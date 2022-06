3 películas en HBO Max para ver este fin de semana: 'Irma Vep', 'Café de Flore' y 'Reencarnación'

Para nuestra anhelada cita con el cine en casa de este fin de semana os traemos una selección de películas con la que no hará falta que estéis entrando y saliendo de plataformas, porque las tres que os proponemos hoy están disponibles en el catálogo de HBO Max, para que podáis organizar una sesión cinéfila con la máxima comodidad.

Si estáis viendo la serie Irma Vep, qué mejor opción que descubrir la película del mismo nombre que Olivier Asayas dirigió en 1996 (a la inversa también funciona), una sátira sobre el cine con un espíritu que continúa sintiéndose moderno. Siguiendo en orden cronológico nos vamos a 2004 con Reencarnación de Jonathan Glazer (Under the Skin), una obra que no puso a nadie de acuerdo en su estreno, y la mejor interpretación de Nicole Kidman en toda su carrera. Y terminamos con Café de Flore (2011) de Jean-Marc Vallé, una historia de personas separadas por el tiempo y la distancia que están conectadas de forma profunda y misteriosa.

'Irma Vep'

'Irma Vep' (1996)

De qué va

Un director francés intenta hacer un remake del serial Les Vampires de Feuillade de 1916, pero al no encontrar una actriz francesa adecuada para interpretar a Irma Vep, la protagonista, decide contratar a Maggie Cheung, una actriz asiática que no sabe un palabra de francés. Sin embargo, su principal problema es que su equipo cree que la obra original carece de interés, razón por la cual los problemas se suceden desde el principio tanto dentro como fuera del plató.

Por qué debes verla

Como en la serie que ha estrenado ahora en HBO Max (basada precisamente en esta película) Assayas hace una exquisita sátira de la industria audiovisual, muy precisa en su crítica, pero con un espíritu muy lúdico.

Es un homenaje al cine clásico y a la novelle vague, con la que comparte una falsa apariencia de improvisación y una tendencia al surrealismo, que tiene el irresistible encanto de las ficciones del cine dentro del cine y una Maggie Cheung con una presencia magnética que os impedirá alejar la mirada de la pantalla.

'Reencarnación'

De qué va

Diez años después de la muerte de su marido Sean, Anna acepta casarse con Joseph, pero un día conoce a un niño que dice ser la reencarnación de Sean y le pide que no se case.

Por qué debes verla

Desde su estreno en el Festival de Venecia en 2004, esta película de Jonathan Glazer ha despertado reacciones encontradas. Para algunos su premisa es ridícula y su guion no se sostiene, para otros, las escenas que comparten Nicole Kidman con Cameron Bright, el actor que interpreta al niño que dice ser la reencarnación de su marido muerto, son incómodas y problemáticas, y el resto piensan que es una obra maestra injustamente olvidada.

Tendréis que verla para decidir de qué lado estáis. Lo que podéis dar por seguro es que esta sugerente e intrigante propueta no os dejará indiferentes y que disfrutaréis de una de las mejores (si no la mejor) interpretaciones de Nicole Kidman en toda su carrera.

'Café de Flore'

De qué va

Narra los destinos paralelos de Jacqueline, madre de un niño en los años sesenta en París, y de Antoine, un DJ de éxito recién divorciado en el Montreal actual.

Por qué debes verla

Es una historia de amor que gira alrededor de unas personas separadas por el tiempo y la distancia que están conectadas de forma profunda y misteriosa, revelando su pasado y su destino en un emocionante tramo final.

En esta, su segunda película, Jean-Marc Vallé se encargó del guion, la dirección, el montaje y la selección musical, una obra que representa el estilo personal del director canadiense fallecido en 2021: imágenes evocadoras, el uso de la música diegética y una cámara en mano con luz natural con la que siempre parece estar observando a sus actores y reaccionando a sus instintos.

