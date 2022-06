Así es 'Sin límites', la épica miniserie de Amazon sobre la histórica vuelta al mundo de Magallanes y Elcano

Amazon Prime Video estrena el viernes 10 de junio la miniserie Sin límites, una producción en colaboración con RTVE que narra la épica vuelta al mundo que llevaron a cabo Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, y que hoy forma parte de todos los libros de historia.

Creada y dirigida por Simon West (Con Air) y protagonizada por Rodrigo Santoro (300) y Álvaro Morte (La casa de papel), la serie nos invita a viajar al siglo XVI, cuando un grupo de marineros decidió partir rumbo a las Indias. Los pocos que regresaron pasarían a ser los primeros en dar la vuelta al mundo, en una misión casi imposible que cambiaría el rumbo de la humanidad a todos los niveles y demostraría que la Tierra es redonda.

Con motivo del estreno de la serie, SERIES & MÁS pudo hablar con su creador y director Simon West y con Rodrigo Santoro, que nos contaron algunos detalles del rodaje y la historia real detrás de la ficción.

La mayor hazaña de la historia en pantalla

'Sin límites ' | Tráiler | Amazon Prime Video

En agosto de 1519, capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes (Rodrigo Santoro), 239 marineros partieron desde Sevilla rumbo a las Indias. Tres años después, solo unos pocos regresaron a casa, famélicos, enfermos y liderados por el español Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte). Después de una larga travesía, lograron completar la vuelta al mundo, una misión casi imposible que acabó modificando el curso de la historia para siempre, demostrando que la Tierra es redonda.

Al hablar de la serie, el creador y director Simon West indicó fascinado lo que veremos en sus seis capítulos. "Hoy en día damos por hecho ciertas cosas, como viajar alrededor del mundo de una manera muy sencilla, pero hace 500 años mucha gente ni siquiera sabía que la Tierra era redonda y pensaban que si seguían navegando se caerían por el borde del mar hacia un abismo", explicó.

También destacó el hecho de que la serie aborde los diferentes puntos de vista dentro del mismo barco, donde tienen que ponerse de acuerdo para llegar a un lugar concreto y además, arriesgar su propia vida.

El proceso de investigación también fue una gran hazaña

A la hora de recordar el proceso previo al rodaje de la serie, Simon West pensó en la investigación como una de las fases más complejas del proyecto. El director nos contó que lo primero que hizo fue venir al Museo Naval de Madrid, pero que donde realmente aprendió fue cuando pudo hablar con algunos miembros de la Armada Española.

"Gracias a esos oficiales, que me dieron su versión de la historia y me enseñaron lo que implicaba esta hazaña, pude encontrar el punto de partida desde el que contar la historia", recordó West. "También fue muy interesante poder ver la fuente oficial que relataba todo lo que ocurrió en esos barcos, los animales que habían visto, los sitios que habían descubierto... Una realidad de la que no sabían de la existencia antes de partir".

Sin embargo, lo que más le impactó fue poder manejar la documentación oficial de la época, y todas las cartas y mapas históricos. "Fue muy impactante ver que las cartas y documentos oficiales de aquella aventura estaban delante de mí y que eran reales y podía tocarlos", dijo entusiasmado, "todo se volvió mucho más real y me di cuenta de que, de verdad, todo eso había ocurrido y tenía la prueba de ello delante de mis ojos".

Fernando de Magallanes, el hombre detrás del mito

Fernando de Magallanes en la serie 'Sin límites'. Amazon Prime Video

"Recordaba la historia del famoso estrecho de Magallanes y de estudiarlo en la escuela, pero reconozco que no conocía bien los hechos", reconocía Rodrigo Santoro en la entrevista. "Me quedé fascinado por la complejidad del personaje, porque aunque al principio puede parecer que es un navegador valiente, luego te das cuenta de que fue un hombre lleno de conflictos y contradicciones muy profundas", describió el actor.

Además, Santoro confesó que para él, lo mejor de interpretar a Magallanes ha sido humanizar al personaje y construir a partir de él a una persona real llena de capas. "Tuve la suerte de acceder al testamento real de Magallanes", expuso Santoro, "y a través de él descubrí cómo escribía y se expresaba, que era un hombre muy religioso y algo obsesionado y extremista".

Sin embargo, el actor tuvo claro que quería ir más allá de eso, y "darle cierta dimensión, y no dejar que sea un héroe o un villano", añadió, dejando caer que "Magallanes tiene una imagen muy controvertida" y que tuvo que "evitar caer en el estereotipo o caricatura y tratar de no romantizar su figura".

Un homenaje a los hombres que arriesgaron su vida e hicieron historia

Álvaro Morte interpreta a Juan Sebastián Elcano en 'Sin límites'. Amazon Prime Video

Finalmente, uno de los temas que se trataron durante la entrevista fue el vínculo entre Magallanes y Elcano, dos marineros y personas muy opuestas que tuvieron que ponerse de acuerdo para llevar a cabo la misión. Rodrigo concretó que pudo disfrutar del proceso de construir esta historia gracias a Álvaro Morte, junto al cual ha conseguido rendir homenaje a una de las hazañas más grandes de la historia y entretener al público al mismo tiempo.

"La vuelta al mundo que hicieron Magallanes y Elcano no solo demostró que la Tierra es redonda, sino que además, cambió la historia de la humanidad de varias maneras, en la economía, el comercio, la astronomía, al circunnavegación...", zanjó Santoro, dejando claro también que, "aunque Elcano era un gran piloto y Magallanes tuviera una gran visión y mucho conocimiento, esta proeza no hubiera sido posible sin los capitanes de los otros barcos y el resto de la tripulación".

'Sin límites' se estrena el 10 de junio en Amazon Prime Video.

