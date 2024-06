9 cosas que debes saber antes de ver 'The Acolyte', la serie del universo 'Star Wars' que estrena Disney+

9 cosas que debes saber de ver 'The Acolyte', la serie del universo Star Wars que estrena Disney+

'The Acolyte'

Nos adentramos en una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Este es el contexto en el que se sitúa The Acolyte, la nueva serie del universo Star Wars que se estrena el 4 de junio en Disney+.

La ficción se traslada hasta un siglo antes de que tengan lugar los acontecimientos de la saga Skywalker, aunque es posible que algunos espectadores necesiten algo de contexto antes de sumergirse en esta historia.

Concretamente, The Acolyte se sitúa al final de la Era de la Alta República, un periodo que ya se ha mostrado en algunas series, novelas y cómics de Star Wars. Aquí recopilamos la información básica que conviene saber antes del estreno en streaming.

[Todo lo que sabemos del regreso de 'Shogun': número de temporadas, sinopsis, estreno y más]

La edad de oro de los Jedi y la República

Fotograma de 'The Acolyte'

En el universo Star Wars, la era de la Alta República fue una época de paz, donde tuvo lugar el florecer de la República y de los Jedi. En aquel momento, había hasta 10.000 Jedi dispersos por toda la galaxia, y vivían mezclados entre la gente, participando en la vida cotidiana y luchando contra el crimen y las injusticias.

La Orden Jedi también era más tolerante en esta época y permitía ciertas cosas que después se prohibieron. Esto permitió reclutar a más personas y que el grupo se hiciera más grande. Incluso si no eran aceptados en la rama principal de la Orden Jedi, era probable que otros grupos de la Fuerza les acogieran.

El final de una era

El auge de los Jedi

La Era de la Alta República duró desde el año 500 Antes de la Batalla de Yavin (ABY) hasta aproximadamente el 100 ABY, lo que significa que The Acolyte está cerca del final de esta línea temporal del universo Star Wars. No se sabe exactamente qué puso fin a esta era dorada y al avance Jedi, porque aún no se ha representado en pantalla, pero es posible que se hable de ello en la serie, mostrando qué cambió entre la era que se muestra en la trilogía de precuelas y la Orden Jedi.

Esto no sólo ayudaría a destacar las diferencias que hay entre las dos versiones de la Orden Jedi, sino que también indicaría cuáles son los defectos de la Orden Jedi que crio a Anakin Skywalker. Puede que esos defectos expliquen el ascenso del Emperador y Darth Vader.

Avances tecnológicos

Mapa de la galaxia en Star Wars

La galaxia era un lugar completamente distinto durante la era de la Alta República, en gran medida porque la tecnología aún se estaba perfeccionando y se acababan de descubrir nuevas rutas hacia el Borde Exterior. Los Jedi se centraron en la exploración, estableciéndose en los márgenes de la galaxia para protegerla y esto permitió el descubrimiento de nuevos planetas y de rutas hiperespaciales.

Los jóvenes Jedi a menudo eran entrenados en estos puestos, entre los que destacó el Starlight Beacon, que fue especialmente importante para hacer retroceder amenazas tan peligrosas como la de los Nihil, un grupo de merodeadores anti-Jedi.

Los jedi en esta época

Fotograma de 'The Acolyte'

En la era de la Alta República, los Jedi estaban mucho más dispuestos a experimentar con la Fuerza y a desarrollar poderes menos convencionales. Por ejemplo, el Maestro Jedi Avar Kriss experimentó la Fuerza como música y poseía la capacidad de fusionar el poder de todos los demás Jedi, como si fuera un director de orquesta. Con la habilidad de Avar, los Jedi pudieron lograr mucho más juntos que separados.

En The Acolyte veremos a Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson), una Jedi mirialana que posee poderes inusuales de la Fuerza basados en la navegación por el hiperespacio. Es capaz de tener visiones de otros lugares cuando viaja a través de él, aunque aún no sabemos si veremos estos poderes en la serie.

Naves nuevas

Nave Vector en Star Wars

Esta época también destaca por una nave en concreto: un estelar Jedi conocido como Vector. Eran rápidos y tenían una potencia de fuego fantástica, pero a diferencia de los cazas estelares Jedi que hemos visto en las precuelas, estos otros ayudan a facilitar la conexión con la Fuerza.

Además, son naves que sólo se activan cuando se inserta un sable láser en el mecanismo de disparo como si fuera una especie de llave. Esto sirve como recordatorio para los Jedi de que las armas sólo deben usarse con cuidado y que arrebatarle la vida a alguien con ellas es algo terrible. También significa que nadie más que un Jedi podía controlar estas naves -porque en ese momento, aún se creía que solo ellos podían usar sables láser-.

Yoda está en el consejo

Yoda

A lo largo de la Era de la Alta República, el Maestro Yoda es un pilar del Consejo Jedi. Había entrenado a algunos jóvenes Jedi desde que tenía 100 años y es uno de los más longevos e importantes de esta época.

Por aquel entonces, Yoda ya era un Gran Maestro, que son los más antiguos y sabios de la Orden, destacando por sus consejos. Sabiendo que el Templo Jedi aparecerá en The Acolyte, es muy posible que el Consejo también aparezca, y que Yoda también lo haga en la serie.

Dónde estaban los Sith

'The Acolyte'

Después de haber visto las primeras imágenes, parece que esta serie seguirá el viaje de un acólito Sith, a pesar de que se pensaba que los Sith estaban extintos durante la época de la Alta República. No eran una amenaza visible para los Jedi, y siendo un número tan reducido, pasaban completamente desapercibidos para ellos. De hecho, si hubieran aparecido, es posible que los Jedi los hubieran acabado destruyendo.

Creyendo que los Sith habían sido destruidos, los Jedi se centraron en los otros peligros de la galaxia. Por ejemplo los Nihil, una amenaza mucho peor. Quizás esta falta de atención o previsión sea la que propicie el inicio de lo que veamos en la serie.

Dos señores Sith

Darth Vader y el Emperador miran hacia la Estrella de la Muerte.

Adscritos a la Regla de Dos, los Sith sólo tenían permitido que hubiera dos personas en este grupo. Hasta ahora se sabe poco de los Sith durante la era de la Alta República, pero sí que sabemos que tenían bases secretas establecidas en las la galaxia.

Los que pueden aparecer o ser nombrados en esta época son Darth Plagueis el Sabio, que fue nombrado por el propio Palpatine en Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith, y cuya historia es un misterio; y su mentor Darth Tenebrous, un genio de la tecnología que fue responsable de crear la nave Sith utilizada por Darth Maul.

El lado oscuro florece

Póster de 'The Acolyte'

En el universo de Star Wars y, concretamente, en las historias derivadas Legends, se narra cómo florecieron los diferentes cultos al lado oscuro durante esta época. Según Darth Plagueis de James Luceno y varios libros, el creciente desequilibrio en la Fuerza provocó un resurgimiento del lado oscuro e incluso de los pretendientes a los Sith.

Y aunque Disney ha dejado claro que estos libros no forman parte del canon, se sabe que Star Wars ya se ha inspirado en Legends anteriormente. Un ejemplo es la inclusión del Gran Almirante Thrawn en el canon, que nos lleva a pensar que todo es posible. Queda por ver lo que ocurre en The Acolyte, que dará respuesta a todas estas preguntas el 4 de junio.