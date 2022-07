Víctor Erice prepara 'Cerrar los ojos', su primera película en treinta años

El deseo que tantos cinéfilos llevan pidiendo años está a punto de cumplirse. En el treinta aniversario del estreno de su última película, El sol del membrillo, acaba de revelarse que Victor Erice va a rodar un cuarto largometraje, 'Cerrar los ojos'. Las subvenciones de Canal Sur, televisión pública andaluza, han adelantado que el cineasta prepara un nuevo trabajo de la mano de Pecado Films, Tandem Films y Nautilus, la productora del cineasta. Javier Zurro era el primero en adelantar hoy la noticia.

Los productores han preferido no dar detalles argumentales o de las fechas de rodaje del regreso al cine del cineasta de 82 años, pero la televisión andaluza ha confirmado que los protagonistas serán José Coronado y María León. Si todo va como estaba previsto, Cerrar los ojos debería estar lista para su estreno en el año 2023.

Con sus anteriores trabajos, el director se convirtió en uno de los grandes referentes del cine español. Con su debut, El espíritu de la colmena, se alzó con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en el año 1973. Diez años más tarde, Erice regresó con El sur, con la que concursó en la Sección Oficial del Festival de Cannes en 1983. En 192 el cineasta volvió a la Croisette con El sol del membrillo, con la que ganó el premio del jurado y el FIPRESCI de la crítica internacional.

La cuarta película de Erice estaba destinada a ser una adaptación de El embrujo de Shangai, hasta que el proyecto se vino abajo después de varios años de trabajo. Al final fue Fernando Trueba el que filmó, sin demasiado éxito, la versión cinematográfica de la aclamada novela de Fernando Marsé. Desde entonces el vasco ha permanecido alejado del cine.

La industria ha cambiado radicalmente desde que Erice dejó de hacer películas. “De la experiencia de los hermanos Lumière, de la experiencia original del cine, sólo queda como residuo la sala cinematográfica. Pero la película, los audiovisuales, porque yo diferencio entre cine y audiovisual, se consume no solo en la televisión, sino también en tabletas y móviles. En los primeros 80 o 90 años de cine, el lugar del espectador estaba absolutamente prefijado, y era el que sigue siendo para mí el lugar ideal para observar las imágenes de una película, la sala cinematográfica. Yo no desdeño la posibilidad de ver una película en esos procedimientos que ofrece la técnica, pero la experiencia se modifica sustancialmente”, afirmaba el director durante un encuentro con la prensa en noviembre de 2021.

En el mismo evento, al que acudió EL ESPAÑOL, Erice lamentaba que “el problema no es hacer una película, es dónde se proyecta, y eso es un problema de difícil resolución. Yo desde el 92 he hecho obra, no de largometraje, pero sí una cantidad bastante amplia que es desconocida mayoritariamente. Mi último estreno comercial fue Centro Histórico, una película que hice con Aki Kaurismäki, Manoel de Oliveira y Pedro Costa. No la vio casi nadie, porque hoy incluso para estrenar una película hay que pagar para obtener una sala. Es muy difícil llegar, eso al margen de la reputación que teníamos los cuatro cineastas implicados, y eso quiere decir algo de lo que sucede en este país”.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan