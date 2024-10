El fracaso de 'Joker2' en cifras: cuántos millones de pérdida se calculan y cómo afectan su (rápido) paso al streaming

Ni siquiera los grandes nombres, un millonario presupuesto o ser la esperada secuela de un éxito aclamado por la crítica y respaldado por el público son garantía de éxito en Hollywood. Y así lo prueba el desastre en taquilla de Joker: Folie à Deux.

Un reportaje de Variety analiza las cifras del fracaso financiero de Warner. Tal como señala el medio, tras su segundo fin de semana en cines, la película dirigida por Todd Phillips solo ha recaudado 165 millones de dólares en todo el mundo. Para que tengáis una referencia concreta, la película anterior recaudó 250 millones en el fin de semana de estreno.

Hace cinco años, además, la película llegó en medio de una enorme expectación, críticas arrolladoras y un histórico León de Oro en el Festival de Venecia que la dotaba de gran prestigio, un contexto a favor con el que no cuenta a favor en esta ocasión.

Otra cosa que juega en contra en las previsiones de esta secuela, es que la Joker original tuvo un presupuesto de 60 millones, por lo que en ese primer fin de semana de estreno ya se podía considerar que había sido un éxito. Y lo fue mucho mayor porque su recaudación total global fue de más de 1.000 millones de dólares.

Desglose del fracaso

Joker 2 tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares en la producción, es decir, sin contar los costes de marketing y publicidad, que se estiman en otros 100 millones de dólares (el estándar para películas de este calibre, protagonizadas por dos estrellas), y los costes asociados con la distribución: copias, envíos, etc.

Para que Joker 2 sea rentable, tendría que recuperar, al menos, su inversión inicial (presupuesto de producción + marketing), es decir, llegar a su punto de equilibrio para cubrir gastos. A partir de ahí es cuando puede empezar a generar ganancias. Cualquier cifra por debajo de ese umbral representa pérdidas.

'Joker: Folie à Deux'

Para llegar al umbral de rentabilidad, esta película en concreto tendría que recaudar entre 375 millones (según Warner Bros.) y 450 millones (según las estimaciones de Variety). En este punto hay que recordar que el dinero de taquilla no va en su totalidad a las arcas de la distribuidora, se comparte con las salas de exhibición en un porcentaje que varía a partir de la segunda semana de un título en cartelera.

Si el comportamiento en taquilla no mejora, Warner recibiría aproximadamente entre 50-55% de los ingresos brutos de su paso por cines (lo que es típico en EE.UU.) y menos en mercados internacionales, es decir, que serían aproximadamente alrededor de 150 millones de dólares.

Con estas previsiones, las pérdidas de Warner Bros. se calculan en 225 millones de dólares.

Lo peor es que parece muy improbable que la película pueda redirigir su curso, precisamente porque ha tenido una caída significativa en taquilla en su segundo fin de semana. Ese descenso suele ser una señal de que el "boca a boca" no está siendo positivo, lo que afecta negativamente las expectativas a largo plazo.

Warner adelanta el estreno en streaming

Con la previsión de que la recaudación no va a mejorar en las próximas semanas, Warner ha anunciado una medida drástica para paliar el desastre: adelantar el estreno de Joker 2 en digital y en streaming, algo impensable para un título de estas características.

La fecha de lanzamiento digital de Joker: Folie à Deux está programada para el 29 de octubre de 2024 en plataformas de video bajo demanda (VOD) como Amazon Prime Video, Apple TV o Google en compra o alquiler. Una decisión inédita qeu se traduce en que la película no habrá estado ni un mes completo en cines.

En cuanto a su llegada al servicio de streaming Max, aunque Warner Bros. aún no ha dado una fecha específica, se especula que podría estar disponible en diciembre de 2024.

Este movimiento no es más que un parche para frenar el desastre, pero no sirve de gran paliativo en cuanto a la situación financiera, porque si la película ha fracasado en cines, generalmente, el interés de su consumo en streaming disminuye. Especialmente en el estreno Video On Demand (VOD) de compra o alquiler, que es el que genera ingresos adicionales.

Si después de esta segunda ventana hubiera acuerdos de licencia para streaming con plataformas externas a Max, eso podría generar ingresos, pero la estrategia actual de Warner es hacer el estreno en exclusiva en su plataforma, por lo que esta vía alternativa habría que descartarla.

Dependiendo del éxito en taquilla, una película puede generar entre 20 y 40% de sus ingresos totales a través de la venta digital. Para películas de alto perfil como podría haber sido Joker 2, esta cifra podría estar más cerca del 30-35%.

Pero, si la película fracasa en cines (como parecen indicar las previsiones), las plataformas digitales y streaming podrían no alcanzar estas cifras más optimistas, ya que el interés suele disminuir. El estreno en salas es el momento en el que la mayoría de las grandes películas generan la mayor parte de sus ingresos.

Tom Cruise en 'Top Gun'.

La importancia de la taquilla

Un ejemplo reciente y claro de una película que fue un gran éxito tanto en taquilla como en las plataformas digitales y streaming es Top Gun: Maverick (2022).

Con un presupuesto de 170 millones, la película recaudó 1.495 mil millones de dólares a nivel mundial. Fue un fenómeno global que superó con creces las expectativas, especialmente dado que se estrenó tras la pandemia, cuando había dudas sobre si el público volvería en masa a los cines.

La película se lanzó en plataformas de venta digital tres meses después de su estreno en cines. Durante las primeras semanas en VOD, rompió récords de ventas en plataformas digitales. Aunque no se revelaron cifras exactas, se informó que fue la película más vendida digitalmente en su semana de estreno, manteniéndose en los primeros lugares por semanas.

Al igual que ocurre con las películas de alto perfil, el mercado digital para Top Gun: Maverick podría haber generado un extra de 100 millones o más solo en sus primeras semanas en VOD, considerando la popularidad y el interés que había generado.



Todo esto demuestra que la taquilla sigue siendo crucial para determinar si una película será rentable, incluso en esta era de streaming.