5 curiosidades sobre 'Ojo de Halcón': del musical de 'Los Vengadores' a 'Echo', así es la nueva serie de Disney+

Con el estreno de Ojo de Halcón, Marvel cierra en Disney+ el primer año de series que empezó con Bruja Escarlata y Visión. El 24 de noviembre llega a la plataforma una nueva historia protagonizada por uno de los personajes que conocimos en el universo cinematográfico de Los Vengadores. Esta vez le toca el turno a Clint Barton, que pasará la antorcha, o quizá debemos decir el arco y la flecha, a Kate Bishop, el personaje que interpreta Hailee Stenfield.

Como ha ocurrido con cada una de las series de Marvel Studios este 2021, esta también tiene un tono, género y estilo diferente de las demás. Ojo de Halcón es una aventura entretenida, divertida y con mucho espíritu navideño. Clint Barton deberá solucionar un problema durante un viaje a Nueva York, al que había ido de visita con sus hijos, y deberá hacerlo para volver a casa a tiempo para celebrar la Navidad, algo que especies alienígenas y villanos como Thanos hicieron imposible en los últimos años. Para lograrlo, contará con la ayuda de una joven y talentosa arquera, Kate Bishop, que se convierte en su pupila y compañera durante esta aventura.

Los seis episodios de esta historia finalizarán con una última entrega que llega a la plataforma el 22 de diciembre, justo antes de Navidad. A continuación os contamos cinco curiosidades que veremos en la serie, que incluyen un musical de Los Vengadores, la inspiración para el diseño de la cabecera, la llegada de un perro adorable al UCM y la conexión de Ojo de Halcón con la siguiente serie que estrenará Marvel en Disney+.

Navidad en Nueva York

Así es 'Ojo de Halcón' de Disney+

El universo Marvel siempre ha estado muy unido a la ciudad de Nueva York, pero en esta ocasión La Gran Manzana se viste con espíritu navideño. La idea, tal como explicó Kevin Feige en la presentación de la serie ante la prensa internacional, surgió porque querían contar la historia en un período reducido de tiempo que abarca seis días, "así que nos preguntamos: ¿tendrá tiempo Clint de volver a su casa antes de Navidad?". Además, añade el director de Marvel Studios: "era un soplo de aire fresco alejarnos de apocalipsis, otros planetas y multiversos para centrarnos en una historia más terrenal y centrada en la familia".

Rhys Thomas, director de tres de los episodios, explicó que rodaron en localizaciones naturales de Nueva York, porque querían añadir autenticidad, "no hay nada que me moleste más que la geografía falsa en las películas y las series o textura artificial". Para una historia en la que los protagonistas no tienen poderes especiales, era importante que todo se sintiera más realista que de costumbre.

Lucky, el perro pizza

Lucky también está en 'Ojo de Halcón'.

"Si tenemos a Clint y a Kate, tiene que estar Lucky. Era de rigor", dice Feige. El personaje apareció por primera vez en Marvel en 2012, en los cómics Ojo de Halcón de Matt Fraction, un golden retriever que Clint rescata de unos dueños maltratadores en una de sus misiones. La mascota pasó a convertirse casi en un miembro extra de Los Vengadores en esa etapa.

En la serie es introducido en el primer episodio y su origen es un poco diferente. No os contaremos más, solo os diremos que es adorable y que, efectivamente, le gusta la pizza.

'Rogers: The Musical'

El musical de 'Los Vengadores' que va a ver Clint con sus hijos.

En el primer episodio vemos a Clint junto a sus hijos como público en un musical sobre Los Vengadores en el que encontraréis muchos guiños e identificaréis cierta revisión histórica si habéis seguido las películas. La idea fue de Rhys, director de la serie, que la lanzó como una sugerencia inocente que le encantó a Feige. "Era una gran idea y nos permitía salirnos de los clichés de las visitas a Nueva York como actividad para que Clint compartiera con sus hijos".

Marc Shaiman, que tiene entre sus créditos musicales como Hairspray, y un Grammy, un Emmy, un Tony y siete nominaciones a los Óscar en su haber, es el responsable de la composición del Rogers: The Musical que vemos en escena.

La cabecera está inspirada en el cómic de Matt Fraction

Portada de 'Hawkeye' de Matt Fraction & David Aja.

Los lectores de los cómics quizá ya habéis identificado ciertos elementos estéticos en el material promocional de la serie. Pero hay mucho más, porque la cabecera es un homenaje a los diseños del David Aja, el dibujante de los cómics escritos por Matt Fraction.

Es, quizá, la cabecera más bonita que ha hecho Marvel hasta ahora en las series de Disney, y narrativamente está muy conseguida. Esta etapa de los cómics es la principal fuente de inspiración de la serie, que bebe de ella el tono, el sentido del humor y el estudio de personajes.

La serie conecta con 'Echo', la siguiente serie de Marvel en Disney+

Alaqua Cox es Maya López, la protagonista de 'Echo'.

A diferencia de otras ocasiones, en las que tuvimos que especular si una serie en cuestión conectaría con otra y cuál sería, en esta ocasión podemos quitarnos ese peso de encima. Ojo de Halcón introducirá a Maya López, la protagonista de Echo, pues su serie es un spin-off.

Echo es una adolescente sorda y nativo americana que tiene el poder de imitar el estilo de lucha de cualquiera de sus rivales. La actriz elegida para interpretarla es Alaqua Cox, que tiene la misma diversidad funcional que la heroína que interpreta. Rhys Thomas reveló que este será el primer papel profesional de Fox, "tiene un talento impresionante, entró en el universo Marvel como si hubiera vivido allí todo el tiempo".

'Ojo de Halcón' se estrena el 24 de noviembre en Disney+.

