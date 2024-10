Ángela Molina: “En España gustan las series diarias porque somos muy familiares, nos va en ello la vida"

Después de cosechar un éxito tras otro en la televisión convencional, las series diarias dan el salto a las plataformas de streaming. De hecho, hay una en concreto que se estrenará directamente sin pasar por ninguna cadena de televisión generalista. Se trata de Regreso a las Sabinas, una serie original española que acaba de estrenarse en Disney+.

Creada por Eulàlia Carrillo y dirigida por Jordi Frades (Los Herederos de la tierra, La Catedral del Mar), la serie cuenta cómo las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre.

Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, ambas se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Con motivo del estreno de la serie en Disney+, el elenco principal de actores compuesto por Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Olivia y Ángela Molina compartieron en una entrevista con EL ESPAÑOL lo que se encontrarán los espectadores en esta interesante propuesta.

Los actores trataron de ir un poco más allá de la trama, contando qué tipo de personajes nos presenta la serie, qué papel tienen las familias en esta historia y por qué creen que las series diarias tienen tanto tirón en España.

Más allá de la historia

'Regreso a las Sabinas' | Tráiler

"Con esta llamada hay un regreso al pasado", comienza a contar Celia Freijero, dejando claro que la serie va más allá de un triángulo amoroso. "Mi personaje regresa al lugar donde pasó su infancia y se reencuentra con su familia, con la casa exactamente igual que la dejaron. Todo ha quedado suspendido en el tiempo. Y ahí se encuentra con el gran amor de su vida".

"Pero esto no es una historia de dos donde aparece una tercera persona y se estropea. Es la continuación de una historia de amor que fue real y que ocurrió y que de pronto, cuando se vuelven a encontrar, continúa", concretó.

Por su parte, Andrés Velencoso quiso desviar la atención a otro personaje, concretamente al hermano de su personaje. "Fíjate en cómo la mira mi hermano [en la serie]. El público se va a fijar en ese tipo de triquiñuelas", observó.

"Es una historia de amor incontestable que lo tiene todo en contra, pero que es tan real que no puedes omitirla ni obviarla. Cuando te pasa algo de verdad y emanas esa pasión, ese deseo, ese amor y esa luz... Es como, ¿qué haces con eso? ¿Dónde lo metes? ¿Debajo de qué alfombra te cabe? No te queda otro remedio que vivirlo", añadió su compañera Freijeiro.

Los personajes femeninos

Las protagonistas de 'Regreso a las Sabinas' Disney+

"A mí me parecía muy interesante una historia que recrea ese momento en el que se vuelve al origen, al lugar de partida, al lugar del que en un momento dado te fuiste porque no podías sostener lo que estaba pasando o porque, como en el caso mi personaje, no la pueden cuidar como ella necesita", comentaba Olivia Molina sobre el principal atractivo que encontró en esta serie.

"Es una vuelta a enfrentarte con lo que pasó allí, con los recuerdos, con las ausencias, con el legado de las personas que ya no están, con quienes somos ahora. A mí me parece como que a veces, te vas y cuando vuelves a tu familia eres la misma que se marchó con 15 años. Y ahora te toca ir colocando las piezas e ir sanando. La serie me parecía interesante porque habla de cosas personales que al final son de todas y de todos, son universales", opinó.

También coincidió en este aspecto Natalia Sánchez, una actriz que actualmente está gozando de un gran éxito con otra serie diaria en abierto: Sueños de libertad. "Y los personajes femeninos que tiene esta serie también son muy potentes", incorporó.

"Por ejemplo, mi personaje, que representa el que podría ser más estereotipado, una mujer que tiene una vida aparentemente normal, maravillosa, idílica. Esa vida de cuento con un marido guapísimo, encantador, con una madre que tiene tierras en el pueblo... Pero que al final lo que le mueve es exactamente lo mismo que a alguien que no tiene todo eso".

El papel de la familia

'Regreso a las Sabinas' Disney+

Otro de los temas que se abordaron en la entrevista fue el del rol que ocupa la familia en la trama. "Esta serie habla mucho de las relaciones familiares, de esas que tienes con una madre que a veces tienen demasiada intromisión, o esa relación que tienes con tu pareja donde te toca a ti lidiar con todo", expresó Natalia Sánchez.

"Hay dos familias principales. En la mía hay una matriarca clarísima, que es Paca, y en la otra hay una ausencia de una matriarca, aunque está casi tan presente o más como en la mía", añadió.

"Lo que estamos planteando es como una constelación familiar, esos vínculos en los que algunos miembros se han ido de casa, y que de pronto dicen 'yo ya he crecido, he aprendido cosas, he hecho terapia, sé responder de otra manera, soy adulta'. Pero de pronto viene tu hermana o tu cuñado, te aprieta en un botón y saltas", señala al respecto Celia Freijeiro.

Las series diarias

Finalmente, la conversación giró en torno al tipo de serie que es Regreso a las Sabinas y el reparto reflexionó sobre el papel que tienen las series diarias entre el público y, en especial, en España. "Aquí gustan las series diarias porque somos muy familiares, muy tribus y vivimos la familia profundamente. Nos va en ello la vida", supo ver Ángela Molina.

Natalia Sánchez y Andrés Velencoso en una escena de la serie. Disney+

"Aunque creo que en todos los lugares es así. Se si se ama a la familia profundamente, estará siempre entretejida en la deriva de tu vida. Va a ser así hasta el principio del final", resumió la actriz.

"Has dicho una palabra clave, que es tribu. Y es cierto que en España nos gustan mucho estas historias tan reales, muy de meternos en las casas de la gente. Nos gustan y yo me siento muy bien al hacerlas, aunque luego se consuman mucho en otros países también. Porque tienen esa autenticidad, que te hace pensar que hay una realidad aquí, una humanidad que da vértigo", continuó Natalia Sánchez.

Aunque también hubo quien, como Velencoso, quiso destacar el éxito que tienen a nivel internacional. "Esta serie se ha doblado al alemán, creo. Y eso significa que ellos también son consumidores de este tipo de formatos, que es algo que yo no me lo imaginaba", contaba el actor.

Al fin y al cabo, este tipo de historias son universales y pueden calar en todo tipo de públicos, sea cual sea el suelo que pisen. "No sé si es porque acompañan, pero desde luego yo creo que son como ponerte un espejo y decirte 'no estás sola, esto nos pasa a todos'. Esto ocurre desde el teatro, estamos contando historias del alma humana, de lo que nos pasa y nos sigue pasando. Te hacen sentir menos sola, en el sentido de que me atraviesan. Lo hace la cultura en general, también lo hacen las series", concluyó Celia Freijeiro.

Los cinco primeros episodios de 'Regreso a las Sabinas' ya están disponibles en Disney+. El resto se irán estrenando cada día en la plataforma.