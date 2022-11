Muere Leslie Phillips, el actor que ponía voz al Sombrero Seleccionador de 'Harry Potter', a los 98 años

Leslie Phillips, conocido por dar voz al Sombrero Seleccionador en la saga Harry Potter y también por su papel protagonista en las películas Carry On, ha fallecido hoy a los 98 años. Hizo reír a todo un país con su carisma y también fue famoso por aparecer en hasta 150 títulos como Ding Dong, Well, Hello e incluso Memorias de África.

Su esposa Zara Carr expresó: "Perdí a un esposo maravilloso y el público perdió a un gran showman. Era simplemente un tesoro nacional. La gente lo amaba allá donde fuera".

Nacido en Tottenham el 20 de abril de 1924, Phillips prestó su voz al Sombrero Seleccionador y también participó en otras producciones de la televisión británica como Los misterios de Ruth Rendell y Agatha Christie: Miss Marple. En 2015 sufrió un derrame cerebral que agravó su estado de salud y desde entonces permaneció en casa, donde trató de recuperarse.

Sus primeras apariciones en la gran pantalla tuvieron lugar cuando apenas era un niño en la década de 1930 y hasta ahora se le creía como el único actor vivo que actuó de Pinewood Studios desde que abrió en 1936.

Durante la Segunda Guerra Mundial, su intervención le llevó a convertirse en Segundo Teniente en la Artillería Real en 1943 y fue transferido a la Infantería Ligera de Durham en 1944. Tras su muerte, casi dos años después de la de Barbara Windsor, implica que Jim Dale es el único protagonista de las películas Carry On que le hicieron famoso.

De hecho, Phillips escogió participar en estas películas antes que emprender una carrera en Hollywood para estar con su esposa Penny Bartley y sus cuatro hijos. En una ocasión, reveló que le encantaba ser "idolatrado" por el público, pero que también deseaba que la gente "mirase más allá del idiota lascivo al que interpretó".

Leslie Phillips como Henry Newhouse en 'Casanova '73'.

En una de sus últimas entrevistas dijo que sus frases más conocidas le habían acompañado toda su vida y que muchas personas le pedían que las dijera constantemente. También reconoció "haber tenido una carrera maravillosa y ser muy afortunado", dejando caer que "le hubiera gustado pasar más tiempo con sus hijos y poder verles crecer".

Phillips publicó su autobiografía en 2005, detallando cómo descubrió el mundo de la interpretación y cómo creció "en una infancia asolada por la pobreza en el norte de Londres", especialmente marcada por la muerte de su padre cuando tenía solo 10 años.

Leslie Phillips es el segundo actor del universo Harry Potter que fallece este año, después de que Robbie Coltrane, que interpretaba al entrañable Hagrid, lo hiciera el pasado 23 de octubre a los 72 años.

