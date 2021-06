Enrico Casarosa, director de ‘Luca’: “El cine sirve para tender puentes entre diferentes culturas”

Pixar viaja a Italia. Igual que hiciera con México en Coco, ahora ha decidido ambientar y desarrollar su nueva película, Luca, en la costa italiana. El estudio apuesta por mostrar la diversidad cultural y dar raíces a sus historias. Lo hace dando voz a la plantilla internacional que posee. En Luca le ha tocado el turno a Enrico Casarosa, director que ya destacó y estuvo nominado por su cortometraje La Luna, un trabajo que tiene muchas cosas en común con esta historia de dos monstruos marinos que se convierten en niños cuando salen a la superficie y vivirán una historia de descubrimiento entre pasta y helados.

El estilo de animación, el tema del mar y las estrellas… muchos elementos similares, aunque el director confiesa que ambas historias “no son exactamente parte del mismo universo, aunque hay conexiones, sí”. “Hay conexiones. Me gusta pensar en Massimo, el pescador de Luca, como si fuera el mismo actor que había contratado hace años para La Luna. Y por supuesto que Luca tiene similitudes con el niño de La luna. Los dos tienen esa capacidad de maravillarse, de ser curiosos. Tienen una cara redonda y ojos grandes. Les dibujé de una forma similar por eso, porque los dos quieren descubrir el mundo”, cuenta a SERIES & MÁS.

Para Casarosa, como “contador de historias”, le parece muy enriquecedor contar otras culturas e historias, porque nos hacen ver la vida desde los ojos de los demás. “Si puedes andar una milla en los zapatos de otra persona, aprenderás algo de él. Creo que contar historias tiene que ver con empatizar de forma intrínseca, y cuanto más conozcamos a los otros y a nosotros mismos, mejor podremos convivir todos. En esta historia hay dos bandos que no se conocen y que se temen porque no se entienden. Creo que hacer cine sirve para tender puentes entre culturas que no se entienden, y espero que Luca sirva para que la gente sienta curiosidad por la cultura italiana y que quieran aprender algo de ella”, explica el director.

'Luca' | Tráiler | Disney+

La productora del filme, Andrea Warren, añade que no vale solo con colocar una historia en un país sin ningún sentido, sino que “hay que captarlo con autenticidad y no caer en estereotipos”. Para ello la figura del director apropiado es clave, pero también tienen “consejeros culturales, y esto es maravilloso para nosotros. Ahora mismo estamos en Italia, y la gente nos dice que lo hemos representado bien, porque no es sólo representarlo, sino que se sienta auténtico y verdadero”, puntualiza.

Luca habla de entender al diferente, y su mensaje resuena más que nunca en un momento donde el auge de la extrema derecha está provocando una nueva ola de odio. El director asegura que mientras hacían la película han “pensado mucho en lo que ha pasado en el mundo estos últimos años, y creo que algo que conecta con lo que está pasando es lo que dicen las abuelas al final de la película. No todo el mundo va a aceptar a Luca, pero hay que encontrar a los buenos. No queríamos azucarar el mensaje y decir que todo será perfecto e irá bien, pero sí que hay que construir puentes y conectarse con la gente que es buena”.

A pesar del momento actual, en el que los cines de casi todo el mundo ya han abierto, Disney ha decidido no estrenar Luca en salas y hacerlo en Disney+, algo que el director no se atreve a cuestionar del todo: “Es un tema muy complejo, en el mundo hay mercados que todavía no han abierto y donde ir al cine todavía no es seguro del todo, así que estamos muy felices de poder compartir la película con todo el mundo en Disney+. Pero amamos el cine, la experiencia común de ir al cine juntos, y estamos felices de que en algún país se pueda ver en salas, pero es una situación demasiado compleja la que hay actualmente”.

También te puede interesar...

• Todos los estrenos de series y películas de Disney+ en junio de 2021: de 'Loki' a 'Luca'

• 'Loki': 7 claves de la serie de Disney+ explicadas por sus protagonistas delante y detrás de cámaras