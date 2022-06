Que no se os escape 'Colegio Abbott', la serie revelación en Estados Unidos y heredera de 'Parks and Recreation'

Colegio Abbott (Abbott Elementary) es un caso insólito de la televisión actual: un éxito instantáneo de las series en abierto. En la era de la hegemonía del streaming lo que ha conseguido esta comedia de ABC es excepcional. Y ahora podemos comprobarlo por nosotros mismos, porque su primera temporada ha llegado completa a Disney+.

El auge de las plataformas se respira en cómo consumimos y hablamos de las series, en los títulos que dominan los titulares de los medios y en aquellos que consiguen nominaciones en los premios. La rapidez con la que han conquistado territorio ha hecho que en los últimos cinco años nos convenciéramos de que la televisión en abierto era un dinosaurio a punto de extinguirse, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.

Con la mayoría de sus títulos consolidados llegando a su final (This is Us, Black-ish), parecía que las cadenas generalistas de Estados Unidos habían tirado la toalla y que eran incapaces de generar nuevos éxitos. En un momento en el que se podría afirmar que estrenaban nuevas series solo por inercia, Colegio Abbott ha demostrado que no hace falta reinventar la rueda ni ampararse en una marca reconocida para llamar la atención, porque un buen material estrenado en el momento justo encontrará su público.

Los profesores de 'Colegio Abbot' ('Abbot Elementary').

Es la heredera espiritual de 'Parks and Recreation'

Creada y protagonizada por Quinta Brunson, esta serie de episodios de 25 minutos rodados como falso documental sigue a un grupo de profesores de una escuela pública de primaria de Filadelfia, mientras intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden a pesar de la ausencia de fondos, los fallos y trampas del sistema público, sueldos bajos y el mando de Ava, su extravagante, pagada de sí misma e inepta directora.

Después de The Office y Parks and Recreation los estándares para los falsos documentales son altos. Asumimos inmediatamente que cualquier nueva propuesta se quedará en un mal intento de copia, pero Colegio Abbott ha sabido coger lo mejor de estas series y encontrar su propio camino.

A Ava podemos verla como una versión de Michael Scott, pero con su ambientación en el sector público y el espíritu positivo de Janine, un personaje que comparte el optimismo y las ganas de trabajar por la comunidad de Leslie Knope, Colegio Abbott tiene el espíritu inspirador y la madera de lugar feliz de Parks and Recreation. No en vano, su creadora se inspiró en su pasión por la escuela cuando era niña y en profesoras como su propia madre.

Las precisas miradas a cámara de los personajes de 'Colegio Abbott'.

Ha perfeccionado el arte de mirar a cámara

Los personajes de Colegio Abbott consiguen desde el primer episodio la complicidad, el buen rollo y las risas de una mirada a cámara en el momento justo sin necesidad de articular palabra. Y no es una tarea fácil, este es un recurso que puede resultar artificial y forzado cuando se utiliza sin intención o sin ritmo, dos cosas que a esta serie le sobran.

Ahora que mandan los géneros híbridos, y la comedia solo parece interesante cuando tiene componentes dramáticos, es estimulante encontrar una serie en la que podemos confiar si queremos ver algo nos deje buen sabor de boca sin miedo a que nos claven una puñalada en el corazón o nos pateen el estómago. Colegio Abbott no olvida que está ambientada en una escuela pública olvidada por el sistema, pero encuentra la forma de ser realista sin subrayar mensajes políticos ni regodearse en el drama de cada situación. Todo un mérito.

Sus datos de audiencia superan el final de 'Modern Family'

Cinco semanas después de su emisión, la cifra de espectadores del primer episodio pasó de 2.9 millones a siete millones que lo vieron a la carta en Hulu o en la app de ABC. Esos datos se mantuvieron las semanas siguientes, con un promedio de ocho millones por episodio. El segundo, con nueve millones, superó los datos del final de temporada de Modern Family, el último gran éxito de comedia en ABC.

La comedia en abierto sigue viva

Las comedias en abierto vuelven a destacar y eso es una buena noticia. En los últimos años la etiqueta "serie en abierto" ha pasado a ser peyorativa para el público, la crítica y los profesionales de la televisión. Daba la impresión de que ningún guionista quería vender su serie a las cadenas generalistas a menos que le hubiesen cerrado antes todas las otras puertas. Ese no fue el caso de Quinta Brunson, que desde el principio supo que no quería hacer su serie para streaming sino para una network.

En un momento en el que la vida real y la ficción desbordan cinismo y material para pesadillas, este tipo de ficciones, como lo fue hace un par de años Schitt's Creek y ahora Ted Lasso, son un refugio necesario. Ojalá los premios Emmy le den el reconocimiento que se merece cuando anuncien las nominaciones el 12 de julio.

La primera temporada de 'Colegio Abbot' está disponible en Disney+.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan