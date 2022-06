Las 20 películas que se estrenarán en el verano de 2022 y más ganas tenemos de ver

El calor ha llegado en el mes de junio. Ha llegado el momento de sacar el bañador del armario, pero eso no implica que durante los próximos meses no vayamos a tener motivos más que suficientes para ver una película en las salas de cine o en las plataformas de streaming. Desde el regreso de Buzz Lightyear al final de la saga Jurassic, pasando por el último premio del público del Festival de Sundance, el biopic de Elvis Presley o las terceras entregas de las dos franquicias en activo más populares del cine español. Este verano habrá cine para todos los gustos. ¡Toma nota!

'Jurassic World: Dominion'

Escena inédita de 'Jurassic World: Dominion' con Chris Pratt y Omar Sy intentan calmar a un velociraptor

Fecha de estreno: 9 de junio (Salas de cine)

De qué va: Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

Por qué hay que verla: “Solo” han tenido que pasar 28 años para que los tres protagonistas de la revolucionaria Jurassic Park (Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum) se reencuentren en la sexta entrega de una de las franquicias más populares de la historia del cine. No se nos ocurre mejor excusa para reunirlos que la amenaza global de unos dinosaurios que llegan a tierra firme después de los acontecimientos que vimos al final de El reino caído. Tras su primera experiencia en Hollywood, J. A. Bayona devolvió las riendas de la nueva trilogía a Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, para una aventura que, en teoría, cerrará para siempre la saga jurásica.

'Lightyear'

Fecha de estreno: 17 de junio (Salas de cine)

De qué va: Lightyear es la historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. La película cuenta lo que le ocurre al legendario Guardián Espacial después de que quedara atrapado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra junto a su comandante y su tripulación. Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados y una agenda misteriosa, complica aún más las cosas y pone en peligro la misión.

Por qué hay que verla: A simple vista, Lightyear podría parecer una de esas secuelas que Pixar saca adelante pensando antes en la felicidad de los accionistas de Disney que en los espectadores. Sin embargo, hay algo intrigante en un spin-off que podría haberse quedado simplemente en una aventura en solitario de Buzz Lightyear. El cambio en el estilo de animación y en el doblador (Chris Evans volverá a ser un héroe después de colgar el escudo del Capitán América) son dos alicientes de una película espacial que causó sensación en redes sociales el día que Disney anunció por sorpresa el proyecto.

'Elvis'

Fecha de estreno: 24 de junio (Salas de cine)

De qué va: La vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager. Elvis es una historia que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

Por qué hay que verla: Baz Luhrmann solo ha dirigido dos películas desde el estreno de la revolucionaria Moulin Rouge en 2001. Con el primer biopic de una carrera tan irregular como fascinante, el australiano hará un repaso a la vida y obra de una de las mayores leyendas en la historia de la música: Elvis Presley. El prácticamente desconocido Austin Butler se impuso en un multitudinario casting por el que pasaron nombres como Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles.

La película causó sensación en el último Festival de Cannes, para bien y para mal. Warner Bros. quiere que Elvis sea su Bohemian Rhapsody, el biopic popular sobre Freddie Mercury que hizo historia en las taquillas de todo el mundo.

'Thor: Love and Thunder'

Fecha de estreno: 8 de julio (Salas de cine)

De qué va: El Dios del Trueno emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses, que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria, Korg y su exnovia Jane Foster que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Por qué hay que verla: Con Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth pasará a ser el primer actor del Universo Cinematográfico de Marvel en tener cuatro películas como protagonista. El australiano tendrá que compartir el protagonismo con Chris Pratt; Natalie Portman, de vuelta en la saga con una de las tramas más famosas de los cómics del personaje, y Christian Bale, una elección atípica que se estrena en el cine de superhéroes con otro de sus característicos cambios radicales de imagen. La estrella de la función, sin embargo, será un Taika Waititi que revolucionó al personaje con Thor: Ragnarok, una película que daba un lavado de cara al dios nórdico y dejaba atrás la visión de Kenneth Branagh.

'Padre no hay más que uno 3'

Fecha de estreno: 15 de julio (Salas de cine)

De qué va: Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades, es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir.

