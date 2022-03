'This is Us': Dónde nos quedamos y qué podemos esperar de la temporada 6, el adiós de la familia Pearson

Durante cinco temporadas hemos sido testigos del pasado, presente y futuro de la familia Pearson. This is Us no solo es la serie que conmueve a sus espectadores hasta la lágrima en cada episodio, también es el único drama en abierto que ha conseguido nominación en los premios Emmy en los últimos años, y en una época en la que el streaming y el cable arrasan en la categoría, eso merece un justo reconocimiento.

La serie creada por Dan Fogelman ha tenido una audiencia fiel durante su emisión liderando la noche de los martes de las cadenas en abierto de Estados Unidos. La clave de su éxito (además de contar una historia emotiva con un elenco excepcional) radica en que siempre ha buscado formas de sorprender a sus espectadores con la forma de contar su historia. A través de estos años, ha ido jugando con episodios centrados en un momento decisivo de la familia o uno de sus personajes, y también con los vistazos al futuro, que incluyó a partir del final de la tercera entrega.

Nos preparamos para la última etapa de este viaje (que podremos ver en España en Disney+ y Amazon Prime Video) recordando dónde dejamos a los personajes la última vez que los vimos y apuntando qué podemos esperar de la entrega de despedida. Lo haremos, por supuesto, con cuidado de no revelar spoilers, porque la temporada 6 comenzó su emisión en Estados Unidos el pasado mes de enero.

Dónde dejamos a los Pearson al final de la temporada 5

Madison y Kevin en el final de la temporada 5.

A través de flashbacks, se nos muestran algunos momentos decisivos en la vida de Madison, como el abandono de su madre, los cuestionables consejos de pareja que le dio su padre en su adolescencia, el origen de su transtorno alimenticio y cómo conoció a Kate y Toby. En el presente, la familia Pearson se prepara para el que parecía iba a ser el gran evento de final de temporada: la boda de Kevin, pero esta fue cancelada por Madison justo antes de la ceremonia, después de una emotiva conversación en la que ambos aceptan que él no está realmente enamorado.

Por otro lado, cuando Toby consigue un nuevo trabajo que le exige estar tres días a la semana lejos de su familia, Kate intenta dejar el suyo, pero Phillip no acepta su carta de renuncia. Rebecca, por su parte, le pide a Kevin que haga realidad el proyecto que dejó inconcluso su padre antes de morir y construya la casa que había soñado para toda la familia.

En el vistazo al futuro, Beth, Madison y Kate se están preparando para la boda de la hermana Pearson, que está a punto de casarse con Phillip. Nos enteramos de que Nicky también ha casado, aunque no sabemos con quien; y Kevin prepara su discurso para la ceremonia en su habitación de hotel, acompañado por su nueva pareja, cuyo identidad no es revelada.

Qué podemos esperar de la temporada final

Además de los momentos emotivos a los que la serie nos tiene acostumbrados, This is Us tiene por delante el reto de resolver todos los pequeños enigmas que ha ido dejando en esta gran historia familiar tejida en tres líneas temporales. Fogelman, su creador, ha prometido que para cuando la serie acabe, todas las dudas que han sido plantadas durante estos años encontrarán respuesta y podremos ver completo el gran mural de la historia de los Pearson.

En la temporada de despedida, algunos actores se han puesto detrás de las cámaras, como ya habían hecho anteriormente Justin Hartley y Jon Huertas. En esta entrega dirigen Chris Sullivan, Milo Ventimiglia y Mandy Moore. Chrissy Metz, coescribió el guion de un episodio centrado en Kate (el cual, por cierto, es el que dirige Moore). Experiencia que también tuvo Susan Kelechi Watson, que firma un episodio centrado en Beth.

Cuántos episodios tendrá y dónde podremos verlos

La última temporada tiene 18 episodios que se podrán ver en España a partir del 23 de marzo, tanto en Disney+ como en Amazon Prime Video, a razón de uno por semana.

También te puede interesar...