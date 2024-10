Si te gustó 'Coherence', tienes que ver esta serie de su mismo director: lo mejor de la ciencia ficción en solo 4 episodios

Después de cautivarnos a todos con la inmersiva y desconcertante Coherence, el director James Ward Byrkit debuta en televisión con una serie que sin duda fascinará a los que les encantó el mencionado largometraje. Se trata de Shatter Belt, una serie de antología de solo cuatro episodios que se sumerge de cabeza en el extremo más profundo de las preguntas emocionales sobre nuestra relación con la realidad.

En su día, Coherence partió con un presupuesto de apenas 50.000 euros y no solo fue premiada en el Festival de Sitges, sino que ha terminado ganándose una gran reputación entre los fans de la ciencia-ficción, que la consideran una de las últimas joyas de culto del género.

Ahora, once años después de ese largometraje, aterriza en streaming en España Shatter Belt, que ya ha sido comparada con otras series como Black Mirror o La dimensión desconocida. Está protagonizada por Patton Oswalt, Abigail Spencer (Anatomía de Grey), Catherine Lidstone (The Chosen), Emily Baldoni (Coherence) y Hugo Armstrong (Coherence), entre otros.

Tal y como ha explicado su director, Shatter Belt hará las delicias de todo aficionado a la física cuántica. "Probablemente no asustará a ningún espectador, sino que los transportará a un lugar nuevo y extraño en sus propias mentes, o tal vez cuestionará la realidad de una manera que los inquietará antes de ir a dormir".

Byrkit decidió sacar adelante estos primeros episodios con sus propios medios, después de que algunos proyectos en los que se había implicado se quedaran por el camino.

Tráiler de 'Shatter Belt'

"Cuando se sigue el camino tradicional de Hollywood, la gente no está acostumbrada a trabajar tan rápido o con tanta decisión como yo”, reflexionaba. “Eso genera frustración y mucha pérdida de tiempo. Me di cuenta de que no necesitaba seguir yendo a reuniones con productores. Tengo una cámara. Tengo ideas. Tengo guiones. Tengo gente a la que puedo llamar, literalmente, ahora mismo. Y podemos comenzar a filmar en cinco minutos. Y eso es lo que hicimos".



La intención de Byrkit era que Shatter Belt llamara la atención del mayor número posible de espectadores para convertirse en franquicia en alguna de las grandes plataformas de streaming. "Algunos de los episodios son muy metafísicos y otros son un poco más de ciencia ficción clásica”, contaba.

“Intento que se basen en un aspecto pulp entretenido que pueda gustar a un público amplio, así como a los súper nerds que quieren aprender sobre estas ideas más profundas sobre cómo está construido el universo”, añadió.



Desde la aparición de una manzana que no se puede tocar a la existencia de un exclusivo restaurante que sirve platos imposibles que desafían a la lógica, los elementos que construyen Shatter Belt harán reflexionar al espectador.

"No hay una explicación satisfactoria sobre cómo nuestros pensamientos abstractos, que no tienen peso físico ni masa, afectan al mundo físico. ¿Cómo es posible? Todavía no podemos responder a esa pregunta. Todo lo que hay en Shatter Belt está impulsado por esa pregunta, y por mi pasión por el cine”, concluyó Byrkit.