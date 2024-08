Ni 'Psicosis' ni 'Casablanca', esta es la mejor película de todos los tiempos según Stanley Kubrick

Considerado por muchos como el mejor cineasta de todos los tiempos, Stanley Kubrick tenía predilección por algunas películas que, si tuviéramos en cuenta cómo se dice que era en realidad fuera de los sets de rodaje, jamás pensaríamos que fueran a gustarle. Un ejemplo es el cine de Bob Fosse, un artista que quizá no hubiera celebrado que Kubrick seleccionara uno de sus largometrajes entre sus preferidos.

Según el criterio del director de La naranja mecánica, All That Jazz era la mejor película que había visto en su vida. Algo que quizá puede sorprender, tratándose de un musical, pero que si analizamos más en detalles, tiene todo el sentido del mundo, porque las obras del director ganador del Oscar y coreógrafo ganador del Tony Bob Fosse son tan sórdidas y retorcidas como las producciones de Kubrick.

De hecho, podría decirse que el oscuro sentido del humor y la profunda reflexión sobre la muerte son elementos que se pueden encontrar en las carreras de ambos autores.

El drama musical que salvó a Bob Fosse

'All That Jazz'

Estrenada en el año 1979, All That Jazz -también conocida en español con el título de Que empiece el espectáculo- es una película que llegó a salvar casi literalmente a Bob Fosse de la autodestrucción. Después de ganar el Oscar con Cabaret, un Tony con su obra Pippin y un Emmy por Liza with a Z en el mismo año, Fosse estaba representando en los escenarios otro musical como Chicago y también preparaba el rodaje del biopic Lenny. La sobrecarga era tal que acabó sufriendo un ataque cardiaco.

Sin embargo, mientras permanecía hospitalizado, Fosse siguió creando y encontró la inspiración para escribir All That Jazz, la película que contaría la historia de su vida. Se estrenó en el año 1979 y sigue a Joe Gideon (Roy Scheider), un director de escena narcisista que en realidad se odia a sí mismo y que ve cómo poco a poco se acerca cada vez más a caer en un pozo sin fondo.

Y aunque conozcamos a Kubrick por haber realizado películas tan emblemáticas como 2001: Odisea del espacio, La naranja mecánica o El resplandor, y quizá por ser uno de los cineastas más serios y perfeccionistas de la historia del cine, lo cierto es que nunca dudó al expresar que adoraba el género de la comedia y largometrajes como Un loco anda suelto (1979), Modern Romance (1981) o Los blancos no la saben meter (1992).

La ganadora de la Palma de Oro en 1980 logró conquistar a Kubrick, que aunque no era un espectador al que le agradasen especialmente los musicales, conectó con el espectáculo que propone All That Jazz. Una película en la que Fosse volcó todo su corazón, abriéndose en canal a través del retrato del protagonista, y con la que el director se reconcilia consigo mismo después de todo.

Además, es un filme que se puede enlazar con los recursos estilísticos y la personalidad de Kubrick como director. Puede que por ello se sintiera interpelado por ella y la escogiera como uno de sus imprescindibles.