Por qué hay que verla: Después de echar un pulso al coronavirus y la crisis de las salas de cine con el estreno de Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, Santiago Segura volverá a ir en contra de lo establecido con una película navideña estrenada en pleno 15 de julio. Antonio Resines y El rapero ‘El cejas’ son los fichajes más importantes de una película que intentará seguir dando alegrías a la industria y los cines de España: las dos primeras entregas de Padre no hay más que uno están en el top de las 25 películas más taquilleras de nuestro cine.

'El agente invisible'

Fecha de estreno: 15 de julio (Salas de cine) y 22 de julio (Netflix)

De qué va: El agente de la CIA Court Gentry, alias Sierra Seis, es sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy, Gentry fue en su día un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Seis es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen, un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda le cubre las espaldas. La necesitará.

Por qué hay que verla: Netflix quiere que el próximo gran blockbuster salido de Hollywood se estrene directamente en el salón de tu casa. La plataforma de streaming ha pagado más de 200 millones de dólares por intentar crear su propia saga Bond a partir de una novela todavía inédita de Mark Greaney. Los directores del proyecto son Anthony y Joe Russo, los directores de las dos últimas entregas en las franquicias de Vengadores y Capitán América. Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas y Regé-Jean Page (la gran revelación de Los Bridgerton) lideran el espectacular reparto de un thriller de acción que tendrá un estreno técnico en cinesa antes de llegar a Netflix.

'Bullet Train'

Fecha de estreno: 5 de agosto (Salas de cine)

De qué va: Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

Por qué hay que verla: Brad Pitt se pasa al cine de acción de la mano de un experto en el género. Antes de ponerse detrás de las cámaras de esta película que transcurre a bordo del famoso tren bala japonés, David Leitch dirigió John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Casi nada. Bullet Train será la segunda colaboración entre el ganador del Oscar por Érase una vez en Hollywood y Sandra Bullock después de trabajar juntos por primera vez en La isla perdida. Pitt se ha dejado la piel en cada fotograma de la película: según el coordinador de especialistas de la producción, el actor ha hecho el 95% de sus escenas peligrosas. Tom Cruise ha creado escuela.

'Voy a pasármelo bien'

Fecha de estreno: 12 de agosto (Salas de cine)

De qué va: Valladolid, septiembre de 1989. David y Layla acaban de empezar Octavo de E.G.B. y les gusta mucho “Hombres G”. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. Poco más de treinta años después. David y Layla no se han vuelto a ver desde finales de los ochenta, pero nunca se han olvidado el uno del otro.

Por qué hay que verla: Salvo excepciones como El otro lado de la cama, Una hora más en Canarias o Explota, explota, el cine español apenas ha vuelto al género musical desde los años de la dictadura de Franco. Voy a pasármelo bien no es un musical en toda regla, pero sí intenta capitalizar el fenómeno de jukebox como Mamma Mia de la mano de un experto en el género. Tras jugar con el legado musical de Mecano y Joaquín Sabina en Hoy no me puedo levantar y Más de cien mentiras, David Serrano hará lo mismo con Los Hombres G. Debería ser uno de los éxitos del cine español este año.

'¡Nop!'

Fecha de estreno: 19 de agosto (Salas de cine)

De qué va: Jordan Peele no ha desvelado ningún detalle argumental de su nueva película, más allá de lo que se puede ver en su sugerente tráiler.

Por qué hay que verla: No necesitamos saber de qué va para estar contando los días hasta el estreno de la nueva película de Jordan Peele, un director que ha traído un soplo de aire fresco al cine de género y de denuncia social con películas tan radicales y originales como Déjame salir y Nosotros. El director continuará explorando el terror social y repite con el ganador del Oscar Daniel Kaluuya al frente de un reparto en el que también están Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Steven Yeun (Minari), Barbie Ferreira (Euphoria), Brandon Perea (Doom Patrol) y Michael Wincoot (Westworld).

