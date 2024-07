'La casa del dragón': la historia de la princesa Targaryen que trabajó en una casa de placer y es madre de un jinete bastardo

La cosecha roja ha cambiado totalmente el tablero de juego de La casa del dragón. Para el último episodio el viento ha cambiado y sopla a favor de Rhaenyra y el bando negro, que se ha visto reforzado tras el plan de crear un "ejército de bastardos". Si no has visto el 2x07, sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque hay spoilers.

En contra de los Guardianes de dragones de Montedragón y de su propio hijo, Jace, que le suplica que no abra esa puerta porque montar dragones es lo único que lo diferencia de cualquier otro hijo ilegítimo, Rhaenyra está decidida a encontrar jinetes para sus dragones, y tras la quema y masacre de decenas de bastardos por el fuego de Vermithor, para el final del episodio su nuevo ejército parece invencible.

Y ha sido precisamente gracias a Hugh, el nuevo jinete de Vermithor, como la serie ha introducido una de las mejores historias de Fuego y sangre, al desmarcarse del libro uniendo su origen con el de una princesa Targaryen que siempre ha fascinado a los lectores de la obra de George R.R. Martin.

Quién es la madre de Hugh

"Trabajaba en una casa de placer, pero tenía más libertad que las demás por ser quien era. Y porque los ricos pagaban más por estar con una mujer de pelo plateado", le revela Hugh a su esposa Kat, cuando le confiesa que nunca había hablado de su pasado por vergüenza.

"Solía decirme que yo no era diferente de los hijos de su hermano (Rodrik), Viserys y Daemon, pero me avergonzaba de ella", le explica.

Aunque en Fuego y sangre no se explica el origen de Hugh, al referirse a Viserys y Daemon como hijos del hermano de su madre, la serie sugiere que no esta no era otra bastarda Targaryen como él, sino una hija de rey Jaehaerys y Alysanne, y según el libro la historia de una de estas princesas encaja perfectamente con la que cuenta Hugh.

Kieran Bew es Hugh el martillo

Una princesa problemática

Saera Targaryen es la novena de los hijos de El Conciliador y la Reina Buena, una joven extremadamente bella e inteligente, pero también la más problemática de todos sus hijos, a quien desde pequeña la describían como "una niña malvada" por las crueles bromas crueles que solía hacer a sus hermanas y a los miembros de la corte.

Cuando una de sus amigas de la corte queda embarazada antes de casarse, Jaehaerys le preguntó a su hija si le había "dado su doncellez" a alguno de los tres hombres que siempre la acompañaban: el heredero de Poza de la Doncella, el Señor de Nido del Grifo, y el heredero de Sotomiel, a lo que Saera contestó que los "tres creían haber sido el primero".

Saera declaró entonces que estaba dispuesta a casarse, pero que no podía decidir cuál de los tres sería la mejor opción, así que sugirió casarse con los tres, comparándose con Aegon el Conquistador y Maegor el Cruel. Una comparación que enfureció al rey Jaehaerys, quien ordenó primero confinarla en su dormitorio, de donde intentó escapar con un dragón, y que después fue enviada a Antigua y entregada a la Fe de los Siete Reinos.

Hugh y Vermithor

De monja a reina de los bajos fondos

Un año después de permanecer como novicia con las Hermanas Silenciosas, Saera huyó a Lys y vistiendo los hábitos se convirtió en prostituta en una casa de placer, lo que hizo que su padre la repudiara y dijera que ya no era su hija. Saera pronto se convirtió en una especie de reina de los bajos fondos en Lys antes de trasladarse a Volantis. Era fabulosamente rica y, según los libros, tuvo al menos tres hijos bastardos.

En Fuego y sangre se dice que cuando Jaehaerys se acercaba a la muerte, confundió a la joven Alicent Hightower (que cuidó a este rey antes que a Viserys) con Saera, lo que sugiere que murió anhelando reconciliarse con ella.