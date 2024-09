Richard Gere revela que la escena más icónica de 'Pretty Woman' no estaba en el guion: "Es realmente muy sexy"

A punto de cumplir el 25 aniversario de su estreno, Pretty Woman sigue siendo una de las películas más icónicas de la historia del cine y, por supuesto, tenía que ocupar un lugar destacado (el que se merece) en el repaso a su filmografía que ha hecho Richard Gere en una masterclass que impartió en el Festival de Cine de Venecia.

En el evento organizado por Cartier, y que ha coincidido con la celebración del 75 cumpleaños del actor, Gere reveló algunas curiosidades del rodaje de la exitosa película que protagonizó junto a Julia Roberts en 1990.

Pretty Woman se produjo con un presupuesto de 14 millones de dólares y recaudó 463,4 millones en todo el mundo, pero Gere dice que él, Roberts y Gary Marshall no esperaban ese éxito arrollador. "Nos divertíamos haciéndola. Durante todo el tiempo que hicimos la película, no sabíamos si alguien llegaría a ver esa pequeña película".

'Pretty Woman'

Y vaya si ha sido un éxito. Aunque no hay ningún dato oficial que lo respalde, a nadie le sorprendería si un estudio afirmara hoy que es la película más vista en reposiciones en la historia de la televisión, porque 24 años después continúa siendo un éxito de audiencia cada vez que la emiten.

Sin embargo, sí hay una persona que no había vuelto a ver Pretty Woman desde su estreno. Gere reconoció en Venecia que esa era la primera vez que iba a volver a ver su interpretación de Edward Lewis, de quien dijo era un personaje más bien plano: "Básicamente era un traje y un buen corte de pelo".

Una escena icónica (e improvisada)

En Venecia se proyectó la escena en la que Edward está tocando el piano cuando entra Vivian (Julia Roberts). "No hay química", dijo Gere, ruborizado y riéndose. "Este actor y esta actriz, obviamente, no tenían química entre ellos... Hace mucho tiempo que no veía esta escena. Realmente es muy, muy sexy".

Gere reveló entonces que la escena había sido improvisada. "Nunca estuvo en el guion". Dijo que la idea de la escena surgió después de que el director le pidiera que imaginara lo que haría su personaje durante su estancia en el hotel. "No sabíamos cómo la utilizaríamos después y acabó siendo esencial para la película".

"Básicamente improvisamos, pero en última instancia, la escena del piano aportó profundidad a la trama porque Vivian era capaz de ver a Edward de una manera completamente diferente. Había un anhelo misterioso y quizá una cualidad dañada en este tipo que ella no conocía".

'Pretty Woman'

En la escena, Edward toca el piano en el salón de baile del hotel Regent Beverly Wilshire en mitad de la noche cuando entra Vivian, que se había quedado dormida viendo I Love Lucy en la tele, vestida con un albornoz. Él pide al personal que les deje solos y la sienta encima del piano antes de que empiecen a besarse.

El actor, que será galardonado en la gala de AmfAR con el Premio a la Inspiración, habló en la clase magistral sobre el arte y el oficio de hacer cine, desde la interpretación, el guion, la iluminación, el doblaje hasta la composición musical.

Dijo que uno de los mayores retos de su carrera fue interpretar a un personaje japonés-americano en Rapsodia en agosto, de Akira Kurosawa. Reconoció que estaba "muy orgulloso" de haber sido elegido por un verdadero genio", pero que la experiencia de protagonizar la película resultó complicada. Aunque aprendió a hablar japonés en la película, su interpretación de un personaje medio asiático provocó algunas reacciones en su momento.