Puedes verla entera en un fin de semana: el último proyecto de Jean-Marc Vallée es de lo mejor que se ha hecho

Después del éxito de la novela Perdida y su fascinante adaptación, era cuestión de tiempo que se acabase llevando a la pantalla otro libro de Gillian Flynn, una autora que reformuló la manera en la que las mujeres se perciben dentro de un género tan masculino como el thriller policiaco.

Cuatro años después del estreno de la película que protagonizó Rosamund Pike, HBO -que ahora es Max- incorporó en su catálogo Heridas abiertas, una de las mejores producciones originales que hay en la plataforma. Y también el último trabajo de Jean-Marc Vallée, que firma la dirección de todos sus episodios.

Se trata de una ficción que apenas tiene ocho episodios y que encierra una trama tan absorbente que promete dejarnos pegados a la pantalla. Además, cuenta en su reparto con Amy Adams, que es una razón en sí misma para recomendar esta serie nominada a los Emmy.

De qué va

Tráiler | 'Heridas abiertas' (VOSE)

Heridas abiertas arranca con Camille Preaker (Adams) cuando esta regresa a su ciudad natal, Wind Gap, que se sitúa en Missouri. Un lugar que ha hecho todo lo posible por evitar, pero al que no le queda más remedio que volver como reportera cuando se le asigna escribir sobre el asesinato sin resolver de una niña.

En este lugar se encontrará de nuevo con antiguas compañeras de clase que no han terminado de madurar y decide acercarse al detective que está tratando de encontrar al asesino. Sin embargo, este regreso a casa se intensifica cuando Camille vuelve a ver a su familia, incluida su madre Adora (Patricia Clarkson) y a su media hermana Amma (Eliza Scanlen).

La tensión aumenta cada vez más y Camille se siente atormentada por su pasado, especialmente al recordar a la hermana menor que perdió durante su infancia.

Los créditos iniciales

Entre todas las cosas que se pueden destacar de Heridas abiertas, una de ellas es el inicio, los créditos iniciales y su banda sonora. En la introducción suena Dance and Angela, una canción de A Place in the Sun sobre una trágica historia de amor que va cambiando o se va versionando dependiendo de quién o de qué trate el episodio.

Fotograma de 'Heridas abiertas' null

Esta secuencia inicial establece el tono de la miniserie y, al igual que ocurre con otras producciones originales de HBO como Los Soprano o True Detective, es inolvidable y algo que no se debería saltar alegremente.

El último trabajo de Jean-Marc Vallée

Por último, es necesario recordar el que también fue el último proyecto de Jean-Marc Vallée. En Heridas abiertas identificaremos su estilo visual y la paranoia que nos invade a través de la pantalla, haciéndonos sentir como unos intrusos en esta historia.

En algunos momentos, los recuerdos de Camille invaden el presente y en otros, parece como si estuviera viviendo en el pasado. Y esto hace que la experiencia de visionado nos deslumbre y que no olvidemos esta historia cuando lleguemos al final.