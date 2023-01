Los estrenos de HBO Max en febrero (2023): todas las series, películas y documentales

HBO Max acaba de presentar su lista de estrenos para el mes de febrero. Mientras la audiencia trata de asimilar lo ocurrido en los tres primeros episodios de The Last of Us, la plataforma se prepara para el comienzo de un nuevo mes, con una nueva tanda de series, películas, documentales y programas que llegarán al catálogo en las próximas semanas.

Entre los títulos más esperados, destacan series como Pobre diablo, la ficción animada creada por Ernesto Sevilla, Miguel Esteban y Joaquín Reyes; y Confía en mí, el retrato adolescente que busca dar visibilidad a los problemas de salud mental que afrontan los jóvenes en plena etapa de autodescubrimiento.

Además, en el campo de la no ficción, la plataforma comienza el mes con el reality Traitors España, la adaptación del exitoso formato televisivo; el documental All that breathes, que ha sido nominado al Oscar; y la docuserie La casa que construyeron los dragones, que se sumerge tras las cámaras de La casa del dragón para contar cómo se hizo la serie secuela de Juego de tronos.

Las series de HBO Max en febrero de 2023

El estreno destacado del mes

'Pobre diablo' - Temporada 1 (17 de febrero)

Stan es el anticristo, pero no le gusta hacer el mal, él quiere ser actor de musicales. Acaba de cumplir 665 meses y solo le queda un mes para enfrentarse a su destino: desatar el apocalipsis. En su fiesta de cumplemés, recibe de su padre, Satán, una noticia: Se trasladará a Nueva York para ir preparando el apocalipsis. Stan no vivirá solo, compartirá el piso con dos demonios muy familiares: Su padrino Mefisto y su prima Samael. Mefisto es un gato, hedonista y vividor adicto a las drogas, cuyo trabajo consiste en comprar almas y Samael es una demonia “encantadora” especializada en posesiones. Como son dos diablos expertos, Satán confía en que “enderecen” a su hijo. Para Stan ese mes en Nueva York es el mejor regalo; por fin podrá luchar por su sueño y quizá enamorarse.

Otros estrenos destacados del mes

'Confía en mí' - Temporada 1 (9 de febrero)

'Confía en mí'

Esta nueva serie presenta a Jonny Murphy (Eden H. Davies), un joven de 16 años que está haciendo todo lo posible para navegar por este mundo. Crecer no ha sido fácil y, aunque sus amigos y familiares lo quieren, Jonny sufre de depresión y ansiedad no diagnosticadas que hace todo lo posible por ocultar. Entonces, cuando se enfrenta a la tragedia más desgarradora que ha vivido jamás, Jonny tiene que decidir: ¿dejará que los acontecimientos lo superen o aprenderá a vivir?

Todos los estrenos del mes

'El padrino de Harlem' - Temporada 3 (9/02)

'The Flash' - Temporada 9 (9/02)

'Cormoran Strike: Sangre turbia' - Miniserie (10/02)

Las películas de HBO Max en febrero de 2023

Todos los estrenos del mes

'Aqua Teen para siempre: Plantasma' (8/02)

Los documentales y programas de HBO Max en febrero de 2023

Los estrenos destacados del mes

'Traitors España' - Reality (3 de febrero)

Es una emocionante aventura psicológica en la que la traición y el engaño son las reglas del juego. En un inquietante castillo se reúnen dieciocho celebridades, cuyos perfiles, profesiones y personalidades están enfocadas para beneficiar el juego. Su misión es completar una serie de desafíos con el objetivo de ganar un botín de lingotes de plata. Sin embargo, algunos de ellos son designados como traidores entre los fieles, y con ello, arranca un juego de mentiras, confabulaciones, traiciones y alianzas para llegar hasta el final. Los traidores tienen como objetivo asesinar, uno a uno, a todos los fieles. Los fieles, por su parte, deberán descubrir y desterrar a los traidores. En este apasionante formato psicológico, ¿lograrán los fieles desenmascarar a tiempo a los traidores?

'All that breathes' - Documental (8 de febrero)

Este documental nominado al Oscar cuenta la historia de dos hermanos que dedican sus vidas al quijotesco esfuerzo de proteger al milano negro, una majestuosa ave rapaz esencial para el ecosistema de Nueva Delhi que ha estado desapareciendo del cielo a un ritmo alarmante. En medio de la toxicidad ambiental y el malestar social, los 'hermanos cometa' pasan día y noche cuidando a las criaturas en su improvisado hospital aviar en el sótano. La película explora la conexión entre las cometas y los hermanos que las ayudan a regresar a los cielos, ofreciendo una fascinante crónica de la coexistencia entre especies.

Otros estrenos destacados del mes

'La casa que construyeron los dragones' - Serie documental (13 de febrero)

Una docuserie de 10 partes que se sumerge en la realización de la primera temporada de La casa del dragón. Con más de 100 entrevistas, la serie ofrece cuatro horas y media de contenido exclusivo detrás de las cámaras, que documenta el viaje de la producción, el elenco y el equipo a lo largo de 10 meses a través de cuatro países.

Todos los estrenos del mes

'¿Quién mató a Madeleine?' - Serie documental (3/02)

'La maldición del Windsor' - Serie documental (12/02)

