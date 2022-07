Así afectará la reestructuración de Warner Bros. Discovery a la producción de HBO Max

Warner Bros. Discovery, la compañía resultante de la fusión de Warner Media y Discovery aprobada en abril, está en proceso de reestructuración. Como parte de su estrategia de recorte de gastos ha decidido cancelar la producción de series originales de HBO Max en sus territorios europeos, con excepción de España, aunque algunos de los títulos de producción propia de nuestro país ya han empezado a desaparecer de su catálogo.

Según ha informado el medio Vertele, series como Foodie Love, Por H o por B y Sin novedad han dejado de estar disponibles en HBO Max. Estas bajas se han producido pocas horas después de que el conglomerado anunciara su decisión de dejar de producir Max Originas en los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), Centroeuropa, Países Bajos y Turquía.

Entre los títulos que se eliminarán del catálogo global también figuran series como Lujuria (Suecia) o Kamikaze (Dinamarca). Además, los proyectos que estaban en desarrollo en estos países se cancelarán automáticamente. Los que ya estaban en producción quedarán en revisión para obtener luz verde, y en caso de no recibirla, las productoras tendrán libertad de ofrecer dicho contenido a otras plataformas.

Laia Costa en 'Foodie Love'.

En Francia aún no ha aterrizado HBO Max. Su lanzamiento está previsto para 2023, pero para entonces puede que ya desembarque el nuevo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery. En cualquier caso, tampoco le afectarían estas medidas, porque si quieren operar allí deberán cumplir las estrictas cuotas de inversión en producción nacional que se le exigen a las plataformas de streaming.

El objetivo: reducir 3000 millones de dólares en gastos

La compañía no atraviesa su mejor momento financiero. A mediados de junio, cuando empezaron cotizar en bolsa de forma conjunta Warner y Discovery, las acciones de la compañía cayeron un 8,1%. A eso se suma que la deuda actual se calcula en torno a los 55.000 millones de dólares y que los nervios están a flor de piel en Hollywood desde que Netflix confirmó una pérdida de suscriptores por primera vez en su historia.

David Zaslaz, el actual director del conglomerado (y antiguo CEO de Discovery), prometió en junio que en la compañía habría un ahorro de 3000 millones de dólares en gastos para 2023, recortes de un 30% del personal dedicado a la venta de publicidad que tienen contratados a nivel global y una reestructuración del organigrama empresarial para eliminar puestos redundantes como resultado de la fusión.

'¡García!' | Teaser | HBO Max

Qué pasa con los originales de HBO Max España

En un principio, España se libra de estas medidas, algo en lo que parece jugar un factor decisivo el idioma, pues sus producciones se consumen también por el público de Latinoamérica y el hispanohablante de Estados Unidos.

No hay que temer inicialmente por las series españolas pendientes de estreno como García, Pobre diablo o la segunda temporada de 30 Monedas. Por H o por B, una de las series que ha desaparecido del catálogo, tiene su segunda temporada en fase postproducción y se desconoce su futuro por el momento. Es probable que como en el caso de las producciones nórdicas le den libertad a sus productores de encontrarle una nueva casa en otra plataforma.

De 'Raised y Wolves' a 'Demimonde': recortes en Estados Unidos

Fotograma de la segunda temporada de 'Raised by Wolves'. HBO Max

CNN+, el servicio de streaming por suscripción del canal informativo que se lanzó en marzo de este año, después de una inversión de 300 millones de dólares y contratación de personal adicional, fue cerrado un mes después de su lanzamiento. Cinemax Go, que además de películas tiene en su catálogo series como Banshee o The Knick, correrá el mismo destino y bajará las persianas a finales de julio.

En abril se suspendió la producción de ficción de los canales truTV, TBS y TNT, responsables de series como American Dad, Snowpiercer y Miracle Workers, de las que se ha anunciado que ya no habrá más temporadas.

Y también están desapareciendo del catálogo de HBO Max. The Last O.G., Snowpiercer, Beforeigners o Amsterdam han dejado de estar disponibles en Estados Unidos, al igual que algunos títulos originales de Cartoon Network y Adult Swim como Final Space.

Raised by Wolves es otra de las series que se han visto damnificadas por esta estrategia de Warner Bros. Discovery. La ambiciosa producción no tendrá tercera temporada en HBO Max y ha dejado a sus seguidores con un cliffhanger al final de la segunda. La fusión empresarial también es responsable de las diez cancelaciones de The CW en esta temporada.

También se anunció la cancelación de Demimonde, el principal proyecto que tenía en marcha J.J. Abrams para HBO Max, escrito y dirigido por él y producido por Bad Robot. Oficialmente fue debido a su alto presupuesto (250 millones de dólares), que el streamer no estaba dispuesto a invertir ni el creador interesado en reducir.

Cómo será Warner Bros. Discovery

Logo de Warner Bros. Discovery

La fusión entre los conglomerados Discovery y Warner Media fue completada en abril de este año. Su objetivo es crear nuevo gigante del entretenimiento: Warner Bros. Discovery, en el que la primera aporta imagen de marca, calidad en la producción de ficción y casi 115.000 horas de programación. Además, tiene propiedades intelectuales consolidadas como Harry Potter, DC Universe o Juego de tronos. Discovery, por su parte, tiene un dominio total de programas de entretenimiento de no ficción y un amplio catálogo consolidado.

HBO Max aportará más de 73 millones de clientes globales y Discovery 22. Entre ambas reunirán contenido de marcas como HBO, Cinemax, Adult Swim, Cartoon Network, TNT, Warner Bros., WarnerMedia, Animal Planet, Cooking Channel, Discovery, Food Network, HGTV o Travel Channel. Discovery+ opera en España desde hace más de un año y tiene un servicio de suscripción mensual por 3,99 euros.

El eslogan provisional anunciado en junio de 2021 es "The stuff that dreams are made of" (El material del que están hechos los sueños), frase de la película de Warner Bros. de 1941, El halcón maltés.

¿Hay fecha de lanzamiento?

El nuevo servicio se gestionará a nivel global a través de una plataforma única que aún no tiene fecha de lanzamiento prevista. A la vista de los últimos acontecimientos, está atravesando una fase de reestructuración financiera y de contenido que le tomará tiempo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan