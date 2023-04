La serie sobre Jesucristo que se ha convertido en un fenómeno y deberías ver esta Semana Santa

Con motivo de la llegada de la Semana Santa, Movistar Plus+ estrena el próximo 6 de abril la serie The Chosen (Los elegidos), una ficción con un enfoque muy moderno y diferente sobre la vida de Jesucristo que ha sido todo un éxito en medio mundo y ha cautivado a muchos espectadores.

La primera temporada de la serie llega a la plataforma el 6 de abril y la segunda entrega estará disponible desde el día 7. The Chosen, que ya estaba disponible en Plex y acontra+, se define a sí misma como la primera adaptación sobre la vida de Jesús, al que se muestra de una forma "personal, íntima, e inmediata".

Lejos de la pomposidad de otras producciones clásicas, en The Chosen (Los elegidos) presenta a Jesús como alguien muy normal, simpático, magnético y con mucho sentido del humor. Se enfoca en los personajes y el contexto histórico de los Evangelios, con una figura como la Jesús que aparece de una manera nunca vista antes en pantalla.

De qué va

La serie está narrada desde las personas que le conocieron, sin situar a Jesús en el centro, y apostando por la diversidad racial y la presencia femenina a través de personajes que tienen una entidad propia.

Más concretamente, The Chosen (Los elegidoss) se sitúa en Judea, en el siglo I, presentando a un pescador buscavidas ahogado por las deudas, una mujer maltratada y atrapada por sus propios demonios, un joven recaudador de impuestos marginado por su familia por trabajar para los romanos y un influyente mandatario judío que cuestiona todo lo que había creído cierto hasta ahora.

La vida de estas y otras personas dará un giro radical cuando conozcan a un misterioso hombre del que se rumorea que cura a los enfermos, se hace amigo de los pobres y habla sin tapujos de traer la liberación a un pueblo cansado de la opresión del poder de los romanos.

La crítica la aplaude

Ideal para maratonear estos días de descanso, la primera temporada de The Chosen (Los elegidos) está compuesta por ocho episodios, que suman un capítulo especial (El pastor), y su segunda entrega tiene una estructura similar, contando otros ocho episodios y otro especial (Los mensajeros).

Fotograma de 'The Chosen (Los elegidos)'.

Habiendo llegado a más de 450 millones de espectadores y más de 140 países, esta serie se ha traducido a 56 idiomas y fue financiada íntegramente por donantes, convirtiéndose en el mayor crowdfunding de la historia de las producciones audiovisuales.

Desde que se estrenó en 2017, en la propia aplicación móvil homónima creada para ver los primeros episodios de la serie de forma gratuita, la serie ha cautivado al público y la crítica a partes iguales, por su forma de traspasar los límites del texto de la Biblia.

En España, la primera temporada se presentó en la SEMINCI de Valladolid (en la sección Seminci Series) y llegó a estrenarse en salas de cine el pasado mes de diciembre de 2022.

El equipo detrás

El creador y director es Dallas Jenkins, que también es coguionista junto a Ryan Swanson y Tyler Thompson. Jenkins es un cineasta protestante que dirigió un cortometraje sobre el nacimiento de Jesús contado desde el punto de vista de un pastor (The Shepherd). Después de ver su corto, un productor de Utah se interesó en el proyecto tras ver el y decidió iniciar la campaña de financiación.

El reparto de la serie lo componen Jonathan Roumie (The Newsroom, The Good Wife), como Jesús; Shahar Isaac (The Good Fight), como Simón Pedro; Elizabeth Tabish (The Son), como María Magdalena; Erick Avari (La momia), como Nicodemo; Paras Patel (Nashville), como Mateo; George H. Xanthis (American Crime Story), como Juan, y Amber Williams (Cinco lobitos), como Tamar, entre muchos otros.



Sigue los temas que te interesan