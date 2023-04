'Peter Pan & Wendy': Cuándo se estrena y dónde podremos ver la nueva película de acción real de Disney

Unas semanas antes de poder ver en la gran pantalla la nueva versión de La sirenita, Disney emprenderá un viaje a Nunca Jamás con la llegada de Peter Pan & Wendy, su nuevo remake del clásico de animación, que se estrenará en exclusiva en Disney+ el próximo 28 de abril, sin pasar por las salas de cine.

Tras generar una gran expectación con su primer adelanto en la Expo D23, la película aterriza en la plataforma como una propuesta que revisita el clásico largometraje de 1953.

Está dirigida por David Lowery (El caballero verde) y protagonizada por Alexander Molony y Ever Anderson, que dan vida a Peter Pan y Wendy. Junto a ellos, Jude Law encarna al Capitán Garfio y Yara Shahidi hará historia como la primera mujer negra en asumir el papel de Campanilla.

La sinopsis oficial

En Peter Pan & Wendy, conoceremos a Wendy Darling, una joven a la que le da miedo dejar su hogar de la infancia. Un día conocerá a Peter Pan, un niño que se niega a crecer.

Junto a sus hermanos y Campanilla, un hada diminuta, viajará con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás. Allí se conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfio, embarcándose en una emocionante y peligrosa aventura que cambiará su vida para siempre.

Equipo delante y detrás de las cámaras

'Peter Pan & Wendy'.

Junto a Alexander Molony y Ever Anderson, el reparto está encabezado por Jude Law (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo final) y Yara Shahidi (Grown-ish).

Lo completan Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (El descubrimiento de las brujas), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Además, está dirigida por David Lowery, que también ha escrito el guion junto a Toby Halbrooks -con el que trabajó en la película El caballero verde-, basándose en la novela de J.M. Barrie y en la película animada Peter Pan.

Jim Whitaker (Peter y el dragón) ejerce como productor y Adam Borba (Un pliegue en el tiempo"), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) y Toby Halbrooks como productores ejecutivos.

Generando expectación

Ever Anderson en 'Peter Pan & Wendy'.

El director y coguionista David Lowery ha declarado: "Al hacer Peter Pan & Wendy, nos propusimos crear una película que rinda homenaje tanto al texto original de J.M. Barrie como a la adaptación animada de Walt Disney; queríamos infundir a nuestra narración sinceridad emocional, empatía y un deseo irrefrenable de vivir aventuras".

"Cientos de magníficos artistas han pasado muchos años llevando esta película a la pantalla, así que estoy deseando que el público vea su trabajo, emprenda este viaje y redescubra un cuento imperecedero desde una nueva perspectiva", añadió.

Una revisión del clásico

Noah Matthews Matofsky en 'Peter Pan & Wendy'.

Además de contar la historia de una perspectiva más diversa, Peter Pan & Wendy también ha hecho historia, incluyendo por primera en el reparto de una película a un actor con Síndrome de Down.

Se llama Noah Matthews Matofsky y es un joven británico de 15 años que interpreta a Slightly, el líder de los Niños Perdidos. En una entrevista, el actor recordó cómo un día Jude Law llevó helados para todos los niños durante el rodaje.

