. Pero el éxito de Elton John ha ido en aumento con el paso de los años. Concretamente, en el año 2000, el cantante logró un nuevo hito tras ganar un premio Tony en la categoría 'Mejor banda sonora original' por su obra Aida.

Congratulations to Sir Elton John, competitive EGOT winner number 19!



La estrella del rock logró coronarse entrando en el club EGOT tras su victoria en la categoría 'Mejor especial de variedades en vivo' por Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, la retransmisión de su último concierto de su gira norteamericana "Farewell Yellow Brick Road Tour".

Aunque no estuvo presente en la ceremonia de los Emmy del lunes, Elton John afirmó a través de un comunicado enviado a CNN que se siente "increíblemente honrado de unirse al increíblemente talentoso grupo de ganadores de EGOT esta noche".

"El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo. Esta noche es un testimonio del poder de las artes y la alegría que traen a todas nuestras vidas. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, estoy increíblemente agradecido", sentenció.

Victoria de grandes producciones

Los Emmy también han tenido otros momentos especiales. Se celebraron con cuatro meses de retraso, debido a la huelga de actores y guionistas, en la madrugada de este 15 de enero. Era la edición número 75 y reconoció lo mejor que se ha estrenado en Estados Unidos en la temporada 2022-2023. La gala fue presentada por Anthony Anderson.

La ceremonia transcurrió tal y como estaba previsto, dejando como ganadoras a las tres series favoritas. Con Succession como mejor drama, The Bear como mejor comedia y Bronca como mejor miniserie, los premios más importantes de la televisión repitieron el guion de los 'Globos de Oro', que se celebraron la semana pasada.

Con seis estatuillas cada una, el equipo creativo y los actores de las tres series más premiadas de la noche coparon la entrega casi en su totalidad. Solo con la excepción de tres premios: 'Mejor Actriz Secundaria de Drama', para Jennifer Coolidge (The White Lotus); Paul Walter Hauser, que gano 'Mejor Actriz Secundario de Miniserie' (Encerrado con el diablo); y 'Mejor protagonista de comedia' para Quinta Brunson (Colegio Abbott).

Sin espacio para las sorpresas, los respiros de la gala corrieron a cargo de los homenajes que se realizaron a algunas de las series más icónicas que se han emitido en los 75 años de historia de los premios. Momentos nostálgicos en los que se reunieron sus elencos protagonistas en las recreaciones de sus decorados en el escenario.