'Tadeo 3: La maldición de la momia'

Fecha de estreno: 26 de agosto (Salas de cine)

De qué va: A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Por qué hay que verla: Seis millones de espectadores acudieron a los cines a ver las dos primeras aventuras de Tadeo Jones en la gran pantalla en 2012 y 2017. El héroe creado por Enrique Gato e inspirado en Indiana Jones vuelve a los cines con una película que estará ambientada en el viejo Egipto. Durante el Animation Day del último Festival de Málaga, el productor Nico Matji explicaba que La maldición de la momia "es un poco más adulta. Va fundamentalmente del deseo de ser reconocido. A Tadeo le gustaría mucho ser reconocido por sus colegas arqueólogos, pero por una causa u otra siempre la acaba liando

Otras películas que se estrenarán este verano

• Bailando por la vida (Apple TV+, 17 de junio). Cooper Raiff se llevó el Premio del Público del último Festival de Sundance con una comedia dramática centrada en Andrew, un joven de 22 años que trabaja como anfitrión de una fiesta de Bar Mitzvah entabla amistad con una madre y su hija autista. Una estupenda Dakota Johnson acompaña al director, guionista y actor en una película tan inteligente como emocionante.

• El insoportable peso de un talento descomunal (Salas de cine, 17 de junio). Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción. La versión ficticia de Cage es un actor sin blanca que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un superfan excéntrico multimillonario (Pedro Pascal). Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA (Tiffany Haddish) y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos.

• Black Phone (Salas de cine, 24 de junio). Scott Derrickson vuelve al terror de Sinister y El exorcismo de Emily Rose después de probar suerte en Marvel con la primera película en solitario del Doctor Strange. En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

• Camila saldrá esta noche (Salas de cine, 24 de junio). Inés María Barrionuevo fue una de las sorpresas de la última Sección Oficial del Festival de San Sebastián con la historia de Camila, una adolescente que se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal por una institución privada tradicional. El temperamento feroz pero prematuro de Camila se pone a prueba.

• Benediction (Salas de cine, 8 de julio). Siegfried Sassoon fue un hombre complejo que sobrevivió a los terrores de combatir en la I Guerra Mundial y fue condecorado por su valentía, pero a su regreso se convirtió en un firme crítico de la continuación de la guerra por parte de su gobierno. Idolatrado por aristócratas y estrellas del mundo literario y escénico londinense, mantuvo relaciones con varios hombres mientras intentaba aceptar su homosexualidad. Jack Lowden protagoniza la última película de Terence Davies, aclamada en el último Festival de San Sebastián.

• Pig (Salas de cine, 15 de julio). Un buscador de trufas que vive sólo y aislado en una zona salvaje de Oregón, regresa a Portland para recuperar a su querida cerda trufera, que le ha sido robada. Una de las interpretaciones más aclamadas en la carrera de Nicolas Cage es el gran reclamo de este drama denominado como una deconstrucción de John Wick.

• Lunana, un yak en la escuela (Salas de cine, 22 de julio). Bután consiguió su primera nominación al Oscar Internacional con la historia de Ugyen, un joven profesor en Bután que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, en una escuela sin ventanas ni pizarra. Desesperado, quiere abandonar y marcharse cuanto antes pero, poco a poco, se ve conquistado por la sencillez, bondad y ganas de aprender de los pequeños y sus familias.

• Men (Salas de cine, 22 de julio). Tras sufrir una tragedia personal, Harper (Jessie Buckley) se retira sola a la hermosa campiña inglesa, con la esperanza de haber encontrado el lugar ideal para curarse. Pero algo o alguien parece estar acechándola. Lo que comienza como un pavor latente terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla, habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros. Dirige Alex Garland (Ex Machina).

• Por los pelos (Salas de cine, 8 de agosto). Quedarse calvo sigue siendo un trauma para muchos hombres. Juanjo, Sebas y Rayco son tres ejemplos, entre millones, de cómo la alopecia, conlleva también la caída de la autoestima. Los amigos se embarcan en una aventura por Turquía en la que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, si no dentro. Nueva comedia de Nacho G. Velilla, autor de Fuera de carta y Villaviciosa de al Lado.

• Fire of Love (Salas de cine, 26 de agosto). Katia y Maurice Krafft amaban dos cosas: el uno al otro y los volcanes. Durante dos décadas, esta atrevida pareja de vulcanólogos franceses se dejó seducir por la emoción y el peligro de este elemental triángulo amoroso. Recorrieron el planeta, persiguiendo las erupciones y sus consecuencias, documentando sus descubrimientos en impresionantes fotografías y películas para compartirlos con un público cada vez más curioso a través de intervenciones en los medios de comunicación y giras de conferencias. Una de las sensaciones del último Festival de Sundance.

