Rumbo a los Oscar: 'Top Gun: Maverick', la exitosa secuela y épico blockbuster de Tom Cruise

Surcando el cielo con su avión de combate, Tom Cruise sigue presente en la carrera de los Premios Oscar con su película más exitosa hasta la fecha: Top Gun: Maverick. Desde aquella espectacular presentación en el Festival de Cannes, el largometraje y secuela de la original Top Gun ha sido reconocido en varias ocasiones hasta ahora y es posible que su aterrizaje sea un éxito de cara a las nominaciones de la Academia de Hollywood, que se anunciarán el próximo martes 24 de enero.

De qué va

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Mavericks" Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso estar: superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando es destinado a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su difunto amigo "Goose".

Reparto y equipo

Escrita por Ehren Kruger, Eric Singer y Christopher McQuarrie, y dirigida por Joseph Kosinski, que ya había trabajado antes con Tom Cruise para Oblivion, Top Gun: Maverick alza el vuelo y se sitúa como un largometraje mucho mejor que el que le precede.

El reparto lo componen Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris, Lewis Pullman, Jean Louisa Kelly, Charles Parnell, Monica Barbaro y Bashir Salahuddin, entre otros.

También es reseñable el trabajo tras las cámaras del director de fotografía Claudio Miranda, y el de Hans Zimmer y Harold Faltermeyer, compositores de la banda sonora.

Recorrido en la temporada de premios

Tom Cruise recibe la Palma de oro honorífica en el Festival de Cannes por sorpresa

La presencia de Top Gun: Maverick en la carrera de los Oscar no ha pasado desapercibida. El largometraje protagonizado por Tom Cruise ha destacado en varias de las ceremonias de premios, desde su presentación fuera de concurso en el Festival de Cannes -en el que el actor recibió la Palma de Oro honorífica-, hasta los recientes Critics Choice Awards, donde se llevó uno de los galardones de los seis a los que optaba.

La categoría en la que destaca la producción es la de fotografía, pero también en la de Banda sonora o Canción original, dos posibles grupos en los que podría integrarse. Todo depende de la decisión que tome la Academia de Hollywood.

Antecedentes en los Oscar

Fue nominado como actor por Nacido el cuatro de julio (1990), Jerry Maguire (1997) y por Magnolia (2000), pero Tom Cruise no ha recibido el premio en ninguna ocasión. Teniendo en cuenta que fue galardonado como Mejor actor principal en los Satellite Awards, es posible que la racha de sequía acabe el próximo martes tras 23 años y que el actor vuelva a pisar la alfombra roja.

Además de Cruise, Claudio Miranda también ha sido reconocido en la historia de los Oscar por su trabajo tras las cámaras. El director de fotografía fue nominado en hasta dos ocasiones y se llevó el premio a Mejor fotografía en 2013 por La vida de Pi.

Si se diera el caso y Top Gun: Maverick se colara entre las nominadas, lo haría también la marca Top Gun, que repetiría después de haber sido incluida en hasta cuatro categorías y recibiera el premio a Mejor canción original en 1986 con Take my breath away.

Dónde puedes verla

Top Gun: Maverick está disponible en Amazon Prime Video.

