Las mejores series de Disney+ en 2022: los estrenos imprescindibles hasta otoño

En el repaso previo a las listas de lo mejor de 2022 de los estrenos de series más destacados que se han visto hasta ahora, después de valorar las mejores series de HBO Max, y Netflix, le toca el turno a Disney+, la plataforma que reúne en su catálogo las producciones originales de Marvel, Star Wars y FX, uno de los canales de cable de Estados Unidos que produce el contenido de ficción más interesante en la actualidad

Se han quedado fuera títulos como Ms. Marvel, la mejor serie de superhéroes de este año hasta que llegó She-Hulk; el final de This is Us y Pam & Tommy, que fue perdiendo fuelle desde su estreno en febrero. Tampoco hemos incluido Andor, a la que aún le queda por emitir el tramo final de la temporada, pero que apunta a tener un lugar en las listas de diciembre.

Entre lo que tiene pendiente de estrenar en los próximos meses, está Willow, la apuesta de fantasía de la plataforma con la que ampliará el universo de la clásica película de aventuras de 1988; y The Patient, el gran fenómeno de FX este otoño, una sorprendente serie de los creadores de The Americans, protagonizada por Steve Carrell. También es posible que lleguen antes de que se acabe el año las nuevas temporadas de Atlanta y Reservation Dogs, que ya se han visto en Estados Unidos y aquí no tienen aún fecha confirmada.

[¿Dónde está Elizabeth Holmes? La historia real de la fundadora de Theranos después de 'The Dropout']

'The Dropout'

De Quién es Anna a WeCrashed, las series basadas en hechos reales sobre grandes tecnológicas y estafadores millonarios que protagonizaron portadas y luego cayeron en desgracia han sido tendencia en 2022. De todos estos estrenos, The Dropout es la mejor serie de todas. Con mucha diferencia.

Amanda Seyfred está espectacular como Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, compañía que desarrolló una máquina capaz de realizar múltiples pruebas analíticas a partir de una sola gota de sangre, lo que permitía detectar multitud de enfermedades, incluido el cáncer. Su empresa, valorada en ocho mil millones de euros estaba destinada a cambiar la industria de la medicina, pero con el tiempo se descubrió que todo era una gran estafa. Imprescindible y entretenida.

• Crítica: 'The Dropout', una siniestra historia real y una serie muy entretenida

'Solo asesinatos en el edificio' - Temporada 2 Por su primera temporada recibió 17 nominaciones en los premios Emmy, , injustamente ninguna de ellas fue para Selena Gomez, que conforma un trío carismático con Steve Martin y Martin Short, sus compañeros de reparto y compañeros de aventuras en la serie. La que fue una de las series revelación de 2021 volvió con una segunda temporada que la confirma como una de las propuestas con más encanto y una de las comedias más en forma de la televisión actual. Es una de las imprescindibles del año. • Crítica: 'Solo asesinatos en el edificio' T2 se mantiene fiel a sí misma y se confirma como imprescindible 'Por mandato del cielo' En verano llegó a Disney+ una de las mejores miniseries del año, ignorada por los Emmy, y también basada en hechos reales: el asesinato en 1984 de Brenda Lafferty y su bebé, del que son sospechosos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con aroma a True Detective y un reparto excepcional encabezado por Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington y Wyatt Russell, esta historia sobre fundamentalismo religioso y el sistema patriarcal del mormonismo pone a prueba la fe del detective a cargo del caso (Garfield) y os dejará con la boca abierta. • Crítica: 'Por mandato del cielo', Andrew Garfield brilla en este true crime sobre mormones en los 80 'The Old Man' Con tácticas de espionaje de la vieja escuela, esta serie original de FX es una atractiva mezcla de The Americans y Homeland. Jeff Bridges da vida a un convincente exagente de la CIA ágil, inteligente y persuasivo en las conversaciones, y capaz de superar a hombres más jóvenes que él en las luchas cuerpo a cuerpo, gracias a la experiencia que dan los años. Diálogos elegantes, una trama intrigante y visualmente con mucho estilo, la propuesta la completa un reparto en el que cada pieza es precisa y en el que destacan Amy Brenneman (The Leftovers), Alia Shawkat (Search Party), Bill Hecks (The Leftovers) y Hiam Abbass (Succession). Ahora que la hemos visto entendemos por qué conquistó a la crítica americana en su estreno. • Más: Jeff Bridges es un héroe de acción en uno de los mejores estrenos de 2022 'Vaya tela, Sam' Que no os engañe el desafortunado título en español que ha recibido Single Drunk Female. Llamarla Vaya tela, Sam no solo no le hace justicia, sino que despista, porque evoca una comedia disparatada e insulsa, y esta propuesta es una dramedia entrañable que habla de temas serios como el alcoholismo con un poco de necesario humor cotidiano y mucho corazón. Original de Freeform, tiene ese espíritu optimista, luminoso y encantador de series como The Bold Type, que se convierten instantáneamente en lugares felices, porque nos muestran un mundo aspiracional en el que las personas pueden encontrar la mejor versión de sí mismas cuando encuentran una red de apoyo. Un maratón de los que alimenta el alma. 'The Bear' Meses después de su emisión en Estados Unidos, pero ya renovada por una segunda temporada, llegó a España la serie de FX que revolucionó a crítica y público en su estreno al inicio de verano; una entretenida, emocionante e intensa dramedia ambientada en un bar de bocatas que conquista inmediatamente a la audiencia con episodios de solo 30 minutos, uno de ellos rodado casi íntegramente en plano secuencia. Christopher Storer (Dickinson, Ramy) firma una historia inteligente, entretenida, cruda, tensa y emotiva, con un Jeremy Allen White espectacular en el papel principal. El protagonista de Shameless es el rostro más reconocible del reparto, pero los actores que interpretan a la disfuncional familia que conforman los trabajadores del restaurante brillan con la misma intensidad. Es una de las series del año. • Crítica: 'The Bear' es tan buena como dicen y se ve en 4 horas, la serie de Disney+ es de lo mejor del año 'She-Hulk: Abogada Hulka' Esta vez el humor, ese ingrediente que Marvel siempre añade a sus recetas, se siente totalmente orgánico: She-Hulk es la serie más divertida de la marca hasta la fecha. Donde mejor funciona es en los espacios mundanos e intrascendentes en los que vemos la vida cotidiana de un superhéroe, porque gracias al talento de Tatiana Maslany, la Hulka perfecta, la serie no necesita de apocalipsis para atraer nuestra atención. Jennifer Walters rompe la cuarta pared en un juego meta en el que no somos solo sus confidentes, sino que nos reconoce como espectadores. Sabe que vive en una serie, por lo que sus referencias metanarrativas son divertidas e ingeniosas. Es la mejor serie de Marvel y su episodio final estará en la lista de los mejores del año. • Crítica: 'She-Hulk', ¿Quién es el villano? ¿Y tú me lo preguntas? El villano eres tú

Sigue los temas que te interesan