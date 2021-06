'The Good Doctor': cambios vitales, aprendizajes y despedidas en el emocional final de la cuarta temporada

“Nunca te he abrazado, Claire”. Si el emocionante final de la cuarta temporada de The Good Doctor no te había hecho llorar hasta entonces, la última escena entre Shaun y Claire acaba con un gesto que pone punto y aparte a una de las grandes relaciones sobre las que se ha sostenido el mayor éxito de audiencias de AXN durante sus cuatro años en antena. Cuando la serie vuelva en septiembre, será sin Antonia Thomas en su reparto protagonista.

Hasta pronto, Claire

Perdemos al corazón de 'The Good Doctor'. AXN

76 episodios después, la protagonista de Misfits y Lovesick abandona la serie de David Shore (House) en busca de nuevas oportunidades. Es una decisión dolorosa para los fans de The Good Doctor, pero comprensible desde un punto de vista profesional para la actriz británica. En Estados Unidos los actores están obligados a firmar un contrato de siete años si quieren trabajar en una serie generalista. En Reino Unido los contratos se renuevan cada año, priorizando el derecho de los actores a buscar nuevos personajes y proyectos. Thomas tenía contrato vigente con la ABC hasta 2024, pero al final de la tercera temporada pidió a Shore que la cuarta temporada fuera la última de su personaje. El showrunner accedió y dedicó el siguiente año a construir un final a la altura de Claire.

Es un final natural para el corazón de la serie: la historia de Claire Brown ya estaba contada. Shaun ya no necesitaba a la amiga y compañera de trabajo que siempre estuvo ahí cuando solo confiaba en él Glassman. Aprendió a convivir con las secuelas de una infancia traumática en la que tuvo que hacerse cargo de su madre y de sí misma. Acercó posturas con su padre, una figura ausente en su vida durante años. Consiguió tener una relación de aprecio y respeto con Morgan. Ayudó a Lim a enfrentarse a su episodio de estrés postraumático y aceptó la muerte de Neil Menendez, su amor frustrado.

“Esto se te da bien. Mejor de lo que crees”. Con estas palabras de su mejor amigo, se cerraba el conflicto que había perseguido al personaje desde el principio de la serie. Claire siempre había sido la mejor del hospital San José St. Bonaventure en el trato con los pacientes, pero su voz interior y sus inseguridades le impedían tener el instinto asesino de Morgan o la confianza en sus diagnósticos de Shaun. De un plumazo, se terminó el viaje para un personaje entrañable al que echaremos de menos. Antonia Thomas ha prometido estar dispuesta a volver en el futuro en participaciones episódicas. La estaremos esperando.

Un final que priorizó la emoción sobre los casos

Un nuevo horizonte para Lea y Shaun. AXN

En un agradecido giro de guion que sacó a los protagonistas del hospital (algo que la serie de ABC hace mucho menos que otros procedimentales médicos), los guionistas de The Good Doctor decidieron organizar una misión humanitaria a Guatemala en el doble final de la cuarta temporada. Después de una primera parte que se centró en la difícil toma de decisiones de unos médicos que deben elegir quién vive y muere en un entorno empobrecido, el último episodio cierra los viajes emocionales y personales que han sufrido los protagonistas en la más dramática de las cuatro temporadas emitidas hasta el momento.

Shaun y Lea acercan posturas después del terremoto emocional que ha vivido la pareja en el último año. El embarazo y el posterior aborto del bebé que esperaban puso a prueba a la pareja. Tras muchas dudas y un intento frustrado de abandonar Guatemala antes de tiempo y refugiarse en su familia, Lea se da cuenta de que Shaun es todo lo que necesita y quiere tener a su lado.

El compromiso de la pareja reafirma una de las grandes apuestas de la sala de guionistas: The Good Doctor no es solo una serie médica con el diferencial de tener a un personaje autista como protagonista. Por encima de todo, es el aprendizaje existencial y emocional de un hombre autista que sigue buscando su lugar en el mundo mientras trabaja como médico. Aún habrá que esperar para ver cómo Shaun se convierte en padre, pero una boda en el horizonte abre nuevas oportunidades para seguir explorando la madurez del personaje interpretado por un Freddie Highmore que en este final de la cuarta temporada no dejó pasar la oportunidad de poner en práctica su conocimiento del idioma español.

Aprendizaje para todos

Audrey Lim mira a la cara sus problemas tras un año difícil. AXN

Si Deadline no hubiera dado la noticia de la marcha de Antonia Thomas de la serie un día antes de la emisión del final de temporada en la ABC, el final de la temporada invitaba a pensar que sería Aubrey Lim y no Claire la que abandonaría para siempre el hospital. Su acercamiento a un médico local se convirtió en algo más que en un simple romance pasajero. Después de episodios de aislamiento y conductas peligrosas, la cirujana consiguió abrirse y hablar abiertamente de los problemas psicológicos que sufrió desde la muerte de Meléndez y la crisis del COVID-19.

Después de un año de tira y afloja, Morgan y Parks fueron capaces de reconocerse mutuamente lo que los espectadores sabían mucho antes que ellos. Será interesante seguir viendo la evolución de la doctora interpretada por Fiona Gubelmann, cada vez más cerca de volver a la cirugía y preparada para seguir derribando los muros que durante años le impidieron conectar con los pacientes y con sus compañeros de trabajo.

Fiona Gubelmann abrió su corazón en la cuarta temporada. AXN

El momento del penúltimo episodio en el que vemos cómo Morgan queda conmocionada cuando un paciente le da las gracias efusivamente a pesar de que le acaban de decir que no pueden salvar su vida es el ejemplo perfecto de la evolución del personaje desde su arrolladora llegada al hospital al final de la primera temporada.

The Good Doctor volverá próximamente a AXN con una quinta entrega. Blaire ya no estará con nosotros, pero la producción ya ha confirmado que el actor Osvaldo Benavides se incorporará a la serie. También estarán de vuelta Noah Galvin y Bria Samoné Henderson, que dejarán de ser actores invitados para formar parte de la plantilla fija de la ficción: Asher y Jordan han sido los supervivientes de la hornada de residentes que conocimos al principio de la cuarta temporada. Sin embargo, si algo nos ha demostrado el adiós de Claire, es que esta es, por encima de todo, la historia de Shaun Murphy.

