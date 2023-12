Rick Riordan: "'Percy Jackson' era una historia para mi hijo, pero quería que otros niños sientan que son importantes"

Todos aquellos que hayan leído la saga de Percy Jackson se habrán dado cuenta de que todos los libros que escribió Rick Riordan son un verdadero acto de amor hacia la mitología y la literatura. Por eso era importante que su adaptación siguiera unos parámetros similares y se llevara a cabo con el mismo cariño que el autor le dedicó a este universo. Y Percy Jackson y los dioses del Olimpo -que acaba de estrenarse en Disney+- lo ha conseguido.

En esta nueva serie se cuenta la historia Percy Jackson (Walker Scobell), un semidiós de 12 años que acaba de asumir sus recién descubiertos poderes divinos. Como a cualquier adolescente, le cuesta acostumbrarse a los cambios, especialmente cuando el dios del cielo, Zeus, le acuse de haber robado su rayo maestro. Con la ayuda de sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deberá embarcarse en la aventura de su vida para encontrarlo y restablecer el orden en el Olimpo.

Uno de los pilares fundamentales para que esta adaptación funcionase tanto para los fans como para los que lleguen de nuevas ha sido el propio autor Rick Riordan. EL ESPAÑOL habló con el escritor, que se implicó junto a Rebecca Riordan en la producción y la escritura de los guiones de la serie.

Los libros de Percy Jackson han conseguido que muchas personas sintieran que pertenecían a algún lugar o que eran parte de algo cuando eran adolescentes. Y eso es algo importante a esa edad. ¿Cómo creéis que se sentirían los fans con la serie?

Rebecca Riordan: Ojalá nunca os arrebaten ese sentimiento de pertenencia. Creo que eso es una piedra angular en toda la serie, el hecho de encontrar cuál es tu lugar en el mundo y cómo te afecta el hecho de tener un poder que tal vez no sepas y que puedes cambiar las cosas a mejor.

Rick Riordan: Sí, lo has expresado muy bien. Si los libros o las series te hacen sentir que puedes ser parte de este mundo, que puedes ser especial y ser un héroe, es maravilloso. Y creo que los primeros indicios son que los fans están satisfechos con lo poco que han visto de la serie. Así que estamos contentos.

En los libros, la mitología juega un papel fundamental para la historia. ¿Cómo habéis conseguido situar este universo tan grande en pantalla?

Rick Riordan: Ha sido difícil porque hay mucho que contar. Además, la mitología puede ser muy complicada, lo sé porque fui profesor durante muchos años de estudiantes de secundaria. Estaba acostumbrado a intentar tratar de transmitir estas historias de la mitología a mis alumnos de una manera comprensible y divertida. Y esa siguió siendo la actitud que tuve cuando creamos la serie.

Rebecca Riordan: Claro. Es que ¿cómo le explicarías la mitología a un niño de 11 años? De esta manera, es como lo abordarías. Y verás que muchos de los personajes están muy arraigados al mundo real. No usan togas o, se parecen a las esculturas clásicas, por ejemplo. No son así, pero se perciben como algo real y era muy importante para nosotros tratar de transmitir eso en la serie.

¿Cómo ha sido el proceso a la hora de dirigiros tanto a los fans de los libros como a aquellos que no conozcan nada sobre esta historia?

Rick Riordan: Tuvimos muchas conversaciones con nuestro equipo sobre cómo hacerlo. Tenía que ser una serie que funcionase tanto para los fans de los libros como para los espectadores que nunca han oído hablar de Percy Jackson. Y creo que lo que ayuda es lo que dijo Becky, que estos jóvenes son como niños reales y que sus problemas son muy reales y muy actuales.

