Making of en exclusiva de 'Al descubierto', la película sobre la investigación que revolucionó el #MeToo

Making of de 'Al descubierto', la película sobre la investigación que hundió la carrera de Harvey Weinstein

Apenas han pasado 5 años desde que el imperio de Harvey Weinstein cayera como un castillo de naipes. El 5 de octubre de 2017, las periodistas de The New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey publicaron un devastador artículo que sacudió la industria del entretenimiento y que ayudó a iniciar una revolución por todo el mundo: "Harvey Weinstein lleva décadas silenciando con sobornos a quienes le acusan de acoso sexual". Maria Schrader, la creadora de la miniserie Unorthodox, lleva al cine ahora la apasionante historia de cómo salió adelante esa investigación con Al descubierto. La película protagonizada por Carey Mulligan (flamante nominada en los Globos de Oro) y Zoe Kazan llega a los cines españoles el 28 de diciembre, pero SERIES & MÁS adelanta en exclusiva un potente making of sobre cómo su investigación se convirtió en una película.

Ganador de seis Oscar a la Mejor Película y productor de superéxitos como Sexo, mentiras y cintas de vídeo, Pulp Fiction y El indomable Will Hunting, Weinstein se había convertido en un hombre cuya tremenda influencia podía fácilmente propulsar o destruir carreras y, durante años. Según publicaron Kantor y Twohey, el ejecutivo se sirvió de ese poder para acosar y forzar a mujeres a tener encuentros sexuales con él.

Gracias al exhaustivo trabajo de las periodistas y la valentía de las actrices que accedieron a denunciar públicamente al productor, 3321 palabras fueron suficientes para hacer temblar los cimientos de la industria del cine. Solo habían transcurrido unos meses desde la publicación del primer artículo cuando los productores Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment y las productoras ejecutivas Megan Ellison y Sue Naegle de Annapurna Pictures se hicieron con los derechos para convertir la historia en una película.

“La investigación de Jodi y Megan fue un momento de inflexión total, no solo para la industria del cine, sino para toda la cultura. Era una historia que había que contar en la gran pantalla”, explica Dede Gardner, ganadora del Oscar como productora de 12 años de esclavitud y Moonlight. “Lo sentíamos como un momento único en una generación para afrontar un asunto que ha afectado y sigue afectando a las vidas de millones de mujeres y hombres, y es un honor que Jodi y Megan confiaran en nosotros para contar esta historia en pantalla”. Además, era una historia que resonaba más allá de los hechos de la investigación.

“Muchísimas mujeres de esta historia, entre ellas Jodi y Megan, son además madres”, insiste la productora. “La principal labor de Jodi y Megan era, por supuesto, contar la verdad y darle una respuesta, pero, subyacente a ese impulso ético y periodístico, hay un elemento emocional más profundo. Tanto para ellas como para las supervivientes y testigos que hablaron con ellas, la esperanza era que se hiciera justicia. Aunque aún estamos lejos de impedir que se reproduzca este tipo de comportamiento en el futuro, nos parecía esencial intentar incluir el periodismo de Jodi y Megan en el canon que queremos dejar para nuestros hijos e hijas”.

Tras hacerse con los derechos empezaron a trabajar con otras dos mujeres: la guionista Rebecca Lenkiewicz (la principal guionista de la aclamada antología Small Axe y coguionista de Pawel Pawlikowski en la oscarizada Ida) y la directora Maria Schrader (directora de la mencionada Unorthodox y responsable de la original comedia romántica El hombre perfecto, candidata el año pasado a los Oscar por Alemania). El resultado es una película necesaria que ya ha sido comparada con Spotlight, la cumbre del cine periodístico en la última década.