Pero al mismo tiempo, estas historias de la mitología griega han perdurado durante miles de años. Y creo que eso se debe a que son muy interesantes y fieles a la naturaleza humana. Hablan de algo que todos nosotros tenemos dentro, y es muy atractivo que tengan dioses, monstruos y héroes en el centro. Y resuenan con nosotros de alguna manera. Así que espero que los espectadores que nunca han oído hablar de Percy Jackson disfruten mucho de la serie también.

Rebecca Riordan: Y, obviamente, no queríamos que un espectador que nunca había conocido a Percy y su mundo estuviera sentado durante el primer episodio pensando '¿qué diablos está pasando aquí?' Queríamos permitirles entrar al universo de una forma rápida y fluida.

Desde que se publicó el primer libro, Percy Jackson siempre fue un paso por delante en términos de representación y diversidad. ¿Tuvisteis esto en cuenta también a la hora de abordar el proceso del casting y elegir los actores que iban a interpretar a los personajes?

Rick Riordan: Bueno, Percy Jackson siempre se ha centrado en la representación porque comenzó como una historia para mi hijo, que tenía problemas y dificultades de aprendizaje. Para él, era una representación que le hacía sentirse como algo importante y valioso.

Y a medida que la saga se hizo más popular, ambos sentimos que era importante que todos los niños sintieran eso mismo también y que todos sintieran que pertenecen al mundo de Percy. Lo teníamos claro. Pero entramos en el proceso de casting sin ideas preconcebidas, simplemente buscando a los mejores actores.

Rebecca Riordan: Se trataba más de cómo se movían a través de los personajes. No tanto de cuál era su aspecto físico.

Rick Riordan: Sí. Que tuvieran la voz y la personalidad, que sintiéramos que eran Percy, Annabeth y Grover. Y encontramos a lo mejor de lo mejor.

Rebecca Riordan: Y trabajaron bien juntos, aunque era muy difícil. Porque puedes encontrar a dos actores que tengan buena química, pero encontrar tres actores que sean jóvenes y que tengan química juntos, es una tarea muy difícil. Y no podríamos haberlo hecho mejor.

Rick Riordan: Y encontrar actores que hicieran el reparto más diverso fue un beneficio adicional y algo maravilloso.

Las descripciones de los personajes son muy claras y aunque se define muy bien el aspecto físico de los protagonistas, habéis elegido a un actor rubio como Percy y a una actriz negra como Annabeth. Y especialmente lo segundo puede no convencer a un sector del publico. ¿Temíais la posible reacción negativa de la gente a la elección de los actores?

Rebecca Riordan: Eso complica las cosas, porque las personas que nunca han leído los libros ven a los personajes como los actores de las películas. Y eso lo hace todo mucho más complicado.

Rick Riordan: No temíamos la reacción porque éramos muy conscientes de cómo iba a ser. No nos sorprendió. Sabíamos que habría un cierto segmento de la población que no estaría contento con eso.

Rebecca Riordan: Hemos sido conscientes desde el principio porque no queríamos lanzar a los actores a los lobos.

Rick Riordan: Especialmente con Leah [que interpreta a Annabeth]. Éramos muy conscientes. Tuvimos muchas conversaciones sobre el hecho de que ella era nuestra elección y que es maravillosa para el personaje. Necesitábamos asegurarnos de que todo el equipo la apoyase, la protegiera y la hiciera sentir cómoda y segura para que pudiera hacer bien su trabajo.

Me lo tomé como un proceso de aprendizaje y para decir, ¿por qué reaccionas de esta manera tan radical? Piénsalo. Piensa por qué el color de la piel es en lo que te estás centrando. No es lo más importante. Lo más importante es su talento, su voz, su personalidad. Y si ves la serie, te garantizo que a partir de ahora se convertirá en la forma en que la que verás a Annabeth, porque es así de buena para el papel.

Y ella se ha convertido ha cambiado la forma en la que escribo ahora. Cuando escribo sobre Grover, Annabeth y Percy, veo a Walker, Leah y Aryan, porque son muy buenos para dar vida a esos personajes.

